A qué hora juega Brasil vs Japón: partido amistoso en Tokio por fecha FIFA 2025

El seleccionado ‘nipón’ será local ante el ‘scratch’, que viene de demostrar todo su poderío ofensivo en su reciente goleada por 5-0 a Corea del Sur. Conoce los horarios del vibrante cotejo

Por José Manuel Quintana

A qué hora juega Japón vs Brasil: partido amistoso en Tokio por fecha FIFA 2025

Las selecciones de Brasil y Japón se enfrentarán este martes 14 de octubre por el marco de la segunda fecha FIFA de octubre. El cuero correrá a partir de las 05:30 horas de Perú sobre el gramado del estadio Ajinomoto, en Tokio, Japón.

El cuadro dirigido por Hajime Moriyasu viene de igualar a dos con Paraguay en Osaka. El conjunto asiático se vio en desventaja a los 20 minutos de la primera mitad a través de un tanto de Miguel Almirón. Los locales respondieron cinco minutos más tarde gracias a una diana de Koki Ogawa.

En el complemento, Diego Gómez puso adelante a los suyos gracias a un testarazo. Cuando parecía que los ‘guaraníes’ se llevarían la victoria, Ayase Ueda se estiró ‘de palomita’ para establecer la paridad en la última acción de peligro del encuentro.

Hajime Moriyasu, líder de una revolución futbolística en Japón. Crédito: REUTERS/Issei Kato.

En el Panasonic Stadium Suita, una imagen de Moriyasu se viralizó rápidamente en redes sociales. El entrenador del la selección japonesa se emocionó hasta las lágrimas en la entonación del himno nacional del país.

Por otro lado, el conjunto sudamericano viene de una arrolladora presentación ante Corea del Sur en Seúl. El equipo de Carlo Ancelotti no escatimó en tantos y superó holgadamete a su rival asiático. Doblete de Estêvão Willian, de Rodrygo y una diana de Vinícius Júnior.

“Creo que jugamos muy bien con y sin pelota. El compromiso del equipo fue muy bueno. Cuando un equipo se entrega al partido, su calidad se nota. El partido demostró una gran calidad individual”, señaló el entrenador italiano.

Fútbol - Amistoso internacional - Corea del Sur contra Brasil - Estadio de la Copa Mundial de Seúl, Seúl, Corea del Sur - 10 de octubre de 2025 Estevao Willian, de Brasil, celebra el primer gol REUTERS/Kim Hong-Ji

A qué hora juega Brasil vs Japón en amistoso por fecha FIFA 2025

El cotejo entre los ‘samurai azules’ y ‘la canarinha’ está programado para el martes 14 de octubre en el estadio Ajinomoto en la capital japonesa. El horario pactado para el inicio de las acciones es a las 05:30 en todo el territorio peruano. En Colombia y Ecuador se mantiene la hora; mientras que en Venezuela, Bolivia y Estados Unidos (Miami) iniciará a las 06:30 horas. Y en Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina y Brasil arrancará a las 07:30 horas.

Canal para seguir Brasil vs Japón en amistoso por fecha FIFA 2025

En Brasil, las casas televisivas que cuentan con los derechos de transmisión para este encuentro son las siguientes: Brasil: Globoplay, Zapping, Claro TV+, Amazon Prime Video, Sky+, Vivo Play, SporTV y Globo. En España, DAZN permitirá a los residentes en este país disfrutar este duelo. En Estados Unidos, ESPN Deportes e ESPN+ emitirán las acciones en vivo.

Brasil vs Japón: último enfrentamiento

Previo al inicio del Mundial 2022, el entonces elenco de Tite midió fuerzas contra el conjunto de Moriyasu en el estadio Nacional de Japón, en Tokio. Tras 77 minutos sin que el luminoso se moviera, Neymar Júnior marcó el tanto de la victoria desde la vía penal.

Brasil visitará a Japón por amistoso FIFA 2025. Crédito: Agencias

Posibles alineaciones

  • Japón: Zion Suzuki; Ayumu Seko, Tsuyoshi Watanabe, Junnosuke Suzuki; Ito, Kaishu Sano, Ao Tanaka, Nakamura; Takumi Minamino, Ritsu Doan; y Koki Ogawa.
  • Brasil: Bento; Vitinho, Éder Militão, Gabriel Magalhães, Douglas Santos; Bruno Guimarães, Casemiro; Rodrygo, Matheus Cunha, Vinícius Júnior; y Richarlison.

