María Alejandra Marín elogia al plantel de Alianza Lima: “Jugué con Clarivett Yllescas y fui campeona con Maeva”

La armadora colombiana repasó su trayectoria internacional y destacó que varias de sus actuales compañeras en el club ‘blanquiazul’ ya fueron parte de su camino en el vóley profesional

Eliezer Benedetti

Por Eliezer Benedetti

María Alejandra Marín compartió equipo
María Alejandra Marín compartió equipo con Clarivett Yllescas y Maeva Orlé. Crédito: Prensa AL

María Alejandra Marín es uno de los refuerzos más destacados de Alianza Lima para esta temporada y promete ser una de las grandes protagonistas del equipo ‘blanquiazul’. Con una carrera forjada en ligas de alto nivel y marcada por constantes desafíos internacionales, su llegada a La Victoria no solo abre un nuevo capítulo en su trayectoria, sino que también significa el reencuentro con varias compañeras con las que ya compartió vestuario en Europa, donde consolidó su prestigio como armadora.

En entrevista con el medio ‘Puro Vóley’, la armadora colombiana repasó su paso por distintos clubes del ‘Viejo Continente’, destacando las experiencias que marcaron su evolución como jugadora. “En estos últimos años he estado jugando en Europa. Jugué los últimos cuatro en Francia. Pasé por clubes como Marcq-en-Barœul, donde estuve con Clarivett (Yllescas) jugando. Estuve también en Cannes, jugué en Suiza, y el último que estuve fue en Mulhouse, donde precisamente me contrataron porque debíamos ganar o la Copa o la Liga”, contó.

Yllescas no es la única figura con la que ya compartió equipo. María Alejandra Marín también recordó con entusiasmo su etapa en Francia junto a Maeva Orlé, figura clave en el bicampeonato de Alianza que renovó para esta temporada. “Con Maeva también jugué hace ocho años en Mulhouse y fuimos campeonas de la liga en Francia. A las demás las he visto jugar”, reveló.

Esta cercanía previa con varias jugadoras fortalece el entendimiento dentro del campo y permite un proceso de adaptación mucho más ágil. Además, la experimentada colocadora ha demostrado ser analítica, capaz de identificar el potencial de sus compañeras rápidamente. “La única que me sorprendió (porque no la conocía), que vi en la Copa Panamericana jugar, fue a Sandra (Ostos) y me pareció una excelente jugadora. A la mayoría ya las conocía”, destacó.

Clarivett Yllescas y Maeva Orlé
Clarivett Yllescas y Maeva Orlé tras conseguir el título de la LNSV - Créditos: Alianza Lima

También se refirió a la situación de Aline Timm, central portuguesa que no continuará en el equipo: “De Aline, la portuguesa, no sabíamos nada de ella, pero nos hemos ido conociendo”. Y agregó sobre otra colega conocida en el plantel: “A Elina Rodríguez también la conozco, hemos jugado muchas veces en contra con nuestras selecciones”.

Con esta mezcla de experiencia, reencuentros y descubrimientos, María Alejandra Marín se perfila como una de las líderes naturales del grupo. Su conocimiento profundo del alto nivel internacional, sumado a su mentalidad competitiva, será clave para los objetivos de Alianza Lima en una temporada donde el tricampeonato local, el Sudamericano y el Mundial de Clubes están en la mira.

Alianza Lima y una temporada histórica

Alianza Lima no afronta una temporada más, sino una campaña que podría marcar un antes y un después en la historia del club. El equipo femenino de vóley va en busca del tricampeonato nacional, pero además enfrentará el reto de representar al Perú en campeonatos internacionales, donde se medirá con fuertes rivales del continente y del mundo.

María Alejandra Marín se esfuerza
María Alejandra Marín se esfuerza al máximo para dar su mejor versión a Alianza Lima. Crédito: Prensa AL

En ese contexto, cada refuerzo ha sido elegido con criterio, y la llegada de María Alejandra Marín responde a una necesidad clave: ocupar el lugar de Marina Scherer, la armadora brasileña que fue determinante en los dos títulos consecutivos que obtuvo el club en la Liga Nacional. Asumir ese rol no es tarea fácil, pero la colombiana tiene la trayectoria, experiencia y mentalidad para hacerlo.

Con pasos por Francia, Suiza y otros países europeos, además de una consolidada carrera en la selección colombiana, la armadora de 29 años fue fichada para liderar el armado del equipo en una temporada de altísima exigencia, donde no solo se buscará dominar el torneo local, sino también competir de igual a igual con rivales internacionales de gran jerarquía.

