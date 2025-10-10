Jairo Concha asume la ’10′ de Perú: el reto de liderar y ser el conductor en la nueva era de la selección

Jairo Concha es el nuevo 10 de la selección peruana. Crédito: FPF

La selección peruana inicia un nuevo proceso de reconstrucción tras haber quedado fuera del Mundial 2026, y con ello llegan también nuevos liderazgos. Uno de los más simbólicos es el de Jairo Concha, quien esta noche en Santiago portará la camiseta número ‘10’ en el amistoso FIFA frente a Chile, marcando el inicio de una nueva etapa para la ‘blanquirroja’.

El mediocampista de Universitario de Deportes ha sido elegido por Manuel Barreto, técnico interino del equipo nacional, para asumir esta responsabilidad que va más allá de un simple número. La ‘10’ representa creatividad, conducción y liderazgo en la cancha, y desde la salida de Christian Cueva como referente del equipo, ningún jugador ha logrado consolidarse en ese rol.

El estratega peruano ha depositado su confianza en Jairo Concha, quien vive uno de los mejores momentos de su carrera y se perfila como una de las piezas clave de esta etapa de renovación. No es para menos, el volante ha venido mostrando un rendimiento sólido en la Liga 1 con la ‘U’, siendo determinante en el medio campo con su visión de juego, pausa y capacidad para asociarse.

Su crecimiento como futbolista ha sido evidente en los últimos meses, y ahora tendrá la oportunidad de trasladar ese buen momento al plano internacional con la selección mayor. Su elección como el nuevo ‘10’ tiene un significado especial. No solo se trata de un cambio generacional, sino de una apuesta por un jugador que representa el futuro inmediato del fútbol peruano.

Alineación de Perú contra Chile con Jairo Concha como el '10' de la 'bicolor'. Crédito: FPF

El amistoso ante Chile, que se disputará en la capital chilena, es el primero desde que Perú cerró una de sus campañas más discretas en las Eliminatorias sudamericanas, finalizando en el penúltimo lugar de la tabla. Sin opciones de ir al Mundial de 2026, la Federación Peruana de Fútbol ha optado por iniciar una etapa de transición que contempla cambios en la base del plantel, pruebas con nuevos talentos y, sobre todo, la búsqueda de líderes que marquen el rumbo.

Jairo Concha y su óptimo presente

Jairo Concha llega toma el rol de líder de la selección peruana en un momento brillante de su carrera. El mediocampista de Universitario de Deportes ha sido una de las piezas más determinantes del equipo ‘crema’ durante toda la temporada, destacando tanto en la generación de juego como en la finalización de jugadas.

En lo que va del año, ha conseguido acumular nueve goles y diez asistencias, cifras que reflejan su impacto directo en el ataque del conjunto dirigido por Jorge Fossati. A pesar de desempeñarse como volante, es actualmente el tercer máximo goleador del plantel, solo por detrás de los delanteros Alex Valera (15 goles) y José ‘Tunche’ Rivera (10 goles).

Jairo Concha está asumiendo un rol importante en la selección peruana. Crédito: FPF

Su influencia ofensiva ha sido clave en el rendimiento colectivo de Universitario, no solo por sus estadísticas, sino también por su capacidad para manejar los tiempos del partido, asociarse con los extremos y filtrar pases decisivos en el último tercio. Jairo Concha ha sabido combinar sacrificio y técnica, consolidándose como un jugador completo en el mediocampo.

Este gran presente en el campeonato local ha sido uno de los factores determinantes para que Manuel Barreto le confíe la camiseta número ’10′ de la selección peruana en el inicio de este nuevo ciclo. Ahora, buscará trasladar ese nivel al escenario internacional con la misma soltura y protagonismo. El duelo ante Chile será su primera gran prueba con una dorsal emblemática para la ‘bicolor’. El desafío es grande, pero también lo es la oportunidad de convertirse en el nuevo conductor del equipo en este proceso de reconstrucción.