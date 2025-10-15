Perú Deportes

Jesús Castillo se perfila para suplir a Pedro Aquino como ancla de Alianza Lima en duelo ante Sport Boys por Torneo Clausura 2025

El pivote surgido de las divisiones menores de la institución ‘blanquiazul’ sería empleado desde el inicio de las acciones por ‘Pipo’ Gorosito en el crucial juego frente a la escuadra chalaca

Por José Manuel Quintana

"Ahora estoy pensando en Boys,
"Ahora estoy pensando en Boys, espero estar para afrontar el encuentro de la mejor manera. Es un buen equipo y estas última fechas ha venido teniendo buenos resultados", se refirió Castillo sobre su potencial titularidad en el juego del jueves 16 de octubre.

Alianza Lima ha caído en tres de sus últimas cinco duelos ligueros y su margen de error se ha estrechado notablemente. A falta de cinco jornadas para el final del Torneo Clausura 2025, los victorianos están a 12 unidades del líder, Universitario. Los tres puntos este jueves ante Sport Boys son innegociables en tienda ‘blanquimorada’ y Néstor Gorosito alista cambios obligados.

La primera modificación en el once titular se trata de Jesús Castillo. El volante central de marca y recuperación se perfila para ocupar el lugar de Pedro Aquino, entre algodones luego de la derrota en Huánuco. El pivote de 29 años podría sumar su novena titularidad en la temporada por Liga 1.

Esta información ha sido dada a conocer por el periodista Gerson Cuba, encargado de cubrir todas las incidencias en el equipo de La Victoria. Si bien el once se definirá mañana, las posibilidades de que el canterano arranque son altas“, compartió el comunicador en su cuenta de X (antes Twitter).

Una asistencia en todo el
Una asistencia en todo el año para el canterano de Alianza Lima. Crédito: X.

“Alianza es un equipo que siempre va a pelear por el campeonato. Nosotros vamos a seguir trabajando. Pensamos partido a partido. Ahora estoy pensando en Boys, espero estar para afrontar el encuentro de la mejor manera. Es un buen equipo y estas últimas fechas ha venido teniendo buenos resultados”, sostuvo Castillo Peña a la salida del último entrenamiento.

La última presencia desde el primer minuto en el campo para Castillo se remite al 12 de julio de 2025 por la última jornada del Torneo Apertura. En el duelo en Cajabamba, el equipo de Gorosito igualó sin goles y el ‘plato’ del primer certamen del año cayó en manos de Universitario de Deportes.

¿Llega Viscarra?

En la última práctica, Néstor Gorosito realizó un trabajo diferenciado con Ángelo Campos y lo probó de cara al encuentro de este jueves. No es seguro que el ‘Mono’ se pare bajo los tres palos en Matute, pero el estratega argentino tomó sus recaudos.

Esta decisión llega en el contexto de la reciente convocatoria de Guillermo Viscarra a los duelos amistosos con la selección boliviana. Pese a que el guardameta no sumó minutos en el elenco de Óscar Villegas, el traslado que implica viajar a Rusia genera un desgaste.

Guillermo Viscarra, al repechaje con
Guillermo Viscarra, al repechaje con Bolivia. - Crédito: Alianza Lima

Alianza Lima vs Sport Boys: día, hora y dónde ver duelo por Torneo Clausura 2025

Alianza Lima tendrá la oportunidad de regresar a la victoria y motivarse con el aliento de los suyos en casa. El equipo de Gorosito está urgido de recortar distancias con los de arriba para que su lugar como Perú 2 en el Acumulado no peligre. Este jueves 16 de octubre, en el recinto victoriano Alejandro Villanueva, los ‘blanquimorados’ se verán las caras con Sport Boys.

El horario pactado será a las 20:00 horas para Perú, Colombia y Ecuador; mientras que en Venezuela, Bolivia y Estados Unidos (Miami) iniciará a las 21:00 horas. Y en Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina y Brasil arrancará a las 22:00 horas.

Alianza Lima vs Sport Boys:
Alianza Lima vs Sport Boys: día y hora del Torneo Clausura 2025

El partidazo será transmitido por L1 Max, canal oficial del campeonato peruano, y se podrá seguir a través de los diferentes operadores como DirecTV, Best Cable, Claro TV, Win TV, Zapping TV, entre otros. También estará disponible en L1 Play, plataforma streaming que cuenta con un pago mensual dependiendo del plan a elección.

Además, Infobae Perú informará todos los detalles que se vivirán en Matute con la previa, minuto a minuto, mejores jugadas, declaraciones de los jugadores, tabla de posiciones, y mucho más.

