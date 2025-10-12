Kevin Serna hizo su debut con la Selección Colombia: titular en amistoso ante México por fecha FIFA 2025

Kevin Serna usó la camiseta '25' en Selección Colombia. - Crédito: Canal 7

Kevin Serna ha cumplido su máximo sueño de vida: jugar con la Selección Colombia. Ha disfrutado de ese honor en un amistoso internacional FIFA contra México, en Texas. El entrenador Néstor Lorenzo propició su debut como titular ubicándolo en zona de ataque con Luis Díaz y Luis Suárez.

“La verdad muy contento, darle gracias a Dios por estar aquí, por esta linda oportunidad, espero aprovecharla bien", dijo el talentoso atacante en su primer contacto con la prensa colombiana añadiendo que “esto lo venía buscando y estaba trabajando para este momento".

Kevin Serna entrenándose con Colombia. - Crédito: Difusión

De esta manera, el nacido en Popayán ha reafirmado su lealtad con el país que lo ha visto nacer y no existe ninguna otra posibilidad para que cambie de nación, sobre todo involucrando el caso de Perú, en el que no cumplió los años respectivos para ser llamado oficialmente para la selección nacional.

Tras este episodio especial, Kevin Serna continuará concentrado en la Selección Colombia. En los próximos días, cerca a la quincena del presente mes, se cumplirá con el último choque amistoso que será contra Canadá, uno de los organizadores de la Copa del Mundo 2026. Es muy probable que el ‘25′ sea tomado nuevamente en cuenta.

Superación

A Kevin Serna la vida lo golpeó demasiado. Aunque puede presumir de haber contado con una formación futbolística durante su paso en Deportes Tolima, su progresión se vio frustrada por pasos en falso al tiempo que tuvo que recurrir a empleos alternos para así llevarse un pan a la boca.

“Trabajaba de mesero en restaurantes, vendía chatarrería libros, pero me fue mal y hasta en puestos de pintura para autos. Mi esposa me dijo por qué no lo intentas [jugar al fútbol]”, reconoció en una entrevista brindada a L1MAX hace más de un año.

Kevin Serna dio inicio a su éxito en Perú con ADT. - Crédito: Difusión

Siguiendo el consejo de su compañera de vida, Serna Jaramillo dio un paso demasiado adecuado uniéndose al Sportivo Luqueño, donde llamó la atención por su velocidad, desborde y agresividad en ataque. Por diferencias con su agente de aquel entonces, no llegó a un acuerdo para mantenerse en el club y quedó sin chances de renovar.

En esas, se le presentó la oportunidad que cambiaría radicalmente su destino: recalar en Perú para disputar el ascenso con Cultural Santa Rosa (actualmente Los Chankas) y posteriormente desplazarse hacia ADT Tarma, donde descolló con un rendimiento impresionante que llamó la atención de los clubes grandes.

El delantero anotó sensacional tanto de 'volea' para el conjunto peruano, que significó el 2-1 parcial. (Video: ESPN)

Alianza Lima, histórico del fútbol peruano, colocó sobre la mesa un cantidad económica considerable para ficharlo y llevarlo a sus filas. Su desempeño continuó al alza, trascendiendo sobre todo en la Copa Libertadores 2024. Allí le endosó dos golazos a Fluminense, su próximo paradero meses después de haber firmado por los íntimos.

“Estoy muy agradecido con toda la hinchada de Alianza Lima, con todos los peruanos que la verdad siempre que me ven por ahí me saludan y siempre aparecen las camisetas de Alianza, así que para mí es un cariño muy especial que tengo y siempre me pone muy feliz”, reconoció el creciente Kevin Serna.