Hernán Barcos asistió a la ‘Noche Blanquiazul’ 2025 para alentar a las jugadores del equipo ‘íntimo’ de vóley: “Alianza es una familia”

El referente del conjunto masculino de fútbol respaldó al cuadro dirigido por Facundo Morando en el estreno de las ‘blanquimoradas’ en el cuadrangular

Por José Manuel Quintana

Esto dijo el 'Pirata' sobre la 'Noche Blanquiazul' 2025. (Video: América TV)

En el estreno de Alianza Lima en el cuadrangular de la 'Noche Blanquiazul‘, Hernán Barcos acudió junto a su familia a las graderías del Coliseo Eduardo Dibós para reafirmar su vínculo con la institución y sus demás disciplinas. El 'Pirata' no se ciñe a solo lo que concierne al fútbol y extendió su respaldo al equipo ‘íntimo’ de cara al duelo ante Fluminense.

“Con la familia nos gusta el deporte”, concedió el atacante argentino de 41 años en diálogo con ‘América TV’. La presencia del máximo goleador extranjero en el cuadro masculino de fútbol representa un acicate importante para el plantel de Facundo Morando.

Alianza es una familia. No solamente es venir y jugar, sino apoyar a los que menos se los ve por así decirlo”, añadió el exfutbolista de Atlético Nacional y Gremio de Porto Alegre. Más adelante, expresó que es la primera vez que asiste junto a su familia.

Hernán Barcos se hizo presente
Hernán Barcos se hizo presente en las graderías del Coliseo Dibós. Crédito: América TV

“Mi esposa acompaña a todos los deportes, así que está bueno. No habíamos podido venir, siempre queríamos. No coincidíamos, pero hoy por suerte coincidimos y acá estamos apoyando”, destacó el ex seleccionado nacional de Argentina.

En el Dibós, los fanáticos de Alianza Lima manifestaron el cariño que sienten por Barcos. Durante las cinco temporadas que lleva en el club, el nacido en Bell Ville se ha ganado el afecto de los seguidores del club victoriano y se ha convertido en uno de los jugadores más entrañables en el fútbol peruano en los últimos años.

“Es muy lindo. Alianza es esto. Es hermoso. La verdad que el reconocimiento de la gente es lo que a uno lo llena de orgullo y lo hace feliz también”, sostuvo, para luego enviar un mensaje a las dirigidas por Morando: “Hagan lo que vienen haciendo. Lo están haciendo perfecto. Obviamente tienen un gran entrenador, grandes jugadoras. Van a hacer lo mejor para Alianza”.

Hernán Barcos reveló la fecha
Hernán Barcos reveló la fecha para definir su renovación con Alianza Lima.

Barcos se ha erigido como una figura de peso en la historia reciente del club que nació en la calle Cotabambas. El idilio entre el jugador y el universo blanquiazul se refleja en sus 72 goles y 28 asistencias con la camiseta de Alianza Lima. “Arriba Alianza, toda la vida”, concluyó.

Referentes argentinos en Alianza Lima

Facundo Morando y Hernán Barcos han destacado en cada una de sus facetas. El entrenador del equipo femenino de vóley se identifica cada vez más con Alianza Lima y se involucra con las disciplinas en las que compite la institución.

En ese sentido, el entrenador argentino vio recompensado su aliancismo y profesionalismo con un obsequio entregado por el propio Hernán Barcos, histórico goleador extranjero de La Victoria, que se desprendió de una de sus camisetas para su connacional, cuya alegría fue más que incalculable por el valor que le otorga al gesto.

Facundo Morando presume obsequio de
Facundo Morando presume obsequio de Hernán Barcos. - Crédito: @facumorando

“Muchas gracias, crack. Un honor para mi este regalo, Barcos”, escribió Morando en una historia de Instagram en la que se visualiza la indumentaria, con dorsal ‘9′, del ‘Pirata’. La publicación generó un importante revuelo en plataformas sociales partidarias, que destacan la trascendencia de Alianza Lima en cualquier deporte.

No es la primera vez que HB9 realiza actos generosos dentro de la institución aliancista. En sus primeros años como referente, apareció en uno de los entrenamientos de la división femenina para regalar un equipo de sonido que amenizara las antesalas de los partidos en el campeonato.

Debut de Alianza Lima en LPV 2025/26

El duelo entre Alianza Lima vs Kazoku No Perú se llevará a cabo el domingo 26 de octubre a las 15:30 horas de Perú en el Coliseo Miguel Grau del Callao. El horario fue modificado, pues antes estaba programado para ese mismo día, pero a las 17:00 horas.

Alianza Lima vs Kazoku No
Alianza Lima vs Kazoku No Perú EN VIVO HOY: punto a punto del duelo por la fecha 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026.

En la misma jornada, el cuadro de Facundo Morando se enfrentará a River Plate en el marco de su Noche Blanquiazul. Este compromiso se llevará a cabo en el Coliseo Eduardo Dibós, ubicado en el distrito de San Borja, y comenzará cerca de las 17:30 horas.

Latina TV se encargará de la transmisión de este encuentro válido por la primera jornada de la Liga Peruana de Vóley. Este canal lo pasará por señal abierta en televisión, su página web y su app.

Infobae Perú, por su parte, hará la cobertura total en su sitio web. La previa y el punto a punto con todos los detalles, declaraciones y más. No te lo puedes perder.

