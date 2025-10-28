Perú Deportes

El tricampeonato de Jorge Fossati con Universitario pone fin a 40 años sin segundas partes exitosas en la dirección técnica del club

El entrenador uruguayo asumió tras el interinato Barreto/Alba y enfrentó serios cuestionamientos durante su segundo período que sorteó con aplomo

Por José Manuel Quintana

Jorge Fossati gritó campeón como entrenador por 13° vez en su carrera. Crédito: Universitario de Deportes.

La inopinada marcha de Fabián Bustos obligó a las entonces autoridades de Universitario, Jean Ferrari y Manuel Barreto, a designar un nuevo adiestrador que conduzca al primer equipo hacia los octavos de final de la Copa Libertadores y el título nacional. El cónclave de los dirigentes resolvió que la mejor opción era repatriar a Jorge Fossati.

El estratega charrúa de 72 años regresó a dirigir luego de un paso negativo por la selección peruana. Entonces, su vuelta a Campo Mar no estuvo exenta de dudas. Además, la frase que asocia las segundas oportunidades con el fracaso empezó a ganar peso.

Por si fuera poco, el club estudiantil arrastraba una racha negativa de 40 años sin que un entrenador se coronara en su segundo ciclo. El último registro con éxito se remontaba a 1985, cuando Marcos Calderón asumió las riendas del equipo. En su primer paso, añadió a las vitrinas de la institución las estrellas de 1964, 1966 y 1967.

Solo dos entrenadores tuvieron éxito en su segundo paso a cargo de Universitario de Deportes. Crédito: X

El primer antecedente tuvo lugar tres años antes, cuando el eximio director técnico Roberto Scarone volvió a tienda merengue en 1982 y salió airoso a fin de año. Antes, con el oriental, el conjunto crema se había coronado en 1969 y 1971.

Desde 1985, seis entrenadores regresaron a Universitario tras salir campeones en su primer ciclo: Fernando Cuéllar, Iván Brzic, Sergio Markarián, Osvaldo Piazza, Roberto Chale y Ángel Comizzo. En su vuelta, no corrieron con el mismo desenlace.

En este contexto, Jorge Fossati rompió esta racha vigente por 40 años. Lo hizo, además, consiguiendo una clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores luego de 15 ediciones sin superar la fase de grupos.

Jorge Fossati seguirá al frente de Universitario en el 2026. Crédito: Prensa U

Desde su regreso a las instalaciones de Campo Mar, el nacido en Tacuarembó hace 72 años dirigió 30 partidos: registró 19 triunfos, siete empates y cuatro derrotas. En total, tuvo una efectividad de 71.11%.

Futuro

La confianza de Universitario de Deportes para Jorge Fossati fue total tras el anuncio de su segundo ciclo. El vínculo detallaba que estaría al mando por lo que restaba del 2025 y todo el 2026. En las celebraciones del tricampeonato, el técnico evitó referirse sobre su futuro.

Con las aguas más calmadas, Álvaro Barco, director deportivo de la entidad de Odriozola, deslizó que la idea del club es la continuidad de Fossati. “Ya lo he comentado, Jorge tiene contrato, más oficial no puede ser”, sostuvo el dirigente ante las cámaras de Entre Bolas.

El director deportivo confirmó que el entrenador uruguayo tiene contrato vigente con el club. (Video: Entre Bolas)

“La U respeta siempre los contratos, pero veremos a fin de año qué es lo que vamos a hacer con el equipo. Igual siempre lo he dicho, el equipo está prácticamente armado, la mayoría tiene contrato renovado, así que vamos con todo para el próximo año”, añadió.

Coronación

La organización de la Liga 1 ya había anticipado que la ceremonia oficial de premiación, si Universitario se consagraba en Tarma, tendría lugar el próximo juego de local del conjunto crema. Es decir, ante Deportivo Garcilaso en el estadio Monumental.

El duelo está pactado para el viernes 7 de noviembre. Las acciones iniciarán a las 21:00 horas en todo el territorio nacional. La transmisión estará a cargo de GOLPERU a través de la operadora de cable Movistar TV y la plataforma Movistar Play.

El cuadro 'crema remontó 2-1 en Tarma y se coronó tricampeón d fútbol peruano. (Video: L1MAX)

Pese a que el título ya está definido, Universitario apunta a establecer un nuevo récord. Puesto que en el pasado, ningún equipo terminó un torneo corto sin conocer de derrotas. El equipo de Fossati está a dos encuentros de concretarlo.

Por otro lado, el elenco cusqueño está ávido por sumar en Ate. Los dirigidos por Carlos Bustos se encuentran en zona de clasificación a la Copa Sudamericana. Solo tres puntos los separan de perder el boleto.

