Perú Deportes

La Noche de las Pumas 2025 no se podrá ver gratis: ¿Cómo y cuánto cuesta seguir la presentación del equipo de vóley de Universitario?

El club ‘crema’ tomó esta decisión para recaudar más dinero en su evento de voleibol más esperado por la hinchada

Miguel Solis Ruiz

Por Miguel Solis Ruiz

Guardar
La Noche de las Pumas
La Noche de las Pumas no se podrá ver gratis: ¿Cómo y cuánto cuesta seguir la presentación del equipo de vóley de Universitario?

Los hinchas de Universitario de Deportes recibieron una mala noticia a poco de que se realice la Noche de las Pumas 2025, donde se presentará al equipo de vóley para esta temporada y se jugará un amistoso internacional con el vigente campeón de la liga argentina, Gimnasia y Esgrima La Plata.

Y es que los fanáticos no podrán ver este evento de forma gratuita. El club ‘crema’ decidió no cerrar un contrato con una casa televisiva -como lo hicieron otros clubes de la Liga Peruana de Vóley- y transmitirlo mediante su canal de Youtube.

Sumado a ello, los seguidores de la ‘U’ tendrán que suscribirse al canal premium de UniversitarioTVU para formar parte de esta fiesta deportiva. Algo que ha generado diversos comentarios en redes sociales, algunos positivos y otros negativos.

Una gran parte de la hinchada ‘merengue’ señaló que es bueno, ya que el club podrá recaudar más dinero, el cual se sumará a los ingresos por la taquilla del Coliseo Mariscal Cáceres de Chorrillos. Mientras que otros manifestaron su descontento, debido a que no podrán verlo por televisión.

La Noche de las Pumas
La Noche de las Pumas será transmitido por el canal de Youtube de Universitario.

¿Cuánto cuesta ver la Noche de las Pumas?

El precio para ver la transmisión de la Noche de las Pumas 2025 es de 15 soles. Ese es el valor de la suscripción al canal premium de UniversitarioTVU, donde no solo podrán presenciar el amistoso ante Gimnasia y Esgrima La Plata, sino también contenido exclusivo como entrevistas, resumenes, entre más. Todo esto durante un mes.

¿Cómo unirte? Debes ingresar al canal UniversitarioTVU, darle click al botón “unirme” que está al costado de “suscribirme” y poner el método de pago de tu preferencia. Se puede hacer con tarjeta de débito o de crédito.

Precio para suscribirte al canal
Precio para suscribirte al canal premium de Universitario y ver la Noche de las Pumas 2025.

Entradas disponibles para la Noche de las Pumas

A falta de un día para la Noche de las Pumas, aún quedan entradas disponibles. Solo se han agotado dos tribunas: occidente baja y oriente alta. Los hinchas pueden adquirir sus boletos mediante la plataforma de Ticketmaster. Estos son los precios:

- Norte: 15 soles

- Sur: 15 soles

- Oriente Baja: 30 soles

- Occiente Alta: 40 soles

La preparación de Universitario previo a la Noche de las Pumas

Luego de cerrar la temporada en la cuarta posición, Universitario optó por renovar su plantel con la meta de elevar su rendimiento en el siguiente ciclo. Una de las primeras decisiones fue anunciar la salida del entrenador peruano César Arrese y contratar al técnico español Francisco Hervás.

Respecto al equipo, la dirigencia resolvió no extender el vínculo con varias jugadoras extranjeras. Sarah Evaristo, Eliana Pérez y Brenda Graff abandonaron la institución, mientras que Mara Leao, Maria Luisa Oliveira, Angélica Malinverno y Catherine Flood se sumaron a la plantilla.

El flamante cuerpo técnico, encabezado por ‘Paco’ Hervás, evaluó que era necesario sumar más partidos para afianzar el sistema de juego y conformar un grupo sólido para la temporada. Por este motivo, el club aceptó participar en el Atenea Open.

Las 'cremas' ganaron el tercero y último set por un marcador 25-23 y se quedaron con la victoria. (Latina TV)

En esta competencia, el equipo de Ate ganó dos partidos ante la selección peruana sub 19 (3-1) y Deportivo Géminis (3-0), sin embargo, cayó 3-0 ante Atlético Atenea. Esta última derrota lo dejó sin título y desató las críticas. Ahora, buscará ratificarse en la Noche de las Pumas 2025.

Temas Relacionados

Universitario de DeportesLiga Peruana de Vóleyvóley peruanoperu-deportes

Más Noticias

Facundo Morando criticó a la FPV y deslizó la posibilidad de que Alianza Lima juegue la fecha 1 de la Liga Peruana de Vóley

El técnico argentino mostró su desacuerdo con la Federación Peruana de Vóley por presentar tarde las bases del campeonato y no respetar la programación de la Noche Blanquiazul

Facundo Morando criticó a la

Canal exclusivo que transmitirá la Noche de las Pumas 2025 de Universitario previo a la Liga Peruana de Vóley

Las ‘cremas’ presentarán a su plantilla este sábado 18 de octubre desde las 18:00 horas en el Coliseo Mariscal Cáceres situado en el distrito de Chorrillos

Canal exclusivo que transmitirá la

Alianza Lima presentó a su nueva voleibolista estadounidense, que reemplazará a Aline Timm: mide casi 1.90 m y viene de Italia

Minutos después de dar a conocer que la central portuguesa no continuará en el club, las ‘blanquiazules’ oficializaron a su flamante refuerzo

Alianza Lima presentó a su

Horacio Bastit reveló si Regatas Lima se presentará a su debut tras polémica programación en la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Las chorrillanas participarán de la ‘Noche Blanquiazul’ de Alianza Lima este sábado 25 y domingo 26 de octubre, fechas que coinciden con el arranque del torneo nacional

Horacio Bastit reveló si Regatas

Jefferson Farfán le pidió a Gianluca Lapadula jugar por Alianza Lima junto a Luis Advíncula y lanzó sorpresiva promesa: “Yo pongo de la mía”

La ‘Foquita’ reveló su deseo de ver al ‘Bambino’ con la camiseta ‘blanquiazul’ la próxima temporada

Jefferson Farfán le pidió a
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

¿La JNJ intenta dilatar la

¿La JNJ intenta dilatar la reposición de Delia Espinoza como fiscal de la Nación? Todo lo que se sabe

Critican a Óscar Arriola por responsabilizar a suboficial Magallanes en la muerte de Eduardo Ruíz: “Ha vendido el alma”

Arriola y el Mininter se contradicen sobre la responsabilidad de Luis Magallanes en la muerte de Eduardo Ruíz: Esto se sabe del caso

José Jerí reconoce la labor de la Policía y anuncia medidas para fortalecer la institución: “Sabemos tomar decisiones”

Exjefe de inteligencia de Hugo Chávez contaría a EE. UU. todo sobre Ollanta Humala y el dinero de Venezuela

ENTRETENIMIENTO

Curwen y Fernando Llanos se

Curwen y Fernando Llanos se enfrentan por la ausencia de periodista en la marcha de la Generación Z

Aldo Miyashiro: Willax saca del aire temporalmente ‘Habla Chino’ tras su participación en la marcha de la Generación Z

Miss Grand International 2025: fecha, horario y canal para seguir la participación de Flavia López

Magaly Medina responde a Mónica Sánchez y critica participación de artistas en la Marcha Nacional: “Vayan a buscar un trabajo decente”

‘Melcochita’ recibirá el Premio Internacional “Orgullo Peruano 2025” por su trayectoria: “Los premios deben darse en vida”

DEPORTES

Facundo Morando criticó a la

Facundo Morando criticó a la FPV y deslizó la posibilidad de que Alianza Lima juegue la fecha 1 de la Liga Peruana de Vóley

Canal exclusivo que transmitirá la Noche de las Pumas 2025 de Universitario previo a la Liga Peruana de Vóley

Alianza Lima presentó a su nueva voleibolista estadounidense, que reemplazará a Aline Timm: mide casi 1.90 m y viene de Italia

Horacio Bastit reveló si Regatas Lima se presentará a su debut tras polémica programación en la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Jefferson Farfán le pidió a Gianluca Lapadula jugar por Alianza Lima junto a Luis Advíncula y lanzó sorpresiva promesa: “Yo pongo de la mía”