Rivales de Alianza Lima en la Copa Libertadores Femenina 2025: el ‘grupo de la muerte’ de las ‘blanquiazules’ en el torneo Conmebol

Rivales de Alianza Lima en la Copa Libertadores Femenina 2025

El camino de Alianza Lima en la Copa Libertadores Femenina 2025 está a punto de empezar. Las ‘blanquiazules’ conocieron a sus rivales tras el sorteo realizado por la Conmebol este jueves 4 de septiembre y no la tendrán nada fácil ya que les tocó la serie más complicada del torneo internacional.

El equipo de José Letelier se encuentra en el llamado ‘grupo de la muerte’, en la B con Boca Juniors de Argentina, Ferroviária de Brasil y ADIFFEM de Venezuela. El cruce con el cuadro brasileño supone un reto considerable debido a la jerarquía y nivel que tiene, donde destaca como una de las mejores ligas del continente.

La presencia de las ‘xeneizes’ y el crecimiento observado en el fútbol venezolano redondean un grupo exigente, que obligará a la escuadra peruana a dar su mejor versión. Una dura prueba para las ‘íntimas’ que deberán superar como las vigentes campeonas de la Liga Femenina.

El campeonato continental, en su decimoséptima edición, se disputará en la ciudad de Buenos Aires, entre el 2 y el 18 de octubre. Los encuentros tendrán lugar en dos escenarios de la provincia: el estadio Nuevo Francisco Urbano, en Morón, y el Florencio Sola, en Banfield. Participarán dieciséis equipos clasificados de las diez asociaciones miembros de la Conmebol, además del club campeón de la edición anterior.

Grupo de Alianza Lima en la Copa Libertadores Femenina 2025

Grupos de la Copa Libertadores Femenina 2025

Grupo A: Corinthians (Brasil), Equipo Ecuador, Always Ready (Bolivia) y Representante Colombia 2.

Grupo B: Boca Juniors (Argentina), Alianza Lima (Perú), ADIFFEM (Venezuela) y Ferroviária (Brasil).

Grupo C: São Paulo (Brasil), San Lorenzo (Argentina), Colo Colo (Chile) y Olimpia (Paraguay).

Grupo D: Representante Colombia 1, Libertad (Paraguay), Nacional (Uruguay) y Universidad de Chile (Chile).

¿Cuál es el formato de la Copa Libertadores Femenina 2025?

El sistema de competencia consta de una fase preliminar bajo el formato de grupos. La etapa de series de la competencia determinará a los ocho equipos que avanzarán a los cuartos de final. La clasificación a esta ronda se establecerá según la ubicación de cada equipo al término de una sola rueda de partidos. Los dos primeros de cada grupo obtendrán el pase a cuartos de final, donde los duelos quedarán conformados según el grupo y la posición alcanzada en la fase previa.

Las instancias de cuartos de final, semifinal y final se disputarán mediante partidos únicos. En caso de empate al final del tiempo reglamentario, el equipo que avance se decidirá a través de una tanda de penales.

La programación completa de los partidos de la Copa Libertadores Femenina 2025 será anunciada próximamente por la Dirección de Competiciones y Operaciones de la Conmebol.

Alianza Lima femenino clasificó a la Copa Libertadores Femenina 2025 que se jugará en octubre

El presente de Alianza Lima en la Liga Femenina 2025

Alianza Lima está viviendo un buen momento dentro de la competencia nacional. Este año logró el título del Torneo Apertura, luego de una serie final ante Universitario de Deportes que concluyó igualada sin goles en Matute y con una victoria por 2-0 en el Monumental.

A lo largo del Torneo Clausura, las ‘blanquiazules’ han sostenido un rendimiento pleno al conseguir seis victorias consecutivas. Durante esta etapa, ha marcado 23 goles y recibió solo 2 tantos, cifra que refleja la solidez de su zaga. En su compromiso más reciente, obtuvo un triunfo por 1-0 en condición de visitante frente a Sporting Cristal, extendiendo así su racha perfecta en el certamen.

La combinación de una defensa eficiente y una ofensiva efectiva ha permitido a las ‘íntimas’ mantener una posición destacada en la temporada. El desempeño del equipo evidencia cohesión en todas sus líneas y una respuesta contundente tanto en partidos decisivos como en compromisos regulares del calendario local.

