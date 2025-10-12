“Necesita desesperadamente regresar a Sporting Cristal”: la respuesta de Franco Velazco a las acusatorias declaraciones de Felipe Cantuarias

Franco Velazco responde a las declaraciones de Felipe Cantuarias. | X / Colectivo WORLD

Felipe Cantuarias encendió la polémica tras afirmar que Universitario de Deportes controlaba la programación de la Liga 1. El expresidente de Sporting Cristal concedió una entrevista donde comentó acerca de la actualidad del conjunto ‘celeste’, que presidió desde 2011 hasta 2014, y señaló que el club ‘crema’ contaba como aliado a Jean Ferrari en la Federación.

Con el conocimiento de estas declaraciones, Franco Velazco, administrador de Universitario, ofreció sus descargos y exhortó al extitular del elenco ‘bajopontino’ a mostrar las pruebas de sus afirmaciones. “Hoy, muchos ex directivos, exdirigentes o actuales administradores aprovechan de la grandeza y el éxito de Universitario de Deportes notorio para colgarse y buscar adeptos entre sus propios hinchas”, comentó la autoridad ‘merengue’.

Velazco Imparato, en diálogo con ‘Colectivo World’, expuso que “el señor Cantuarias tiene una necesidad de regresar a Sporting Cristal y necesita desesperadamente que sus hinchas le hagan el amén”, en relación a la búsqueda de la anuencia y aprobación de los seguidores ‘celestes’.

La respuesta de Franco Velazco a la acusación de Felipe Cantuarias, expresidente de Sporting Cristal.

En ese sentido, precisó que los “ataques a Universitario” son producto del momento del equipo estudiantil, puesto que “está haciendo las cosas bien” y por eso “seguramente ataca” a la institución nacida en Juan de la Coba 106.

“Yo le digo públicamente que demuestre probatoriamente cuáles son los documentos, correos electrónicos, chats, llamadas telefónicas. Creo que es abogado, me parece. Que demuestre probatoriamente cuáles son los argumentos que sustenten sus afirmaciones”, sostuvo el administrador provisional de la ‘U’. Hasta el momento, se desconoce si el club tomará acciones legales contra Cantuarias.

El expresidente de Sporting Cristal dio a entender que la 'U' goza de una ventaja institucional que trasciende lo deportivo. (Video: A Presión)

Universitario vs Sporting Cristal: partido suspendido

Universitario y Deportes medirán fuerzas en el encuentro más atractivo de la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Sin embargo, se deberá esperar más de la cuenta para disfrutar del clásico entre ‘cremas’ y ‘celestes’. De acuerdo con la organización del encuentro será reprogramado tras una solicitud de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Esta decisión del órgano de las fuerzas del orden se sostiene tras la convocatoria a una multitudinaria marcha que tendrá lugar el miércoles 15 de octubre en Lima. En la misma fecha, estaba pactado que jueguen Universitario y Sporting Cristal en el estadio Nacional. Debido a la cercanía entre el centro de las protestas y el primer escenario deportivo, la PNP no podrá asegurar las garantías de seguridad al compromiso.

“La LFP está en contacto con ambos clubes y en los próximos días sostendrá reuniones con sus representantes, a fin de definir la nueva programación del partido”, comunicó la organización de la Liga 1 a través de sus redes sociales oficiales.

Pronunciamiento de la Liga de Fútbol Profesional sobre Sporting Cristal vs Universitario

Presentes contrastados

11 puntos separan a Sporting Cristal y Universitario de Deportes en el Torneo Clausura. Pese a que los dirigidos por Paulo Autuori cuentan con un partido menos, la distancia continúa siendo holgada a falta de cinco jornadas por disputarse en el segundo certamen del año.

Por un lado, los ‘cerveceros’ se estrenaron notablemente en el Clausura tras un Apertura para el olvido. Con la llegada de refuerzos de categoría como Luis Abram y Miguel Araujo, los fanáticos ‘celestes’ se ilusionaron con competir el título y aspirar a los ‘play-offs’.

Sin embargo, los ‘bajopontinos’ no pudieron sostener el buen andar que exhibieron en las primeras fechas. De los últimos seis encuentros, solo han podido sumar de a tres en uno. Por lo tanto, sus probabilidades de forzar semifinales son mínimas.

Tabla Acumulada de la Liga 1 2025.

Por otro lado, la actualidad de Universitario dista de la tesitura en La Florida. En Campo Mar se repusieron del golpe que significó la eliminación por Copa Libertadores con un abultado 4-0 a manos de Palmeiras.

Por el torneo local, el equipo de Fossati recuperó la brújula y ha enlazado cinco victorias que lo ubican en lo más alto de la tabla. Es decir, está a cinco compromisos de conseguir el segundo tricampeonato en su historia y marcar un precedente en el fútbol peruano. Para que los ‘merengues’ no se coronen directamente, necesitan que sí o sí no levanten el ‘plato’ del Clausura.