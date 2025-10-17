La Noche de las Pumas 2025 no se podrá ver gratis: ¿Cómo y cuánto cuesta seguir la presentación del equipo de vóley de Universitario?

La Noche de las Pumas no se podrá ver gratis: ¿Cómo y cuánto cuesta seguir la presentación del equipo de vóley de Universitario?

Los hinchas de Universitario de Deportes recibieron una mala noticia a poco de que se realice la Noche de las Pumas 2025, donde se presentará al equipo de vóley para esta temporada y se jugará un amistoso internacional con el vigente campeón de la liga argentina, Gimnasia y Esgrima La Plata.

Y es que los fanáticos no podrán ver este evento de forma gratuita. El club ‘crema’ decidió no cerrar un contrato con una casa televisiva -como lo hicieron otros clubes de la Liga Peruana de Vóley- y transmitirlo mediante su canal de Youtube.

Sumado a ello, los seguidores de la ‘U’ tendrán que suscribirse al canal premium de UniversitarioTVU para formar parte de esta fiesta deportiva. Algo que ha generado diversos comentarios en redes sociales, algunos positivos y otros negativos.

Una gran parte de la hinchada ‘merengue’ señaló que es bueno, ya que el club podrá recaudar más dinero, el cual se sumará a los ingresos por la taquilla del Coliseo Mariscal Cáceres de Chorrillos. Mientras que otros manifestaron su descontento, debido a que no podrán verlo por televisión.

La Noche de las Pumas será transmitido por el canal de Youtube de Universitario.

¿Cuánto cuesta ver la Noche de las Pumas?

El precio para ver la transmisión de la Noche de las Pumas 2025 es de 15 soles. Ese es el valor de la suscripción al canal premium de UniversitarioTVU, donde no solo podrán presenciar el amistoso ante Gimnasia y Esgrima La Plata, sino también contenido exclusivo como entrevistas, resumenes, entre más. Todo esto durante un mes.

¿Cómo unirte? Debes ingresar al canal UniversitarioTVU, darle click al botón “unirme” que está al costado de “suscribirme” y poner el método de pago de tu preferencia. Se puede hacer con tarjeta de débito o de crédito.

Precio para suscribirte al canal premium de Universitario y ver la Noche de las Pumas 2025.

Entradas disponibles para la Noche de las Pumas

A falta de un día para la Noche de las Pumas, aún quedan entradas disponibles. Solo se han agotado dos tribunas: occidente baja y oriente alta. Los hinchas pueden adquirir sus boletos mediante la plataforma de Ticketmaster. Estos son los precios:

- Norte: 15 soles

- Sur: 15 soles

- Oriente Baja: 30 soles

- Occiente Alta: 40 soles

La preparación de Universitario previo a la Noche de las Pumas

Luego de cerrar la temporada en la cuarta posición, Universitario optó por renovar su plantel con la meta de elevar su rendimiento en el siguiente ciclo. Una de las primeras decisiones fue anunciar la salida del entrenador peruano César Arrese y contratar al técnico español Francisco Hervás.

Respecto al equipo, la dirigencia resolvió no extender el vínculo con varias jugadoras extranjeras. Sarah Evaristo, Eliana Pérez y Brenda Graff abandonaron la institución, mientras que Mara Leao, Maria Luisa Oliveira, Angélica Malinverno y Catherine Flood se sumaron a la plantilla.

El flamante cuerpo técnico, encabezado por ‘Paco’ Hervás, evaluó que era necesario sumar más partidos para afianzar el sistema de juego y conformar un grupo sólido para la temporada. Por este motivo, el club aceptó participar en el Atenea Open.

Las 'cremas' ganaron el tercero y último set por un marcador 25-23 y se quedaron con la victoria. (Latina TV)

En esta competencia, el equipo de Ate ganó dos partidos ante la selección peruana sub 19 (3-1) y Deportivo Géminis (3-0), sin embargo, cayó 3-0 ante Atlético Atenea. Esta última derrota lo dejó sin título y desató las críticas. Ahora, buscará ratificarse en la Noche de las Pumas 2025.