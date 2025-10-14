Perú Deportes

Dónde ver Paraguay vs Corea del Sur HOY: canal tv online del amistoso por fecha FIFA 2025

La ‘albirroja’ intentará estirar su racha positiva cuando se vea las caras con un elenco asiático, que viene de perder 5-0 con Brasil. Conoce cómo seguir el encuentro

Hoy, martes 14 de octubre, la selección de Paraguay se medirá en condición de visitante contra Corea del Sur en el último amistoso FIFA de la fecha doble de octubre. El estadio Mundialista de Seúl será el escenario de un cotejo preparatorio para dos equipos clasificados a la Copa del Mundo de Norteamérica 2026.

El cuadro ‘albirrojo’ viene de empatar 2-2 con Japón en Osaka, en una gira que realiza en Asia. Miguel Almirón y Diego Gómez fueron los anotadores para el elenco sudamericano; mientras que Koki Ogawa y Ayase Ueda lo hicieron para los ‘samuráis azules’.

Además, los ‘guaraníes’ obtuvieron su clasificación a la cita mundialista tras el triunfo sobre Perú en Lima por 2-1, por lo que llegan motivados para seguir en la senda positiva. La única baja es de Ramón Sosa por problema físico.

Miguel Almirón es el hombre estrella de la selección de Paraguay, que volvió al Mundial.

Justamente, Gustavo Alfaro, DT de Paraguay, admitió que estos partidos sirven para darle unas variantes en el juego pensando en la cita mundialista. “Teníamos que tratar de incorporar otro tipo de cosas, muchas de las cuales se vieron contra Japón: desde la tenencia de la pelota, la manera de atacar, el ajuste de las transiciones ofensivas que nosotros necesitábamos tener para aprovechar las buenas capacidades individuales de nuestro equipo sin que eso significara que tengamos que renunciar al orden, a esa garra, a ese espíritu combativo, a esa determinación que siempre definió al fútbol paraguayo”, declaró en conferencia de prensa.

Por otro lado, la selección de Corea del Sur sufrió una dolorosa derrota por 5-0 ante Brasil en el compromiso anterior. Adicionalmente, igualó 2-2 con México y le ganó 2-0 a Estados Unidos. Son Heung-Min, exjugador de Tottenham y actualmente en Los Angeles FC, asoma como la principal figura.

Historial de enfrentamientos

Paraguayos y surcoreanos se han visto las caras en siete enfrentamientos a lo largo de la historia del fútbol. El balance general le otorga dos triunfos para la ‘albirroja’, uno para los asiáticos y cuatro empates.

El último encuentro se dio el 10 de junio de 2022, en un amistoso que se jugó en el estadio Mundialista de Suwon. Este escenario fue testigo de una paridad 2-2. Miguel Almirón se portó con un doblete para el conjunto sudamericano, mientras que Son Heung-Min y Jung Woo-young anotaron para los locales.

Goles y resumen del empate en Suwon. (Video: Roja Directa / Tigo Sports)

Dónde ver Paraguay vs Corea del Sur en amistoso por fecha FIFA 2025

La transmisión del partido amistoso FIFA entre Paraguay y Corea del Sur, pautado para el martes 14 de octubre en el estadio Mundialista de Seúl, se realizará por distintas señales según el país. En Paraguay, la cobertura llegará a los hogares por Tigo Sports. En territorio surcoreano, la emisión estará disponible por Coupang Play, TVING, TVN y TV Chosun. De este modo, el público podrá seguir el encuentro a través de diferentes plataformas según su ubicación y asegurar el acceso al evento deportivo internacional.

Horarios de Paraguay vs Corea del Sur en amistoso por fecha FIFA 2025

El Paraguay vs Corea del Sur se disputará a las 06:00 horas de Perú, Colombia y Ecuador. En Venezuela, Bolivia, Chile y Estados Unidos (Miami), el compromiso está programado para una hora después.

Por su parte, en Paraguay, Argentina, Uruguay y Brasil comenzará a las 08:00 horas. La programación para México está prevista para las 07:00 horas, mientras que en España se realizará a las 13:00 horas.

Paraguay vs Corea del Sur: posibles alineaciones

Paraguay: Orlando Gill, Juan Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete, Junior Alonso, Andrés Cubas, Damián Bobadilla, Diego Gómez, Diego González, Miguel Almirón y Ronaldo Martínez. DT: Gustavo Alfaro

Corea del Sur: Jo Hyeon-woo, Seol Young-woo, Cho Yu-min, Kim Min-jae, Kim Ju-sung, Lee Tae-seok, Lee Kang-in, Hwang In-beom, Paik Seung-ho, Lee Jae-sung y Son Heung-Min. DT: Hong Myung-bo

