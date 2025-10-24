‘Coyote’ Rivera reveló qué le dijo Paolo Guerrero sobre su futuro en Alianza Lima: “Pensé que se iba a retirar”

La revelación de Julio Rivera sobre el futuro de Paolo Guerrero en Alianza Lima. Crédito: Difusión

A los 41 años, Paolo Guerrero se mantiene vigente en el fútbol peruano. 13 goles y dos asistencias lo erigen como el artillero máximo en la temporada de Alianza Lima. Pese a su aporte goleador, su continuidad bajo las órdenes de Néstor Gorosito no representaron una garantía hasta unas recientes declaraciones de un integrante de su círculo familiar.

El hermano del ‘Depredador’, Julio Rivera, reveló que el jugador de Alianza Lima ya habría ampliado su relación contractual con la institución de La Victoria. “Pensé que se iba a retirar, pero me dijo que tiene contrato hasta el 2026″, concedió en diálogo con ‘La hora de Lalo’.

De acuerdo con el portal ‘Transfermarkt’, el ex Bayern Múnich y Hamburgo figura con contrato hasta el 21 de diciembre de 2025. Con la información brindada por su pariente y exfutbolista, el vínculo sería extendido hasta la próxima temporada.

“Mi hermano se cuida mucho, es muy profesional, corre como un chiquillo y está haciendo goles”, acotó. Lo cierto es que el atacante ‘íntimo’ ha respondido con dianas y destacadas actuaciones a lo largo del curso, tanto en los certámenes internacionales como en el torneo doméstico.

La postura del club

Desde Alianza Lima, han emprendido las negociaciones para renovar a sus dos figuras de su frente de ataque. Hernán Barcos también se perfila para continuar y su posición es esperar a la decisión de los dirigentes, puesto que sus goles lo respaldan y su intención es seguir defendiendo la camiseta del cuadro que nación en la calle Cotabambas.

“El club está avocado a tratar de que sigan los dos, está avocado, es un tema que está manejando Franco con Fernando y ‘Franquito’, están viendo la posibilidad de ver cómo arreglan la situación de ellos”, señaló Néstor Gorosito en la conferencia de prensa de su renovación.

'Pipo' fue consultado por la permanencia de los dos delanteros que cumplirán 42 años la próxima temporada. (Alianza Lima TV)

Más adelante, el estratega argentina explicó cómo dosifica para que ambos delanteros sumen minutos: “Para nosotros ha sido difícil, no es normal tener dos jugadores, si juega Hernán, hay un 50% inconforme porque tiene que jugar Guerrero, si juega Guerrero, por qué no juega Hernán. Nosotros tratamos de sacar el máximo beneficio para la institución, nos podemos equivocar en alguna ocasión”.

“Son dos muchachos grandes de mucha jerarquía, que tienen un instinto de competitividad muy grande, exigen a los compañeros, son espejo para los compañeros dentro y fuera de la cancha, así que es un tema que el club tratará de esclarecer en estos días o un poquito más adelante”, zanjó sobre el tema.

Próximo partido de Alianza Lima

Este fin de semana, Alianza Lima no tendrá actividad porque deberá cumplir su jornada de descanso en el Torneo Clausura de la Liga 1. El equipo de Néstor Gorosito volverá a las acciones en un duelo crucial ante Melgar de Arequipa.

Paolo Guerrero y Hernán Barcos finalizan su contrato durante este 2025.

El encuentro marcará un nuevo regreso de Juan Reynoso al estadio Alejandro Villanueva. Conviene mencionar que el ‘Cabezón’ mantiene una relación distante con los seguidores de Alianza Lima: durante su etapa como futbolista, pasó de entrenar en La Victoria para sumarse a los trabajos en Breña.

En ese contexto, la escuadra ‘íntima’ necesita sumar de a tres para asegurar un lugar en la próxima Copa Libertadores. De momento, marcha en la segunda casilla, pero mantiene un partido más que Cusco FC.

El duelo ante el ‘dominó’ está pactado para el viernes 31 de octubre a las 20:00 horas en todo el territorio nacional. El compromiso es válido por la fecha 17 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025.