Perú Deportes

Kevin Serna hizo su debut con la Selección Colombia: titular en amistoso ante México por fecha FIFA 2025

El hábil extremo, consolidado en el fútbol peruano a partir de sus pasajes por Cultural Santa Rosa, Asociación Deportiva Tarma y Alianza Lima, ha cumplido su sueño de vida representando a Colombia

Renzo Galiano

Por Renzo Galiano

Guardar
Kevin Serna usó la camiseta
Kevin Serna usó la camiseta '25' en Selección Colombia. - Crédito: Canal 7

Kevin Serna ha cumplido su máximo sueño de vida: jugar con la Selección Colombia. Ha disfrutado de ese honor en un amistoso internacional FIFA contra México, en Texas. El entrenador Néstor Lorenzo propició su debut como titular ubicándolo en zona de ataque con Luis Díaz y Luis Suárez.

“La verdad muy contento, darle gracias a Dios por estar aquí, por esta linda oportunidad, espero aprovecharla bien", dijo el talentoso atacante en su primer contacto con la prensa colombiana añadiendo que “esto lo venía buscando y estaba trabajando para este momento".

Kevin Serna entrenándose con Colombia.
Kevin Serna entrenándose con Colombia. - Crédito: Difusión

De esta manera, el nacido en Popayán ha reafirmado su lealtad con el país que lo ha visto nacer y no existe ninguna otra posibilidad para que cambie de nación, sobre todo involucrando el caso de Perú, en el que no cumplió los años respectivos para ser llamado oficialmente para la selección nacional.

Tras este episodio especial, Kevin Serna continuará concentrado en la Selección Colombia. En los próximos días, cerca a la quincena del presente mes, se cumplirá con el último choque amistoso que será contra Canadá, uno de los organizadores de la Copa del Mundo 2026. Es muy probable que el ‘25′ sea tomado nuevamente en cuenta.

Superación

A Kevin Serna la vida lo golpeó demasiado. Aunque puede presumir de haber contado con una formación futbolística durante su paso en Deportes Tolima, su progresión se vio frustrada por pasos en falso al tiempo que tuvo que recurrir a empleos alternos para así llevarse un pan a la boca.

Trabajaba de mesero en restaurantes, vendía chatarrería libros, pero me fue mal y hasta en puestos de pintura para autos. Mi esposa me dijo por qué no lo intentas [jugar al fútbol]”, reconoció en una entrevista brindada a L1MAX hace más de un año.

Kevin Serna dio inicio a
Kevin Serna dio inicio a su éxito en Perú con ADT. - Crédito: Difusión

Siguiendo el consejo de su compañera de vida, Serna Jaramillo dio un paso demasiado adecuado uniéndose al Sportivo Luqueño, donde llamó la atención por su velocidad, desborde y agresividad en ataque. Por diferencias con su agente de aquel entonces, no llegó a un acuerdo para mantenerse en el club y quedó sin chances de renovar.

En esas, se le presentó la oportunidad que cambiaría radicalmente su destino: recalar en Perú para disputar el ascenso con Cultural Santa Rosa (actualmente Los Chankas) y posteriormente desplazarse hacia ADT Tarma, donde descolló con un rendimiento impresionante que llamó la atención de los clubes grandes.

El delantero anotó sensacional tanto de 'volea' para el conjunto peruano, que significó el 2-1 parcial. (Video: ESPN)

Alianza Lima, histórico del fútbol peruano, colocó sobre la mesa un cantidad económica considerable para ficharlo y llevarlo a sus filas. Su desempeño continuó al alza, trascendiendo sobre todo en la Copa Libertadores 2024. Allí le endosó dos golazos a Fluminense, su próximo paradero meses después de haber firmado por los íntimos.

Estoy muy agradecido con toda la hinchada de Alianza Lima, con todos los peruanos que la verdad siempre que me ven por ahí me saludan y siempre aparecen las camisetas de Alianza, así que para mí es un cariño muy especial que tengo y siempre me pone muy feliz”, reconoció el creciente Kevin Serna.

Temas Relacionados

Kevin SernaSelección Colombiaperu-deportes

Más Noticias

Universitario vs Géminis EN VIVO HOY: punto a punto del partido por fecha 2 del Atenea Open 2025

Se juega el tercer set. Las ‘cremas’ ganan 2-0 a las de Comas. Sigue las incidencias

Universitario vs Géminis EN VIVO

El motivo por el que Sporting Cristal se entusiasma por recuperar a Gustavo Cazonatti en la recta final de la Liga 1 2025

El mediocentro brasileño, de enorme rendimiento en el periodo pasado, sufrió una durísima lesión a la rodilla en los primeros compases del presente año. Desde entonces, el club ‘rimense’ no ha hallado a un reemplazante ideal en la primera línea del campo

El motivo por el que

A qué hora juega México vs Colombia HOY: partido amistoso en Texas por fecha FIFA 2025

Kevin Serna, un viejo conocido del fútbol peruano por su pasado por Alianza Lima, podría debutar en este encuentro. Conoce los horarios del cotejo

A qué hora juega México

Dónde ver Colombia vs México HOY: canal TV online del amistoso por fecha FIFA 2025

Con James Rodríguez y ‘Lucho’ Díaz, la selección de Néstor Lorenzo se mide con los ‘aztecas’ en el AT&T Stadium de Estados Unidos. Conoce cómo sintonizar este cotejo en vivo

Dónde ver Colombia vs México

La brillante irrupción de Marco Rivas, joven prodigio del Club Tigre que asombró con doblete ante River Plate

El emergente futbolista, de 17 años, anotó su nombre en el marcador del juego ante los ‘millonarios’ en categoría de reserva. Una semana atrás, había realizado un estreno goleador con Perú U18 contra Uruguay

La brillante irrupción de Marco
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Dina Boluarte: La Insurgencia y

Dina Boluarte: La Insurgencia y Los Combatientes le regalan rosas blancas y le piden postular a la Presidencia del Perú

Dina Boluarte podría fugar a Estados Unidos porque su hijo trabaja ahí, advierte Fiscalía

José Jerí es criticado por mega operativo simultáneo en penales: “Esto es de manual y poco serio”

Congreso: proponen crear un registro de casos de violencia contra escolares, profesores, directores, entre otros

Gabinete de José Jerí no debe de ser de Somos Perú, sino uno que represente los pensamientos del Congreso, asegura Carlos Bruce

ENTRETENIMIENTO

Flavia López es criticada por

Flavia López es criticada por no hablar inglés durante entrevista con los directores del ‘Miss Grand International 2025′

Magaly advierte a Pamela Franco sobre Christian Cueva: “El día que se aparte de ti te hará igual que lo que le hizo a la anterior”

El curioso post de José Jerí tras conocer a Rosángela Espinoza y antes de ser presidente: “Sueño cumplido”

Los hermanos Quiroga: Quiénes son y sus roles detrás de la agrupación piurana Agua Marina

Murió Diane Keaton a los 79 años: fanáticos peruanos reaccionaron ante su fallecimiento

DEPORTES

Universitario vs Géminis EN VIVO

Universitario vs Géminis EN VIVO HOY: punto a punto del partido por fecha 2 del Atenea Open 2025

El motivo por el que Sporting Cristal se entusiasma por recuperar a Gustavo Cazonatti en la recta final de la Liga 1 2025

A qué hora juega México vs Colombia HOY: partido amistoso en Texas por fecha FIFA 2025

Dónde ver Colombia vs México HOY: canal TV online del amistoso por fecha FIFA 2025

La brillante irrupción de Marco Rivas, joven prodigio del Club Tigre que asombró con doblete ante River Plate