Administrador de Alianza Lima estalla contra la Conar y lanza fuerte acusación: “Arbitraje delincuencial. Nos roban mucho”

Fernando Cabada, dirigente ‘blanquiazul’, expresó su indignación por los fallos arbitrales en la Liga 1 y aseguró que su equipo ha sido perjudicado en reiteradas ocasiones

Por Eliezer Benedetti

Fernando Cabada, dirigente ‘blanquiazul’, expresó su indignación por los fallos arbitrales en la Liga 1, asegurando que su equipo fue perjudicado varias veces. (Video: Radio Ovación)

Alianza Lima arrastra una situación deportiva complicada. La reciente derrota frente a Alianza Universidad en el Torneo Clausura prácticamente ha enterrado sus opciones de luchar por el título de la Liga1 esta temporada. En este contexto de autocrítica, Fernando Cabada, administrador de la institución, ha dirigido sus cuestionamientos hacia la Comisión Nacional de Árbitros (Conar), a la que acusa de decisiones injustas que perjudican reiteradamente al club.

El panorama de los ‘blanquiazules’ es adverso desde hace varios días: quedaron fuera de la Copa Sudamericana tras perder ante la Universidad de Chile, y ahora ve cada vez más lejos el objetivo nacional. Las críticas internas surgieron como reacción natural a un tropiezo tras otro, y Cabada decidió tomar la palabra públicamente, mezclando exigencia de mejora interna con recriminaciones externas.

Al ser consultado por la actualidad del equipo, el directivo ‘íntimo’ no dudó en pronunciarse con firmeza. Si bien respaldó la autocrítica que el club debe asumir puertas adentro, también apuntó con claridad hacia Víctor Hugo Carrillo, presidente de Conar, a quien responsabilizó por lo que considera un manejo arbitral injusto y tendencioso en contra de Alianza Lima en la Liga 1.

“Este es un espacio para hacer una autorreflexión, una autocrítica y ver aparte de las cosas que salen sobrando, como hablar del arbitraje delincuencial que existe en manos del señor Víctor Hugo Carrillo. Aparte de eso, del mal arbitraje que hay, de la forma en que nos roban muchos partidos. La idea en este momento no es tratar ese tema, sino pensar qué tenemos que ver nosotros hacia adentro, qué es lo que tenemos que hacer mejor”, apuntó en declaraciones a la prensa local.

Víctor Hugo Carrillo es el actual presidente de la Conar.

Con ese mensaje deja claro que no sólo exige justicia arbitral, sino también que su reclamo se acompañe de responsabilidad institucional. Sin abandonar ese enfoque, Fernando Cabada enfatizó que la desigualdad de criterios arbitrales es parte del problema. Además, reconoció los errores propios, pero sostiene que no son suficientes para explicar todas las derrotas.

“Lo cierto es que existe este sesgo terrible en el arbitraje, pero también existen cosas que Alianza Lima tiene que hacer mejor en la interna. En ese sentido, respaldo a Franco Navarro y este proceso de autorreflexión que está emprendiendo para ver qué es lo que vamos a hacer mejor y poder tener los resultados que todos los aliancistas merecemos”, añadió.

¿Continuará Néstor Gorosito en Alianza Lima?

Otro tema sensible abordado por Fernando Cabada fue la continuidad técnica en Alianza Lima. Ante versiones de medios locales que vinculan la renovación del DT Néstor Gorosito a terminar entre los tres primeros de la tabla, el administrador ‘blanquiazul’ evitó cerrar puertas, pero dejó claro que esa decisión depende del área deportiva de la institución.

“Las decisiones deportivas dependen de Franco Navarro, yo respeto mucho lo que él hace y decide. En ese sentido, no voy a aseverar ni negar nada. En lo que a mí me corresponde, yo ya he dado mi opinión, la cual mantengo, dependo de lo que Franco me diga”. Esto sugiere que el legado de la temporada será clave para definir al entrenador de cara al 2026.

Alianza Lima en una posición complicada

La derrota en Huánuco dejó a Alianza Lima en una posición complicada en el Torneo Clausura. El equipo ‘íntimo’ se ubica sexto en la tabla con apenas 18 puntos, a 12 unidades del líder Universitario de Deportes. Con pocas fechas por disputar, sus opciones al título son mínimas y la resignación empieza a asomar, aunque desde La Victoria aseguran que lucharán hasta el final.

Más allá de eso, el otro gran objetivo del conjunto dirigido por Néstor Gorosito es asegurar su presencia directa en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Actualmente, ocupa el tercer lugar en la tabla acumulada y necesita superar a Cusco FC, que marcha segundo con un punto más. Cualquier tropiezo podría costarle caro.

