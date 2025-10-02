Dónde ver Alianza Lima vs Boca Juniors HOY: canal TV online del debut ‘blanquiazul’ en la Copa Libertadores Femenina 2025

Alianza Lima vs Boca Juniors: dónde ver debut 'blanquiazul' en la Copa Libertadores Femenina 2025.

Alianza Lima jugará hoy, jueves 2 de octubre, ante Boca Juniors en lo que será su debut en la presente edición de la Copa Libertadores Femenina. Este encuentro iniciará a las 14:00 horas de Perú y tendrá como escenario el Nuevo Francisco Urbano situado en la ciudad de Buenos Aires, Argentina.

Las dirigidas por José Letelier se ganaron su participación en este certamen continental luego de consagrarse campeón del Torneo Apertura 2025 venciendo a su clásico rival en la final. El conjunto ‘blanquiazul’ tiene como objetivo superar los cuartos de final, instancia en la que fue eliminado en la edición 2021.

Con este propósito, el club ‘íntimo’ realizó varias incorporaciones, como Diana Borges y las jugadoras brasileñas Joyce Amara, Karol Lins y Kaila Gómez. Además, la colombiana Estefanía González se integró al plantel para reemplazar a Birka Ruiz, baja por lesión.

El cuadro 'blanquiazul' utiliza esta casaquilla en homenaje al Señor de los Milagros.

Por su parte, Boca Juniors jugará como local y figura entre los aspirantes al título. El conjunto ‘xeneize’ se ubica en la segunda posición del Grupo A de la Liga Argentina con 17 puntos y buscará sumar un triunfo en su estreno dentro del certamen continental.

Cabe señalar que los clubes peruanos y argentinos integran el grupo B de la Copa Libertadores Femenina 2025, junto a Academia Integral de Fútbol Femenino (ADIFFEM) de Venezuela y Ferroviária de Brasil. Estos dos elencos se enfrentarán durante la fecha 1 este jueves 2 de octubre desde las 18:00 horas.

Grupo de Alianza Lima en la Copa Libertadores Femenina 2025

Horarios del Alianza Lima vs Boca Juniors

Las acciones de este encuentro comenzarán a las 14:00 horas de Perú y a las 16:00 horas de Argentina. Con respecto a otros países iniciarán de la siguiente manera: a las 13:00 horas de México; a las 14:00 horas de Colombia y Ecuador; a las 15:00 horas de Bolivia, Estados Unidos y Venezuela; y a las 16:00 horas de Brasil, Paraguay, Chile y Uruguay.

Canal TV para seguir el Alianza Lima vs Boca Juniors

El Alianza Lima vs Boca Juniors, de acuerdo al club ‘blanquiazul’, pasará exclusivamente por la plataforma Pluto TV, al menos en territorio peruano. Si te encuentras en otro país, revisa la siguiente programación:

- Ecuador, Paraguay, Bolivia y Venezuela: Pluto TV

- Chile: Chilevisión y Pluto TV

- Uruguay: DSports y Pluto TV

- Colombia: Win Sports y Pluto TV

- México y otros países de Centroamérica: TV Azteca

- Brasil: SporTV, Band Sports y PlutoTV

- Argentina: TyC Sports, Telefe y Pluto TV

Asimismo, el canal de Youtube de la Conmebol Libertadores transmitirá este cotejo en los países que no cuenten con restricciones. Por el momento, pasará para todas las naciones a nivel mundial, a excepción de Latinoamérica.

Los canales que transmitirán el Alianza Lima vs Boca Juniors por la Copa Libertadores Femenina 2025.

¿Cómo acceder a Pluto TV y es gratuito?

Pluto TV es un servicio de streaming gratuito que brinda acceso a canales en vivo y a contenido bajo demanda, replicando el formato de la televisión convencional a través de internet, sin costo para el usuario. A diferencia de las plataformas que exigen suscripción, su funcionamiento se sostiene mediante anuncios publicitarios y no solicita registro ni pagos. Su catálogo incluye películas, series, noticias, deportes y programación infantil, integrando contenidos de Paramount Global y otras compañías de entretenimiento.

Para ver el encuentro entre Alianza Lima y Boca Juniors a través de Pluto TV, basta con buscar la plataforma en internet, ingresar y localizar la transmisión del partido. No se requiere crear una cuenta para seguir este duelo correspondiente a la Copa Libertadores Femenina 2025.