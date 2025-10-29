Universitario planifica la temporada 2026: renovaciones, refuerzos, posibles salidas y regresos

Universitario de Deportes evalúa sus opciones de cara a la conformación del plantel en el 2026. Crédito: Difusión

Más allá de los récords que Universitario de Deportes ha amasado en este 2025 con la consecución de su estrella 29, la institución ha ganado tiempo valioso para planificar su próxima temporada. A diferencia de otros clubes de la Liga 1, en tienda crema pueden empezar a sacar conclusiones e iniciar la pretemporada antes que sus rivales.

Bajo este panorama, el club empieza a evaluar la continuidad de sus mejores elementos en aras de fortalecer el proceso sostenido iniciado en 2023. Este ítem configura un punto crucial, pues el diferencial del club merengue ha radicado en la consolidación de un grupo y un sistema.

Luego, analizará la pertinencia de mantener a los jugadores que menos minutos sumaron este 2025. Asimismo, Franco Velazco, Álvaro Barco y Antonio García Pye revisarán los contratos de las cesiones y los cedidos.

Universitario de Deportes se impuso en Tarma y celebró por todo lo alto su tricampeonato. Crédito: X Universitario

El guardián

Con 37 años, Sebastián Britos es el futbolista de mayor edad en las filas de Universitario de Deportes. El portero uruguayo experimentó una temporada de altibajos. Para fortuna de los merengues, desplegó su mejor rendimiento en el cierre del torneo, cuando más se le requería.

La presencia del guardameta oriental bajo los tres palos del arco de la U en 2026 no representa una certeza. El cancerbero apunta a renovar, pero en Universitario lo evalúan con pinzas. Desde su entorno, están prestos a escuchar ofertas del medio local, informó el periodista Gustavo Peralta.

En este contexto, surge la figura de Diego Romero. Un arquero con proyección que sumó escasos minutos en la temporada a préstamo en Banfield del fútbol argentino. El canterano de 24 años se perfila para ser el guardián del arco de la U en el 2026.

Diego Romero ha formado parte del último llamado de la selección peruana. - Crédito: FPF

Pase de Vélez

Jairo Vélez brilló como una de las piezas clave en el exitoso año 2025 de Universitario. Ante la merma del nivel de Edison Flores, el ecuatoriano de 30 años respondió con creces cuando se le necesitó. Además, se hizo con un lugar en el once titular junto a Álex Valera en el ataque.

Vélez entrena en Campo Mar gracias a un préstamo desde la Universidad César Vallejo. En el club poeta ven con buenos ojos la vuelta del jugador a Trujillo. Influirá en gran medida si los dirigidos por Chemo del Solar recuperan la categoría o se mantienen en la división de plata del fútbol peruano.

De acuerdo con información brindada por el comunicador Mauricio Loret de Mola, en la institución universitaria del norte del país, no contemplan la ampliación del préstamo.

E, volante 'crema' selló el triunfo ante los huanuqueños. (Video: L1MAX)

El nueve

17 goles y seis asistencias respaldan una potencial renovación y mejora del contrato de Álex Valera con Universitario. El jugador está predispuesto a seguir con la camiseta de la U encerrada y existe consenso entre las partes.

El rendimiento del nacido en Pomalca hace 29 años también genera que su entorno empresarial busque opciones en el extranjero. Por lo tanto, su agente no descarta la opción de una venta a un mercado más competitivo.

Sumado a ello, Gustavo Peralta indicó que en la dirigencia ya trabajan y mantienen contacto con arietes extranjeros.

El delantero puso la remontada en Tarma. (Video: L1MAX)

A préstamo

La cláusula contractual en el vínculo de Gabriel Costa y Universitario estipula una renovación automática en caso de cumplimiento de objetivos, que se han dado. Por lo tanto, el Gabi continuará como jugador del cuadro de Odriozola por al menos una temporada más.

La idea del jugador es ganarse un lugar en el equipo. En el presente curso, solo inició como titular en dos de los 18 juegos de la temporada en que tuvo minutos. Desde Universitario, consideran que lo mejor para las partes es un préstamo a otro equipo, compartió Loret de Mola.

Además, un jugador que podría correr con la misma suerte es Paolo Reyna. El ex Melgar de Arequipa estaría en búsqueda de ganar mayor protagonismo y desde Alianza Lima encuentran en el lateral izquierdo una opción para suplir a Miguel Trauco, anunció el comunicador citado en el apartado anterior.

Gabriel Costa anotó el 1-0 en el Universitario vs UTC del Torneo Clausura 2024 a los 93 minutos.