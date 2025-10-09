Perú Deportes

A qué hora juega Bolivia vs Jordania HOY: partido amistoso en Estambul por fecha FIFA 2025

La ‘verde’ buscará aprovechar su gira europea y vencer a un cuadro asiático que clasificó por primera vez al Mundial (2026). Conoce los horarios de la contienda

Joaquín Parra

Por Joaquín Parra

Bolivia jugará ante Jordania en
Bolivia jugará ante Jordania en Turquía por amistoso FIFA.

La selección de Bolivia se medirá ante su similar de Jordania hoy, viernes 10 de octubre, en un amistoso correspondiente a la doble fecha FIFA de octubre. El estadio Recep Tayyip Erdogan en Turquía será el escenario de un duelo entre dos equipos que lograron meterse a la Copa del Mundo de Norteamérica 2026, aunque la ‘verde’ antes deberá jugar el repechaje.

El cuadro ‘altiplánico’ ha conseguido un hecho histórico en las recientes Eliminatorias Sudamericanas, de la que quedó en el sétimo lugar con 20 puntos, dos sobre Venezuela, con quien peleó palmo a palmo por esta plaza en la última fecha.

Justamente, el triunfo por 1-0 sobre Brasil con el gol de Miguel Terceros en el estadio Municipal El Alto, recinto deportivo que se convirtió en la gran fortaleza para los dirigidos por Óscar Villegas, les permitió acceder a la repesca mundialista, que se desarrollará en México en marzo del próximo año y con rivales aún por definir.

A ello se le suma que el contrincante próximo, Venezuela, perdió por 6-3 de local ante Colombia, resultado que le impidió obtener su primera clasificación al Mundial tras haber luchado a lo largo del proceso clasificatorio. Por ello, Bolivia intentará aprovechar estos amistosos (también jugará con Rusia) para llegar de la mejor manera para tentar el acceso a la Copa del Mundo.

El resumen de Bolivia vs. Brasil

Por otro lado, la selección de Jordania consiguió un hito histórico al clasificar por primera vez en su historia a una Copa del Mundo (Canadá, Estados Unidos y México 2026) luego de vencer por 3-0 a Omán en el grupo B de la tercera ronda.

Mousa Al Tamari es uno de los futbolistas más destacados de los ‘bravos’, ya que milita en Rennes de Francia y aporta desde la banda derecha como extremo. También se debe mencionar a Yazan Al Naimat, delantero centro de Al Arabi de Qatar, quien fue uno de los goleadores de las Eliminatorias Asiáticas con ocho dianas.

Cabe mencionar, que Jordania ya jugó amistosos en setiembre con Rusia (empate 0-0) y República Dominicana (victoria 3-0), de ahí que estará con ritmo y capacidad para hacerle frente a Bolivia.

Bolivia vs Jordania: posibles alineaciones

Bolivia: Carlos Lampe, Roberto Fernández, José Sagredo, Luis Haquín, Diego Medina, Gabriel Villamil, Ramiro Vaca, Robson Matheus, Moisés Paniagua, Miguel Terceros y Enzo Monteiro. DT: Óscar Villegas

Jordania: Yazeed Abulaila, Saad Al Rousan, Mo Abualnadi, Yazan Alarab, Adham Al Quraishi, Mohannad Abu Taha, Nizar Mahmoud Al Rashdan, Ibrahim Sadeh, Yazan Al Naimat, Mousa Al Tamari y Ali Olwan. DT: Jamal Sellami

A qué hora juega Bolivia vs Jordania amistoso por fecha FIFA 2025

El amistoso entre las selecciones de Bolivia y Jordania se disputará el viernes 10 de octubre y contará con horarios diferenciados según cada país. El partido comenzará a las 11:00 horas en Perú, Colombia y Ecuador. En Bolivia, Venezuela, Chile y Estados Unidos (Miami), el inicio está previsto para las 12:00 horas.

Por su parte, en Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay, el compromiso dará comienzo a las 13:00 horas, mientras que en México se jugará desde las 10:00 horas. Por último, en España, el inicio está programado para las 18:00 horas.

Canal para seguir Bolivia vs Jordania amistoso por fecha FIFA 2025

El Bolivia vs Jordania se jugará en el estadio Recep Tayyip Erdogan, llamado también como estadio Kasımpasa, en Turquía, como parte de un amistoso FIFA de preparación para el repechaje por parte del elenco ‘altiplánico’. Este cotejo será transmitido para el país sudamericano a través de las señales de Unitel, TUVES y AXS.

Anuncio del choque de Bolivia
Anuncio del choque de Bolivia con Jordania en Turquía. - créditos: La Verde - FBF

Temas Relacionados

Selección de BoliviaSelección de Jordaniaperu-deportes

