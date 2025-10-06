Eryc Castillo, indignado con el arbitraje tras perder en Huánuco: “Las de Alianza Lima sí las ven y las otras no”

El atacante ecuatoriano criticó el desempeño de la terna arbitral en el partido entre Alianza Lima y Alianza Universidad. (Video: Jax Latin Media)

La derrota de Alianza Lima ante Alianza Universidad, por la fecha 13 del Torneo Clausura 2025, sigue dejando repercusiones dentro del plantel ‘íntimo’. El encuentro, jugado en Huánuco, no solo significó un nuevo revés en lo deportivo, sino que estuvo marcado por una fuerte polémica arbitral, debido a los dos goles anulados al conjunto limeño. En ese contexto, Eryc Castillo, autor del único tanto validado para su equipo, expresó su malestar e indignación.

Tras retornar a la capital, el atacante ecuatoriano cuestionó con firmeza el uso del VAR, asegurando que las decisiones siempre parecen ir en contra del club al que representa. En sus declaraciones, dejó entrever una sensación de injusticia, alimentada por lo que considera un trato desigual en la revisión de jugadas.

“Todos los partidos son polémicos. Si se dan cuenta la acción está para todos y es polémica. ¿Qué más podemos decir? Son cosas que ya no nos competen a nosotros, lo que hacemos es jugar y más allá de que se saque un resultado o algo así de lo que el VAR diga o haga... los árbitros siempre dicen, ‘ah, no, las de Alianza sí las veo, las otras no’. No seas malo”, declaró el delantero con evidente frustración.

Pese a su molestia, Eryc Castillo fue claro al señalar que el plantel seguirá enfocado en trabajar para mejorar los resultados en lo que queda del campeonato. Además, expresó su respaldo al entrenador Néstor Gorosito, dejando en claro que el grupo está unido y comprometido. “Obviamente lo respaldamos. El equipo y el cuerpo técnico están mentalizados siempre en hacer las cosas bien”, afirmó, descartando cualquier ruptura interna.

El jugador también se refirió al irregular presente del club, reconociendo que si bien el rendimiento no ha sido el esperado en los últimos partidos, aún queda margen para pelear. “Lamentablemente, a veces las cosas son así. Nosotros seguiremos como estábamos y Dios permita las cosas salgan bien. Esto se pelea hasta el final y no hay nada dicho todavía”, añadió.

Alianza Lima lejos del líder Universitario

Consultado sobre si Alianza Lima merecía más por lo hecho a lo largo del año, sobre todo en su campaña por torneos internacionales, Eryc Castillo evitó entrar en juicios subjetivos y apuntó a lo que, para él, define todo: los resultados. “Si se merece o no se merece, eso lo marcan los resultados, nosotros seguiremos haciendo las cosas bien, seguiremos trabajando. Dios permita las cosas para nosotros salgan mejor de lo que se está viendo. Hay que terminar derecho”, sostuvo.

Finalmente, no esquivó una pregunta sobre Universitario de Deportes, clásico rival y actual líder del torneo, que se encamina con firmeza hacia el tricampeonato tras haberle sacado 12 puntos de ventaja a los ‘íntimos’ en la tabla de posiciones. Sin mostrarse incómodo por esa posibilidad, el ecuatoriano respondió con serenidad.

“No creo sentir fastidio, simplemente no estamos haciendo las cosas que nos corresponden. Como digo, los resultados marcan las cosas. Lamentablemente, no se han dado los resultados positivos como queríamos, pero hay que trabajar”, fueron sus palabras de cierre.

En medio de un clima tenso y con pocas fechas por jugarse, Alianza Lima intentará reencontrarse con el triunfo para cerrar el año de la mejor manera posible y asegurar su clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Mientras tanto, sus referentes no dudan en alzar la voz ante lo que consideran un escenario injusto tanto dentro como fuera del campo.