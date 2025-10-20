Perú Deportes

Aixa Vigil inició una nueva etapa con San Martín con optimismo: “Si yo me fui de Alianza Lima fue para crecer”

La exjugadora ‘blanquiazul’ valoró su progreso en el club ‘santo’, pese a las dudas que tuvo al cambiar de equipo, y destacó el trabajo del técnico Guilherme Schmitz en la consolidación del plantel

La atacante nacional habló de su cambio de equipo para la nueva temporada de la Liga Peruana de Vóley. (Video: La Cátedra Deportes)

El inicio de una nueva etapa siempre genera dudas, pero Aixa Vigil no tardó en encontrar respuestas positivas tras su llegada a la Universidad San Martín. La exjugadora de Alianza Lima se mostró feliz y motivada luego de su participación en la ‘Gala Santa’, donde el equipo se presentó oficialmente de cara a la nueva temporada de la Liga Peruana de Vóley Femenino.

“Me siento superfeliz. Estaba muy nerviosa. Es un equipo totalmente diferente, un entrenador nuevo. Estoy contenta porque me di cuenta que el equipo puede dar aún mucho más y que con trabajo seguimos mejorando. El profe (Guilherme Schmitz) de verdad es un capo, estoy tratando de absorber todo lo que él me enseña. Creo que he mejorado mucho”, confesó la atacante nacional en diálogo con ‘La Cátedra Deportes’.

Sobre su actuación en la ‘Gala Santa’ -evento de presentación oficial del equipo- Aixa reconoció que los nervios jugaron un papel importante en los primeros compases del partido ante Regatas Lima, pero logró recomponerse. “En los dos primeros sets estaba con muchos nervios. Me costó al comienzo, teníamos muchas cosas en la cabeza. Fuimos de menos a más, pero estoy orgullosa de lo que estamos mostrando”, señaló.

Una de las claves en su evolución ha sido el trabajo bajo las órdenes de Guilherme Schmitz, entrenador brasileño que asumió el reto de dirigir al plantel tras la salida de Vinícius Gamino. “En selección he jugado de opuesta, pero recibía todo el torneo. Obviamente lo que más me faltaba era la recepción y al llegar aquí el profe ha trabajado muchísimo en eso. En los primeros sets estaba muy ida, muy ansiosa y se notaban todos los fallos para mí muy tontos, que creo que con el tiempo se van a ir yendo”, explicó.

Aixa Vigil fue presentada como refuerzo de San Martín en la 'Gala Santa'. Crédito: Prensa USMP

Un cambio difícil

Aixa Vigil también fue sincera al hablar de los temores que sintió al dejar Alianza Lima, club con el que conquistó un histórico bicampeonato nacional y se consolidó como una de sus grandes figuras. El cambio no fue sencillo, pero hoy se muestra convencida de que tomó la decisión correcta. En su nueva etapa con San Martín, la jugadora considera que está progresando y adaptándose bien a un entorno completamente distinto.

Si yo me iba de Alianza era para crecer y creo que en San Martín estoy creciendo. No voy a mentir que estaba super asustada cuando me dijeron que habían sacado a Vinícius, porque no conocía al entrenador que venía, pero estoy muy contenta de trabajar con Guilherme, es un entrenador que le gusta enseñar mucho y trato de captar todo lo que pueda, porque tiene tanto recorrido profesional que me pone muy feliz estar con él”, expresó.

La atacante peruana también destacó el ambiente de equipo que ha encontrado en su nuevo club, alejando cualquier protagonismo individual. “Yo no voy a hacer que campeone San Martín, somos un equipo. Estamos trabajando para eso. Yo trato de ayudar a mis compañeras y ellas me tratan de ayudar a mí. Mientras más nos ayudemos entre nosotras, más crecemos. Este es un equipo super bonito”, afirmó.

Aixa Vigil inició una nueva etapa en su carrera con San Martín. Crédito: Prensa USMP

Finalmente, Aixa Vigil dejó en claro cuál es su gran objetivo para esta temporada: el título. “Campeonar es mi única meta, no tengo otra, y creo que es la de todas. No tenemos margen de error porque San Martín lleva buscando el título cinco años. He venido a aportar y poder buscar ese título”, sentenció con determinación.

Con una mentalidad fuerte y un entorno que la impulsa a seguir creciendo, la exjugadora de Alianza Lima empieza a escribir un nuevo capítulo en su carrera, con la mirada puesta en lo más alto del vóley peruano. Ahora, espera sudar su nueva camiseta para sumar un nuevo éxito a su palmarés personal.

