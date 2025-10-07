Resultados de la Copa Libertadores Femenina 2025: así quedó Alianza Lima y todos los equipos en la fecha 3

Alianza Lima quedó eliminada de la Copa Libertadores Femenina 2025 tras empatar 1-1 con ADIFFEM de Venezuela en la última fecha del Grupo B. El encuentro se disputó este miércoles 8 de octubre y era decisivo para las ‘blanquiazules’, que estaban obligadas a ganar para mantener vivas sus opciones de clasificar a los cuartos de final. Sin embargo, el resultado no fue suficiente y terminó sellando su temprana despedida del certamen continental.

El recorrido del equipo peruano en el torneo comenzó con un empate sin goles frente a Boca Juniors en la jornada inaugural. Luego, en la segunda fecha, cayó por 2-1 ante Ferroviária de Brasil, quedando relegada en la tabla de posiciones. Con esos resultados, las dirigidas por José Letelier llegaron a la última fecha en el tercer lugar con solo un punto, por detrás de Ferroviária (6) y Boca (4), mientras que ADIFFEM ya estaba eliminada tras dos derrotas consecutivas.

En ese contexto, solo la victoria servía para que el conjunto ‘íntimo’ mantuviera esperanzas de clasificar. Además de ganar, necesitaban que Boca no venciera a Ferroviária en el otro duelo del grupo. Sin embargo, ninguno de estos dos escenarios se concretó: Alianza no pasó del empate ante el conjunto venezolano y Boca sumó, asegurando su clasificación como segunda del grupo.

Con apenas dos puntos en tres partidos, Alianza Lima se despide de la Copa Libertadores sin lograr avanzar a la siguiente fase. El resultado ante ADIFFEM selló una campaña que comenzó con ilusión, pero que terminó dejando al equipo fuera de la lucha por el título continental.

Programación y resultados de la fecha 3 de la Copa Libertadores Femenina 2025

Fecha 3

Miércoles 8 de octubre

- Ferroviária 0-0 Boca Juniors (Finalizado)

- Alianza Lima 1-1 ADIFFEM (Finalizado)

- Independiente del Valle vs Always Ready (18:00 horas / estadio Nuevo Francisco Urbano, en Morón / Grupo A)

- Santa Fe vs Corinthians (18:00 horas / estadio Florencio Sola, en Banfield / Grupo A)

Jueves 9 de octubre

- Universidad de Chile vs Deportivo Cali (14:00 horas / estadio Florencio Sola, en Banfield / Grupo C)

- Libertad vs Nacional (14:00 horas / estadio Nuevo Francisco Urbano, en Morón / Grupo C)

- Olimpia vs Sao Paulo (18:00 horas / estadio Florencio Sola, en Banfield / Grupo D)

- San Lorenzo vs Colo Colo (18:00 horas / estadio Nuevo Francisco Urbano, en Morón / Grupo D)

Tabla de posiciones de Alianza Lima en Grupo B

1° Ferroviária | 7 puntos

2° Boca Juniors | 6 puntos

3° Alianza Lima | 2 puntos

4° ADIFFEM | 1 punto

Dónde ver los partidos de la fecha 3 de la Copa Libertadores Femenina 2025

La tercera participación de Alianza Lima se podrá ver en Perú a través de Pluto TV, una plataforma de streaming gratuita disponible para usuarios en Latinoamérica. En Argentina la señal estará disponible en TyC Sports, TyC Sports Play, Telefe, YouTube y Pluto TV. Para acceder a la transmisión solo es necesario ingresar a la plataforma desde cualquier navegador y buscar el evento. No se requiere registro ni creación de una cuenta para ver el encuentro.

Además, Infobae Perú informará todos los detalles de la participación del cuadro victoriano con el minuto a minuto, mejores jugadas, palabra de los protagonistas, resultados en vivo, tabla de posiciones, y mucho más.

Resultados de la fecha 2 de la Copa Libertadores Femenina 2025

Domingo 5 de octubre

- Corinthians 11-0 Always Ready (Finalizado / Grupo A)

- Boca Juniors 2-0 ADIFFEM (Finalizado / Grupo B)

- Independiente del Valle 1-0 Santa Fe (Finalizado / Grupo A)

- Alianza Lima 1-2 Ferroviária (Finalizado / Grupo B)

Lunes 6 de octubre

- San Lorenzo 1-0 Olimpia (Finalizado / Grupo C)

- Deportivo Cali 1-0 Nacional (Finalizado / Grupo D)

- Libertad 0-0 U. de Chile (Finalizado / Grupo D)

- Sao Paulo 0-1 Colo Colo (Finalizado / Grupo C)