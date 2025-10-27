Edison Flores deja dudas sobre su futuro en Universitario con enigmático mensaje: “Gané todo lo que tenía que ganar, me voy feliz”

El 'Orejas' compartió su emoción por el nuevo éxito y expresó una frase que deja en el aire su futuro en el club. (Video: GOLPERU)

Edison Flores se ha consolidado como uno de los pilares fundamentales en el histórico tricampeonato de Universitario de Deportes. Tras su regreso al club de sus amores en 2023, el ‘Orejas’ no solo fue pieza clave en el campo, sino que también levantó todos los títulos posibles. Sin embargo, a pesar de su indiscutible éxito con la camiseta crema, su futuro en Ate es una incógnita.

Tras la hazaña en Tarma, el volante de 31 años no ocultó su felicidad por haber asegurado la consagración nacional a falta de dos fechas para el cierre del Torneo Clausura. En declaraciones a la prensa local, Flores resaltó la fortaleza mental del plantel y cómo, a pesar de las adversidades y la presión mediática, el elenco dirigido por Jorge Fossati logró mantenerse firme y alcanzar el objetivo.

“Es historia para nosotros, estamos muy felices”, comenzó diciendo el ‘Orejas’, quien señaló que la prensa intentó desestabilizar al equipo durante las últimas fechas del torneo. “Crearon una campaña contra nosotros, diciendo que ya teníamos el campeonato. Nosotros no nos creímos eso. Fuimos fuertes y gracias a Dios estoy en un equipo humilde que jugó cada partido como si fuera una final”, expresó, refiriéndose a los comentarios que apuntaban a que Universitario ya tenía asegurado el título.

Edison Flores también destacó la superioridad de la ‘U’ a lo largo de la temporada, señalando que el cuadro ‘crema’ fue el más consistente y aprovechó las oportunidades que se le presentaron. “Fuimos superiores durante todo el año y eso se refleja ahora”, afirmó con orgullo. A pesar de la presión que ejercieron los rivales y los medios, el mediocampista se mostró confiado en el desempeño conjunto: “Nos metieron mucha presión, pero somos la ‘U’. Estamos acostumbrados a jugar con presión”, indicó.

Edison Flores es uno de los pilares del histórico tricampeonato de los 'cremas'. - Crédito: Universitario

El ‘Orejas’ también se mostró agradecido con sus compañeros por el esfuerzo colectivo durante toda la temporada, reconociendo que el título no solo es mérito de algunos, sino del grupo entero. “Estoy contento por el esfuerzo que han hecho mis compañeros durante todo el año. Fuimos superiores, aprovechamos los puntos que dejaron los otros equipos. Esto es fútbol, tratamos siempre de dar lo mejor y emocionarnos”, explicó.

¿Se despide de Universitario?

A pesar de la alegría por el tricampeonato, Edison Flores dejó entrever que podría haber un giro en su futuro con la camiseta crema con un enigmático mensaje. “Fue una gran decisión volver. Gané todo lo que tenía que ganar hasta este año. Son cinco torneos cortos y un tricampeonato, así que me voy muy feliz”, expresó, palabras que podrían insinuar que está evaluando su salida del club tras cumplir su objetivo.

Con estas declaraciones, el futuro del ‘Orejas’ en Universitario quedó envuelto en incertidumbre. Sin embargo, su huella en el club ya es imborrable: tres títulos consecutivos y un papel protagónico en una de las etapas más exitosas de la historia crema. Aun así, todo apunta a que continuará defendiendo los colores del equipo limeño, pues su contrato se extiende hasta finales de 2028.

El plantel de Universitario tras lograr el tricampeonato de la Liga 1. Crédito: Prensa U

En ese sentido, Flores aún tiene mucho por ofrecer en Ate. Ya se ha ganado un lugar entre los referentes del plantel y podría seguir ampliando su legado en los próximos años, salvo que surja un giro inesperado en su futuro deportivo.

Cabe señalar que la temporada de Universitario aún no llega a su fin. Aunque la victoria en Tarma les aseguró matemáticamente el título, la ceremonia oficial de premiación se realizará el próximo viernes 7 de noviembre, cuando el equipo reciba a Deportivo Garcilaso en el Estadio Monumental. Se espera un ambiente de celebración total, con la hinchada ‘crema’ lista para rendir homenaje a sus tricampeones.