Golazo de Martín Pérez Guedes de remate esquinado en Universitario vs Alianza Atlético por Liga 1 2025

Tremenda definición para el 1-0 de su equipo. (Video: L1MAX)

Universitario de Deportes se medía en condición de visitante contra Alianza Atlético en un duelo válido por la jornada 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Desde el comienzo, el cuadro ‘crema’ propuso con el trato del balón y buscó moverse constantemente para abrir y romper el esquema de los dueños de casa, aunque no tuvieron mucha profundidad ni definición en los metros finales, salvo una ocasión desperdiciada por Jairo Concha. De pronto, la insistencia de la ‘U’ dio sus frutos a través de Martín Pérez Guedes, quien clavó un notable remate al ángulo y abrir el marcador.

Esta acción se llevó a cabo a los 69 minutos de la contienda. Los ‘churres’ se habían animado al ataque y trataron de desequilibrar las cuentas, pero sin la contundencia necesaria. En eso, Andy Polo mandó un pelotazo largo para José Rivera, quien le hizo una falta en salida a Anthony Gordillo. Horacio Benincasa cobró el tiro libre y jugó para Agustín Graneros, que fue bien contenido por Anderson Santamaría.

El zaguero peruano se barrió y dejó la pelota suelta, generando una posterior infracción de Rodrigo Castro (se ganó la tarjeta amarilla) sobre Pérez Guedes. En la reanudación, los dirigidos por Jorge Fossati adelantaron líneas y, por intermedio de Jairo Concha, abrió por la banda derecha. La ‘Joya’ encaró y superó en velocidad a Gordillo, para después sacar un centro.

José Villegas despejó con la cabeza, empero, el esférico quedó suelto por el medio hasta que apareció Martín Pérez Guedes con un potente disparo con la pierna izquierda que pasó de largo por toda la defensa contraria y causó la sorpresa del portero Diego Melían, que por más que se estiró, no alcanzó a desviar el balón, desatando así la algarabía de todos los hinchas de Universitario en el estadio Mansiche de Trujillo.

El golazo de Martín Pérez Guedes con la zurda en Universitario vs Alianza Atlético.

La emoción se apoderó de la delegación de Universitario. Prueba de ello, es que la imagen de la transmisión mostró al DT Jorge Fossati abrazando a Jairo Vélez en la zona técnica, ya que esta anotación no solo significaba la apertura del marcador en la ciudad de la ‘eterna primavera’, sino también la posibilidad de quedar muy cerca de hacerse con el Torneo Clausura y, por consiguiente, proclamarse tricampeón nacional.

Último gol de Martín Pérez Guedes con Universitario

Martín Pérez Guedes fue uno de los jugadores más destacados de Universitario en 2024, siendo clave para el título nacional y elegido mejor futbolista del Torneo Clausura. Sin embargo, la actual temporada no la empezó bien y había anotado dos goles y brindado dos asistencias, números lejanos a los que logró el año pasado (diez tantos y una habilitación).

Los problemas físicos le quitaron continuidad y le impidieron rendir al mismo nivel. Pese a todo, Jorge Fossati le brindó la confianza para mantenerlo en el once titular. No obstante, ese gol a Alianza Atlético podría servirle como un envión anímico para hacer que los ‘estudiantiles’ obtengan el máximo objetivo nacional.

El volante puso el 3-0 frente a los 'albos'. (Video: GOLPERU)

Próximo partido de Universitario

El próximo encuentro de Universitario será el domingo 5 de octubre en condición de local ante Juan Pablo II. Una gran oportunidad para la ‘U’ de poder ganar ante su hinchada y alcanzar una distancia favorable con miras a ganar el Torneo Clausura 2025.