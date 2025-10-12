Perú Deportes

El motivo por el que Sporting Cristal se entusiasma por recuperar a Gustavo Cazonatti en la recta final de la Liga 1 2025

El mediocentro brasileño, de enorme rendimiento en el periodo pasado, sufrió una durísima lesión a la rodilla en los primeros compases del presente año. Desde entonces, el club ‘rimense’ no ha hallado a un reemplazante ideal en la primera línea del campo

Renzo Galiano

Gustavo Cazonatti al lado de
Gustavo Cazonatti al lado de Darío Cupido, preparador físico de Sporting Cristal. - Crédito: Difusión

Gustavo Cazonatti continúa dando pasos en su recuperación, lo que resulta una excelente noticia para un Sporting Cristal urgido de un mediocentro de su calidad y corte. Aunque no hay una fecha exacta para su reaparición, todos en el Rímac confían que muy pronto regresará al gramado. Hay un deseo general para que así sea.

A inicios de la Liga 1 2025, el futbolista brasileño se lesionó gravemente la rodilla tras el primer partido contra Sport Boys. El diagnóstico fue tan elocuente como claro: “compromiso ligamentario y meniscal en la rodilla derecha”. Así las cosas pasó por una cirugía y posterior rehabilitación.

Gustavo Cazonatti, alejado de los
Gustavo Cazonatti, alejado de los gramados por tiempo indeterminado. - Crédito: Sporting Cristal

Ocho meses más tarde, Cazonatti ha dado importantes señales que pueden vincularse con su mejora parcial. En sus redes sociales oficiales, sobre todo en Instagram, ha compartido imágenes en las que se puede apreciar cómo realiza trabajos con balón, lo que confirma un avance en su estado físico de cara a un próximo regreso al fútbol.

Aunque el importantísimo avance queda en mayor relieve con su mensaje difundido, ese que alimenta el entusiasmo en La Florida. “Otro paso dado, poco a poco volviendo a hacer lo que más me gusta”, escribió Gustavo cerrando el post con una fotografía donde se le observa al lado de Darío Cupido, preparador físico de Sporting Cristal.

El mediocampista brasileño abrió el marcador de cabeza. (Video: L1MAX)

Cazonatti, con esa pequeña pero esperanzadora señal, ha despertado demasiado optimismo entre los suyos. Por ejemplo, el mediocentro Jesús Pretell, quien se ha encargado de llenar sus botas, mostró su felicidad con un cálido mensaje: "Dios es grande, te quiero hermano".

Poco después, en esa misma sintonía, apareció un viejo conocido de Sporting Cristal: Martín Cauteruccio, quien ha demostrado que sigue vinculado con su viejo equipo, pero sobre todo con aquellos amigos que marcaron su corazón. “Buena Gustavo Cazonatti. Se ve el trabajo de Darío Cupido. Ahora para adelante y con todo”, externó.

Gustavo Cazonatti continúa dando pasos
Gustavo Cazonatti continúa dando pasos en su recuperación. - Crédito: @cazonatti_96

