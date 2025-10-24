EN VIVO América de Cali vs. Junior de Barranquilla, fecha 17 de Liga BetPlay: hay clásico en Palmira

¡Buen día a todos! Este es el cubrimiento del partido entre el América de Cali y el Junior de Barranquilla, en el estadio Francisco Rivera Escobar de Palmira, por la fecha 17 de la Liga BetPlay 2025-II.
El mercado de fichajes en el fútbol colombiano no ha abierto, pero desde ya varios equipos empezaron a moverse para quedarse con los mejores jugadores en el país, así como mirar opciones en el exterior para la temporada 2026, que ya se encuentra a la vuelta de la esquina.
La expectativa aumenta entre los aficionados al fútbol colombiano ante el enfrentamiento entre América de Cali y Junior de Barranquilla, correspondiente a la fecha 17 de la Liga BetPlay, que entra en una etapa decisiva para definir los clasificados a los cuadrangulares.
Viernes 24 de octubre
Alianza FC vs. Equidad: 4:00 p. m.
Fortaleza CEIF vs. Deportivo Pasto: 6:00 p. m.
América de Cali vs. Junior: 8:10 p. m.
Deportivo Pereira vs. Águilas Doradas: 8:10 p. m.
Sábado 25 de octubre
Envigado FC vs. Boyacá Chicó: 2:00 p. m.
Deportes Tolima vs. Deportivo Cali: 3:00 p. m.
Atlético Bucaramanga vs. Llaneros FC: 4:10 p. m.
Santa Fe vs. Millonarios: 6:20 p. m.
Once Caldas vs. Unión Magdalena: 8:30 p. m.
Domingo 26 de octubre
Atlético Nacional vs. Independiente Medellín: 6:30 p. m.
Por su parte, Junior de Barranquilla busca el triunfo para volver al liderato, que perdió a manos del Atlético Bucaramanga en la fecha 16 y también porque necesita terminar en uno de los dos primeros puestos, para ser cabeza de serie en el sorteo de los cuadrangulares en noviembre.
América de Cali necesita la victoria con urgencia, debido a que está en la pelea por llegar a los cuadrangulares y con los tres puntos apretaría la pelea por uno de los ocho primeros puestos en la tabla de posiciones, sumado a que tiene un margen de error mínimo.
Se juega un clásico en el inicio de la fecha 17, que se tuvo que modificar por la consulta del Pacto Histórico y que tiene un duelo especial en Palmira, con una sede inesperada entre dos escuadras con mucha historia y que vienen de duelos llenos de emociones, pero con realidades diferentes.