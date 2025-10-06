Perú Deportes

Eryc Castillo, indignado con el arbitraje tras perder en Huánuco: “Las de Alianza Lima sí las ven y las otras no”

El atacante ecuatoriano mostró su frustración tras una nueva derrota y dejó en claro que el equipo ‘blanquimorado’ seguirá luchando hasta el final del campeonato

Eliezer Benedetti

Por Eliezer Benedetti

Guardar
El atacante ecuatoriano criticó el desempeño de la terna arbitral en el partido entre Alianza Lima y Alianza Universidad. (Video: Jax Latin Media)

La derrota de Alianza Lima ante Alianza Universidad, por la fecha 13 del Torneo Clausura 2025, sigue dejando repercusiones dentro del plantel ‘íntimo’. El encuentro, jugado en Huánuco, no solo significó un nuevo revés en lo deportivo, sino que estuvo marcado por una fuerte polémica arbitral, debido a los dos goles anulados al conjunto limeño. En ese contexto, Eryc Castillo, autor del único tanto validado para su equipo, expresó su malestar e indignación.

Tras retornar a la capital, el atacante ecuatoriano cuestionó con firmeza el uso del VAR, asegurando que las decisiones siempre parecen ir en contra del club al que representa. En sus declaraciones, dejó entrever una sensación de injusticia, alimentada por lo que considera un trato desigual en la revisión de jugadas.

“Todos los partidos son polémicos. Si se dan cuenta la acción está para todos y es polémica. ¿Qué más podemos decir? Son cosas que ya no nos competen a nosotros, lo que hacemos es jugar y más allá de que se saque un resultado o algo así de lo que el VAR diga o haga... los árbitros siempre dicen, ‘ah, no, las de Alianza sí las veo, las otras no’. No seas malo”, declaró el delantero con evidente frustración.

Pese a su molestia, Eryc Castillo fue claro al señalar que el plantel seguirá enfocado en trabajar para mejorar los resultados en lo que queda del campeonato. Además, expresó su respaldo al entrenador Néstor Gorosito, dejando en claro que el grupo está unido y comprometido. “Obviamente lo respaldamos. El equipo y el cuerpo técnico están mentalizados siempre en hacer las cosas bien”, afirmó, descartando cualquier ruptura interna.

Eryc Castillo fue el autor
Eryc Castillo fue el autor del único gol de Alianza Lima en la derrota en Huánuco. Crédito: Prensa AL

El jugador también se refirió al irregular presente del club, reconociendo que si bien el rendimiento no ha sido el esperado en los últimos partidos, aún queda margen para pelear. “Lamentablemente, a veces las cosas son así. Nosotros seguiremos como estábamos y Dios permita las cosas salgan bien. Esto se pelea hasta el final y no hay nada dicho todavía”, añadió.

Alianza Lima lejos del líder Universitario

Consultado sobre si Alianza Lima merecía más por lo hecho a lo largo del año, sobre todo en su campaña por torneos internacionales, Eryc Castillo evitó entrar en juicios subjetivos y apuntó a lo que, para él, define todo: los resultados. “Si se merece o no se merece, eso lo marcan los resultados, nosotros seguiremos haciendo las cosas bien, seguiremos trabajando. Dios permita las cosas para nosotros salgan mejor de lo que se está viendo. Hay que terminar derecho”, sostuvo.

Finalmente, no esquivó una pregunta sobre Universitario de Deportes, clásico rival y actual líder del torneo, que se encamina con firmeza hacia el tricampeonato tras haberle sacado 12 puntos de ventaja a los ‘íntimos’ en la tabla de posiciones. Sin mostrarse incómodo por esa posibilidad, el ecuatoriano respondió con serenidad.

El cuadro 'blanquimorado' cayó 2-1 en Huánuco. (Video: L1MAX)

No creo sentir fastidio, simplemente no estamos haciendo las cosas que nos corresponden. Como digo, los resultados marcan las cosas. Lamentablemente, no se han dado los resultados positivos como queríamos, pero hay que trabajar”, fueron sus palabras de cierre.

En medio de un clima tenso y con pocas fechas por jugarse, Alianza Lima intentará reencontrarse con el triunfo para cerrar el año de la mejor manera posible y asegurar su clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Mientras tanto, sus referentes no dudan en alzar la voz ante lo que consideran un escenario injusto tanto dentro como fuera del campo.

Temas Relacionados

Eryc CastilloAlianza Limaperu-deportes

Más Noticias

Ivan Rakitic tuvo insólita reacción cuando Jefferson Farfán le recordó a Carlos Zambrano en Schalke 04: “Era pelota o pierna”

El exfutbolista croata compartió anécdotas con la ‘Foquita’ de lo que fue la convivencia con el ‘Kaiser’ en el cuadro alemán

Ivan Rakitic tuvo insólita reacción

“Estamos obligados a corregir”: la autocrítica de Franco Navarro ante el difícil presente de Alianza Lima en la Liga 1

Luego de un nuevo tropiezo en el Torneo Clausura, el director deportivo de los ‘íntimos’ señaló que se tomarán medidas para afrontar la complicada situación en el campeonato local

“Estamos obligados a corregir”: la

Diego Churín lanzó sorpresivo comentario tras volver al gol en Universitario: “Es difícil ser suplente del mejor delantero del fútbol peruano”

El atacante argentino le anotó a Juan Pablo II e hizo un análisis sobre su condición en el plantel, a la sombra de Alex Valera. También habló del momento de la ‘U’

Diego Churín lanzó sorpresivo comentario

Hernán Barcos mortificado tras expulsión en derrota de Alianza Lima: “Me da pena dónde está yendo el fútbol peruano”

Tras ver la tarjeta roja en el partido frente a Alianza Universidad en Huánuco, el atacante y líder ‘blanquiazul’ expresó una crítica contundente sobre el devenir del fútbol peruano

Hernán Barcos mortificado tras expulsión

Álvaro Barco confesó que Universitario pediría desconvocatoria de Alex Valera ante Chile: “Aprovecho para trasladar esta preocupación a la selección”

El director deportivo de la ‘U’ advirtió de la lesión del delantero nacional y de la posibilidad que pueda ausentarse del duelo ante la ‘roja’, sobre todo, porque los ‘cremas’ viene luchando por el tricampeonato

Álvaro Barco confesó que Universitario
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Dina Boluarte pide “reflexión” a

Dina Boluarte pide “reflexión” a transportistas y les recuerda que “un paro de 24 horas no soluciona nada”

Ministro de Transportes pide, entre sollozos, al cardenal Carlos Castillo que no critique al gobierno de Dina Boluarte

¿Quién es ‘El Diablo’? Cómo cayó el expolicía que pone en aprietos a Juan José Santiváñez y al premier Eduardo Arana

Juan José Santiváñez y Gustavo Gutiérrez Ticse en problemas por ‘El Diablo’: develan quién habría sido el vínculo entre ambos

Gestión de Rafael López Aliaga alcanza 69% de desaprobación entre empresarios y figuras influyentes, según Encuesta del Poder 2025

ENTRETENIMIENTO

Flavia López reaparece en el

Flavia López reaparece en el Miss Grand International tras accidente: desfiló sin muletas y con ayuda de sus compañeras

Abogado de Gustavo Salcedo confirma infidelidad de Maju Mantilla y Christian Rodríguez: “Participó de un adulterio”

Abogado de Gustavo Salcedo cuestiona la denuncia de Christian Rodríguez: “Intenta victimizarse”

Ricardo Mendoza y Katya Mosquera muestran la primera ecografía de su bebé: “Te esperamos”

Christian Domínguez y la vez que acusó a Karla Tarazona de perjudicar la pensión para su hija mayor: “No querías que le diera”

DEPORTES

Ivan Rakitic tuvo insólita reacción

Ivan Rakitic tuvo insólita reacción cuando Jefferson Farfán le recordó a Carlos Zambrano en Schalke 04: “Era pelota o pierna”

“Estamos obligados a corregir”: la autocrítica de Franco Navarro ante el difícil presente de Alianza Lima en la Liga 1

Diego Churín lanzó sorpresivo comentario tras volver al gol en Universitario: “Es difícil ser suplente del mejor delantero del fútbol peruano”

Hernán Barcos mortificado tras expulsión en derrota de Alianza Lima: “Me da pena dónde está yendo el fútbol peruano”

Álvaro Barco confesó que Universitario pediría desconvocatoria de Alex Valera ante Chile: “Aprovecho para trasladar esta preocupación a la selección”