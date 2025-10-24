Deportes

EN VIVO América de Cali vs. Junior de Barranquilla, fecha 17 de Liga BetPlay: hay clásico en Palmira

Jugando en el estadio Francisco Rivera Escobar, los escarlatas quieren acercarse al grupo de los ocho primeros equipos ante el Tiburón, que le apunta al liderato

Diego Ariza

Por Diego Ariza

América de Cali se mide
América de Cali se mide con el Junior de Barranquilla en Palmira, por la fecha 17 de la Liga BetPlay - crédito América de Cali

¡Buen día a todos! Este es el cubrimiento del partido entre el América de Cali y el Junior de Barranquilla, en el estadio Francisco Rivera Escobar de Palmira, por la fecha 17 de la Liga BetPlay 2025-II.

22:00 hsHoy

Millonarios y América serían dos
El mercado de fichajes en el fútbol colombiano no ha abierto, pero desde ya varios equipos empezaron a moverse para quedarse con los mejores jugadores en el país, así como mirar opciones en el exterior para la temporada 2026, que ya se encuentra a la vuelta de la esquina.

21:39 hsHoy

Convocados del América

Estos son los convocados del
Estos son los convocados del América para enfrentar al Junior por la Liga BetPlay - crédito América de Cali
21:39 hsHoy

Estos son los convocados del Junior

Junior de Barranquilla viajó con
Junior de Barranquilla viajó con 20 jugadores para enfrentar al América en Palmira - crédito Junior FC
21:14 hsHoy

América de Cali y Junior
20:53 hsHoy

Programación de la fecha 17

Viernes 24 de octubre

Alianza FC vs. Equidad: 4:00 p. m.

Fortaleza CEIF vs. Deportivo Pasto: 6:00 p. m.

América de Cali vs. Junior: 8:10 p. m.

Deportivo Pereira vs. Águilas Doradas: 8:10 p. m.

Sábado 25 de octubre

Envigado FC vs. Boyacá Chicó: 2:00 p. m.

Deportes Tolima vs. Deportivo Cali: 3:00 p. m.

Atlético Bucaramanga vs. Llaneros FC: 4:10 p. m.

Santa Fe vs. Millonarios: 6:20 p. m.

Once Caldas vs. Unión Magdalena: 8:30 p. m.

Domingo 26 de octubre

Atlético Nacional vs. Independiente Medellín: 6:30 p. m.

20:51 hsHoy

Por su parte, Junior de Barranquilla busca el triunfo para volver al liderato, que perdió a manos del Atlético Bucaramanga en la fecha 16 y también porque necesita terminar en uno de los dos primeros puestos, para ser cabeza de serie en el sorteo de los cuadrangulares en noviembre.

20:51 hsHoy

América de Cali necesita la victoria con urgencia, debido a que está en la pelea por llegar a los cuadrangulares y con los tres puntos apretaría la pelea por uno de los ocho primeros puestos en la tabla de posiciones, sumado a que tiene un margen de error mínimo.

20:23 hsHoy

Se juega un clásico en el inicio de la fecha 17, que se tuvo que modificar por la consulta del Pacto Histórico y que tiene un duelo especial en Palmira, con una sede inesperada entre dos escuadras con mucha historia y que vienen de duelos llenos de emociones, pero con realidades diferentes.

