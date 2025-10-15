El desencanto con el arbitraje en Alianza Lima deriva en propuesta de auditoría internacional a colegiados de la CONAR

"Si no cambian, el campeonato seguirá en tela de juicio", señaló Jorge Zúñiga, presidente del ex Fondo Blanquiazul

El mundo Alianza Lima considera que el arbitraje no ha mostrado un rendimiento justo a lo largo del año en la Liga 1. Jugadores, cuerpo técnico y dirigentes han expresado su molestia por acciones que, a su criterio, desvirtuaron el juego e influenciaron directamente los resultados. Esta molestia generalizada se agudizó tras la última derrota del equipo de ‘Pipo’ Gorosito en Huánuco.

En esta línea, Jorge Zúñiga ha ratificado la posición del club con respecto a las decisiones de los colegiados. Por lo tanto, el presidente de Aliancistas por el Perú, grupo de acreedores de la institución, propuso que el rendimiento de los jueces de la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR) sean sometidos a una auditoría.

“Yo propongo que se conforme una comisión de alto nivel internacional que analice cómo ha sido este torneo 2025”, sostuvo en entrevista con ‘TV Perú’. El objetivo de esta investigación a cargo de personalidades extranjeras sería sentar las bases para “corregir” de cara a la edición 2026 de la Liga 1.

Zúñiga concedió que el torneo doméstico 2025, por ahora, se encuentra en “tela de juicio” debido al desempeño de los árbitros.

“Los técnicos son como los ministros”

Jorge Zúñiga realizó un símil entre la situación de los entrenadores de fútbol y los ministros de Estado. Ambas figuras coinciden, al menos en el Perú, en la fugacidad de sus períodos. El dirigente respaldó las declaraciones previa de Franco Navarro Mandayo acerca de la evaluación constante a los adiestradores.

“La reflexión que hizo Franco Navarro Mandayo hace unos días atrás es correcta, porque en el fútbol los directores técnicos son como los ministros que están en constante evaluación”, declaró Zúñiga Quiros, abogado de profesión.

Los dichos por Zúñiga llegan en un contexto donde la renovación de Néstor Gorosito pasó de ser una certeza a una duda. La eliminación en Copa Sudamericana y el negativo andar en Liga 1 no aseguran la presencia del estratega argentino en el predio del Esther Grande de Bentín en 2026: “La negociación está muy avanzada, pero esto es fútbol. Todo puede pasar”.

“Lo que sí no voy a aceptar es que nadie venga con excusas, que fue por culpa del clima, la lluvia o por jugar un torneo internacional, pero no hay derecho a que para cada partido tengamos que prender velitas misioneras al Señor de los Milagros para pedir un buen arbitraje”, sumó.

Alianza Lima vs Sport Boys: día, hora y dónde ver duelo por Torneo Clausura 2025

Alianza Lima tendrá la oportunidad de regresar a la victoria y motivarse con el aliento de los suyos en casa. El equipo de Gorosito está urgido de recortar distancias con los de arriba para que su lugar como Perú 2 en el Acumulado no peligre. Este jueves 16 de octubre, en el recinto victoriano Alejandro Villanueva, los 'blanquimorados' se verán las caras con Sport Boys.

Además, Infobae Perú informará todos los detalles que se vivirán en Matute con la previa, minuto a minuto, mejores jugadas, declaraciones de los jugadores, tabla de posiciones, y mucho más.