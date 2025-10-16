Felipe Chávez reaccionó a sus similitudes con Paolo Guerrero y confesó si utilizó la ‘14′ por Claudio Pizarro en su debut con Perú.

Felipe Chávez, mediocampista de 18 años y reciente debutante con la selección peruana, brindó declaraciones al sitio web oficial del Bayern Múnich, donde juega en el equipo filial, refiriéndose a sus primeras experiencias con la ‘bicolor’ y a la conexión que lo une con dos históricos peruanos que también pasaron por el club alemán: Paolo Guerrero y Claudio Pizarro.

En dicha entrevista, el área de comunicación de los ‘bávaros’ le preguntó si conocía la coincidencia con el ‘Depredador’. “Creo que sí. ¿Los dos jugamos en el Bayern Amateure y en la selección peruana?”, respondió el juvenil con cierta timidez frente a la cámara.

El entrevistador detalló una curiosidad más que une a Chávez con el ‘Depredador’: “Y no solo eso: Guerrero debutó solo un día antes que tú, el 9 de octubre, aunque en 2004. Además, al igual que tú antes de tu debut, él tampoco había jugado ningún partido de la Bundesliga hasta entonces”.

El club recordó ese dato a su entrevistado, quien relató cómo vivió el llamado del técnico nacional. “La Federación y yo llevábamos tiempo en contacto, por lo que la convocatoria no fue del todo inesperada. Así que pude prepararme un poco, pero aun así estaba nervioso. Cuando se lo conté a mis padres, se alegraron mucho por mí, al igual que mis hermanos”, confesó.

'Pippo' disputó cerca de 15' minutos del partido ante Chile, en La Florida. | VIDEO: Movistar Deportes

¿Eligió la dorsal ‘14′ por Claudio Pizarro?

Claudio Pizarro también tuvo su momento en la conversación. El integrante de la área de prensa del Bayern Múnich indagó si Felipe Chávez utilizó deliberadamente la camiseta número 14, que durante años identificó al máximo goleador peruano en Bundesliga con la selección.

El mediocampista explicó que no hubo elección intencionada: “No pude elegir el dorsal. No sabría decir si fue algo planeado o una casualidad (risas). Para mí, Pizarro siempre ha sido el mejor jugador de la selección peruana, junto a Guerrero. Mi padre también era un gran admirador suyo. Por eso, naturalmente, es un gran honor llevar este número”.

El mediocampista de 18 años continuará su desarrollo profesional en el club 'bávaro', al firmar un contrato de larga duración. (Video: Bayern Campus)

Los próximos desafíos de Felipe Chávez

Felipe Chávez avanzó también sobre sus próximos desafíos profesionales tanto en Alemania como con la selección nacional. Planteó que sus metas actuales pasan por consolidarse como referente en el Bayern Amateure y aumentar su aporte en la Youth League europea.

“Siempre quiero ayudar al equipo con mi rendimiento, pero también me he propuesto ser más comunicativo en el campo y dar un paso al frente. Me he fijado este objetivo sobre todo para los partidos de la Youth League, pero también para los del Amateure. Quiero crecer más en este papel de líder y contribuir al éxito deportivo”, detalló.

El mediocampista remarcó la exigencia competitiva de los torneos en los que participa el club alemán y el valor que supone enfrentar a rivales internacionales en la Youth League. “Quiero dar lo mejor de mí y seguir aprendiendo. En la Youth League necesitamos ganar contra el Brujas para maximizar nuestras posibilidades de pasar a la siguiente ronda. También en la Regionalliga quiero volver a encontrar el rumbo con mi equipo y seguir aprendiendo con el primer equipo”.

Felipe Chávez juega en la reserva de Bayern Múnich y ha formado parte del primer equipo.

Con respecto a la selección peruana, Chávez aguardará por un nuevo llamado de Manuel Barreto para la próxima fecha FIFA programa para el mes de noviembre. La ‘blanquirroja’ se medirá ante Rusia y Chile en territorio ruso durante esta jornada.