Juan Yangali, el nuevo legionario que aprobó en su debut con Gimnasia y Esgrima en Liga Profesional Argentina

El volante peruano sumó 72 minutos en la victoria de gimnasia ante Sarmiento por la Liga Argentina. | Renzo Galiano

Perú ha sumado un nuevo elemento en el radar del fútbol extranjero. Juan Yangali se ha estrenado con Gimnasia y Esgrima de La Plata y ha sumado sus primeros minutos en la primera división del fútbol argentino. El volante de 25 años llegó al cuadro platense en julio de este año y luego de tres convocatorias, el DT Alejandro Orfila lo alineó desde el inicio en la visita del ‘lobo’ a Sarmiento de Junín.

El futbolista de raíces peruanas disputó 72 minutos sobre el césped del estadio Juan Domingo Perón. El mediocampista cumplió con sus obligaciones y firmó una correcta actuación en la victoria de Gimnasia por la mínima. El tanto del triunfo lo anotó Marcelo Torres a través de un tiro penal, antes del final de la primera mitad.

Mientras estuvo en el campo de juego, Yangali acertó 15 de sus 20 pases cortos. Además, el balón llegó a destino en tres de los cuatro centros largos que desenvainó desde su botín derecho. El bonaerense de 25 años ganó uno de los dos duelos en el verde del recinto juninense y fue regateado en una oportunidad.

Peruano Juan Yangali debutó en el fútbol argentino. Crédito: Difusión.

Cerca de 20 minutos para el final de las acciones, el comando técnico del uruguayo Orfila decidió darle ingreso a Nicolás Garayalde. Por su lado, Yangali disfrutó de la victoria de los suyos desde el banco de suplentes. Su rendimiento dejó buenas sensaciones para Axel Clazón, ayudante de campo del adiestrador ‘charrúa’, expulsado en el partido.

“Yo creo que hoy el grupo se impuso. Han surgido nombres que lo hicieron muy bien. ‘Juancito’ Yangali es un chico al que yo conozco y lo estuvimos preparando para esta ocasión”, señaló el colaborador en la conferencia de prensa.

Cabe destacar que Yangali está a préstamo por 18 meses en el equipo de La Plata procedente de San Telmo, club de la Primera Nacional de Argentina —segunda división—. El ‘lobo’ cuenta con la opción de compra del 80% del pase por un valor de 300 mil dólares, según informó el portal ‘Habla Gimnasia’.

Nueva opción para Manuel Barreto

La irrupción de Juan Yangali en la primera división del fútbol argentino podría significar un nuevo acicate para motivar su convocatoria a la selección peruana. El futbolista cumple con los requisitos en el proceso de renovación de ‘la bicolor’.

Yangali se caracteriza por su juego de corte en el mediocampo. Pese a su 1.68 metros de estatura, no se amilana a la hora de disputar los balones y darle una mano a los defensores. Tampoco recula para salir con el balón dominado e iniciar el ataque de su equipo.

Por lo pronto, el mediocampista del ‘lobo’ no fue incluido en la lista para el amistoso ante Chile en el país sureño. Sin embargo, no se descarta que pueda integrar el grupo de seleccionados de cara a los encuentros frente a Rusia y nuevamente ante Chile en el país bicontinental.

Lista de convocados por Manuel Barreto para partido amistoso Perú vs Chile. Crédito: FPF

Perú vs Chile: día, hora y canal

Manuel Barreto se estrenará en el banquillo del seleccionado nacional en una nueva edición del ‘Clásico del Pacífico’. El duelo enfrentará a los dos combinados que terminaron en los últimos lugares en las últimas Eliminatorias al Mundial del 2026. El compromiso tendrá lugar en el estadio Bicentenario de la Florida, en Santiago.

El cotejo amistoso está pactado para este viernes 10 de octubre desde las 18:00 horas en todo el Perú, Ecuador y Colombia. En Chile, Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo iniciará a las 20:00 horas. La transmisión estará a cargo de la señal de Movistar Deportes, canal por cable y disponible a través de la plataforma Movistar TV App.