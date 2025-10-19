A qué hora juega Universitario vs Ayacucho FC: duelo en el Nacional por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

A qué hora juega Universitario vs Ayacucho FC

Universitario de Deportes está listo para dar un paso más al tricampeonato. Los ‘cremas’ recibirán a Ayacucho FC este lunes 20 de octubre con la misión de asegurar el triunfo que le permita acercarse más al segundo trofeo de la Liga 1 2025: marcha en el primer lugar con 30 puntos.

El equipo de Jorge Fossati llegará descansado ya que no disputó su partido con Sporting Cristal la jornada pasada por falta de garantías. El ‘Nono’ contará con la reaparición de Rodrigo Ureña tras superar su sanción por el último clásico.

Cusco FC le ganó 2-1 a Cienciano y ese resultado obliga a los ‘merengues’ sacar una victoria que le permita seguir manteniendo la ventaja: tiene cuatro unidades más que los ‘dorados’.

“No nos gusta la programación, a pesar de que hay razones que exceden a la propia Federación, la Liga o a los clubes relacionados, pero le das vuelta y el que queda en desventaja es Universitario, como nos pasó en la sexta y séptima fecha“, declaró el DT en rueda de prensa.

Universitario ha quedado a tiro para obtener el tricampeonato nacional. - créditos: Universitario

Horarios de Universitario vs Ayacucho FC por el Torneo Clausura 2025

El partidazo se jugará este lunes 20 de octubre en el estadio Nacional por la fecha 15 del Torneo Clausura 2025. El horario pactado será a las 20:15 horas para Perú, Colombia y Ecuador; mientras que en Venezuela, Bolivia y Estados Unidos (Miami) iniciará a las 21:15 horas. Y en Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina y Brasil arrancará a las 22:15 horas.

Dónde ver Universitario vs Ayacucho FC

El choque entre los ‘cremas’ y los ‘zorros’ será televisado por GOLPERU, señal que tiene los derechos de transmisión de los partidos de la ‘U’ en su condición de local, a través de sus canales 14 y 714 en HD. También se podrá seguir por Movistar Play, plataforma streaming que es totalmente gratuito para sus suscriptores.

Además, Infobae Perú informará todos los detalles desde el estadio Nacional con la previa, minuto a minuto, mejores jugadas, declaraciones de los protagonistas, resultados, tabla de posiciones, y mucho más.

Precio de entradas

- Norte: S/. 30.00 soles

- Sur: S/. 30.00 soles

- Oriente Alta: S/. 70.00 soles

- Oriente Baja: S/. 70.00 soles

- Oriente Intermedia: S/. 85.00 soles

- Occidente Alta: S/. 100.00 soles

- Occidente Baja: S/. 100.00 soles

- Occidente Intermedia: S/. 120.00 soles

Universitario vs Ayacucho FC: posibles alineaciones

- Universitario de Deportes: Sebastían Britos; Williams Riveros, Anderson Santamaría, Matías Di Benedetto; Andy Polo, Martín Pérez Guedes, Jesús Castillo, Jairo Concha, César Inga; Jairo Vélez y Diego Churín.

- Ayacucho FC: Valencia; Falconí, Bilbao, León, Yovera; Orué, Arakaki, Ramírez, De la Cruz, Lucumí; Caballero.

Fixture que le resta a Unniversitario en el Torneo Clausura 2025

- Fecha 14: Sporting Cristal vs Universitario (jueves 23 de octubre / 20:00 horas / estadio Nacional de Lima / L1 Max)

- Fecha 15: Universitario vs Ayacucho FC (lunes 20 de octubre / 20:15 horas / estadio Monumental de Ate / GOLPERU)

- Fecha 16: ADT vs Universitario (domingo 26 de octubre / 15:30 horas / estadio Unión Tarma / L1 Max)

- Fecha 17: Universitario Descansa

- Fecha 18: Universitario vs Deportivo Garcilaso (programación por confirmar)

- Fecha 19: Los Chankas vs Universitario (programación por confirmar)