Luis Ramos ratifica su buen momento: marcó el tanto del triunfo y América de Cali evalúa su renovación

El tanto anotado por el peruano le dio la ventaja al América de Cali sobre Junior. | X / Fanáticos del Fútbol

Luis Ramos se ha consagrado como el futbolista más influyente del América de Cali. El futbolista peruano ha exhibido sus notables condiciones en la categoría de honor del fútbol colombiano con una nueva diana que representan tres unidades valiosas para el conjunto ‘escarlata’, ávido de victorias para alcanzar un boleto a los ‘play-offs’.

El elenco a cargo del estratega David Gonzales inauguró el luminoso en el Olímpico Pascual Guerrero gracias un tanto en propia puerta de Yimmi Chará en la primera mitad. En el complemento, Junior de Barranquilla estableció la paridad a través de un notable tanto de Bryan Castrillón desde el balcón del área.

Con el empate en el marcador, el elenco vallecaucano redobló esfuerzos para salir airoso tras el pitazo final. A los 81 minutos, Cristian Barrios recibió por el costado derecho y levantó la mirada para divisar los movimientos de Ramos. El atacante de 26 años ingresó al área y definió con su botín diestro para mover las redes rivales y desatar un grito pletórico en el Pascual.

Luis Ramos ha elevado a 11 su número de goles con América de Cali. Crédito: X América de Cali

Con esta anotación, el jugador a préstamo desde Cusco FC iguala su mejor registro goleador. En el 2024, estableció la marca de 11 goles con el conjunto ‘dorado’ de la ‘Ciudad Imperial’. Este 2025, ha emparejado esa cifra: números repartidos en Apertura (4), Copa Sudamericana (2) y Finalización (5).

Renovación a la vista

El incontestable presente que atraviesa Luis Ramos en la Liga BetPlay ha puesto en marcha el plan de renovación por parte de los directivos. De momento, el futbolista se encuentra a préstamo, pero el club cuenta con la opción de compra y el ariete nacional ha cumplido con creces las expectativas.

De acuerdo con información del periodista Franz Tamayo, los dirigentes evalúan con total predisposición hacerse con el pase del jugador. Restan detalles por parte de Cusco FC para que las negociaciones terminen de llegar a buen puerto.

América de Cali se encuentra a la espera de una respuesta de Cusco FC para ejercer la opción de compra del pase de Luis Ramos. Crédito: X

“América de Cali tiene todo encaminado para ejecutar la opción de compra por Luis Ramos. El club ya le presentó al futbolista una propuesta de contrato por 3 años, con mejora salarial incluida. Solo falta que Cusco FC confirme el acuerdo para que Ramos sea oficialmente jugador del América por las próximas tres temporadas”, compartió en su cuenta de X (antes Twitter).

Alianza Lima y Universitario

Los destacados rendimientos de Luis Ramos en el América de Cali no han pasado desapercibido en el fútbol de su país. El nacido en Trujillo se ha consolidado como una de las piezas capitales en el conjunto ‘caleño’, gracias a su capacidad goleadora y su aporte materializado en goles.

Sus actuaciones en la Liga BetPlay 2025 han despertado el interés de dos de los clubes más importantes de la Liga 1 peruana: Alianza Lima y Universitario de Deportes. Ambos equipos siguen de cerca su evolución y analizan la posibilidad de incorporarlo para la próxima temporada.

El delantero peruano habló de la opción de renovar con los 'diablos rojos' y de llegar a la 'U' en 2026. (Video: Entre Bolas)

Desde Colombia, América de Cali estaría dispuesto a escuchar ofertas, aunque también estudia renovarle contrato ante su buen rendimiento, como se explicó en el apartado previo. Ramos, por su parte, ha manifestado sentirse cómodo en el club colombiano, pero no descarta regresar al fútbol peruano si surge un proyecto deportivo atractivo que le permita seguir creciendo profesionalmente.

Próxima presentación

América de Cali afrontará una dura prueba de fuego cuando visite a Boyacá Chicó por la jornada 18 del Torneo de Finalización del torneo doméstico colombiano. Los ‘diablos rojos’ urgen de enlazar su cuarta victoria al hilo para hacerse con un lugar en los ‘play-offs’.

El duelo tendrá lugar en el estadio La Independencia y está pactado para el martes 28 de octubre a las 20:20 horas. El compromiso será transmitido a través de la señal de Win y Win +, su plataforma digital, en todo el territorio ‘cafetero’.