Deportivo Moquegua clasificó a la final de la Liga 2 pese a nuevas amenazas a su plantel: quedó a un paso del ascenso

Deportivo Moquegua clasificó a la final de la Liga 2 pese a nuevas amenazas a su plantel. Crédito: CDM

El Deportivo Moquegua escribió una página de coraje y determinación en la presente temporada de la Liga 2. A pesar de enfrentar un contexto hostil fuera del campo, marcado por amenazas dirigidas a sus jugadores, el equipo ‘aurinegro’ supo mantenerse firme, superar la presión y asegurarse un lugar en la gran final del torneo, con la posibilidad real de ascender a la máxima categoría del fútbol peruano.

Antes del partido de vuelta de las semifinales contra Unión Comercio, el club moqueguano emitió un comunicado oficial en el que denunció la lamentable situación que ha empañado el desarrollo deportivo de la serie, pero que no logró quebrar la moral del plantel. Pese a las coacciones, el equipo mantuvo el profesionalismo dentro del campo y respondió con temple.

“Lamentablemente, en las últimas horas de nuestro encuentro deportivo, nuevamente algunos jugadores y sus familiares han recibido nuevas amenazas que buscan alterar la tranquilidad y concentración de nuestro plantel”, expresó la directiva, quien mostró una profunda preocupación y rechazo ante estos hechos que atentan contra la seguridad y estabilidad emocional de los deportistas.

Deportivo Moquegua ha dejado claro en su comunicado que está colaborando activamente con las autoridades para identificar a los responsables de estas amenazas y garantizar la seguridad de todos los integrantes de la familia ‘aurinegra’. “Reafirmamos nuestro compromiso con el deporte limpio, el respeto y la paz, principios que siempre han guiado nuestro accionar”, añade el documento, destacando la voluntad institucional de enfrentar cualquier forma de violencia con firmeza y transparencia.

El comunicado de Deportivo Moquegua tras nuevas amenazas. Crédito: Prensa club

Además, la directiva hizo un llamado a su hinchada, a la comunidad moqueguana y a los familiares de los jugadores para que mantengan la calma y sigan alentando con pasión y respeto, mostrando que la verdadera fuerza del deporte reside en la unidad y el juego limpio. “Reafirmamos que ninguna forma de violencia o intimidación logrará desviar nuestro compromiso con el fútbol y con los valores que representan al club”, finalizó

Deportivo Moquegua a la final de la Liga 2

Estas intimidaciones no son nuevas para Deportivo Moquegua. Durante el partido de ida contra Unión Comercio, su plantel también fue víctima de presiones externas que intentaron minar su rendimiento y concentración. Sin embargo, lejos de amedrentarse, el plantel logró sobreponerse a la adversidad y ganó el encuentro 2-1 en una demostración de carácter y unidad.

El partido de vuelta, disputado en un ambiente cargado por las circunstancias, terminó con un empate 1-1, resultado suficiente para que los moqueguanos avanzaran a la final de la Liga 2. La combinación del triunfo en la ida y el empate en la vuelta le permitió asegurar el pase a la última instancia del torneo, donde tendrá la oportunidad de disputar el ascenso directo a la máxima categoría del fútbol peruano.

El equipo moqueguano se impuso en semifinales ante Unión Comercio con un global de 3-2 y quedó a un paso del ascenso a la Liga 1. (Video: Liga 2)

Deportivo Moquegua llega a esta final con una mezcla de esperanza y responsabilidad. Si logra imponerse en el partido definitivo, no solo coronará una campaña brillante, sino que también asegurará su boleto a la Liga 1, un sueño largamente anhelado por sus hinchas y por toda la región. En caso de no conseguir la victoria, el equipo tendrá una última oportunidad de subir a través de una serie contra el tercer puesto de la competencia por el último cupo.

De todas maneras, este contexto de presión externa y amenazas que atraviesan los moqueguanos revela un problema serio que afecta al fútbol peruano, donde la violencia y la intimidación ponen en riesgo la integridad de los deportistas y la esencia misma del deporte. Sin embargo, la reacción del equipo demuestra que la resistencia y la unión pueden prevalecer frente a la adversidad.