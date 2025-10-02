Alex Valera confesó su deseo de volver a la selección peruana: “Si Manuel Barreto me llama, voy a estar con él al 100%”

El atacante de Universitario habló de la posibilidad de volver a jugar con la 'blanquirroja'. (Video: L1 MAX)

En medio del gran momento que vive con Universitario de Deportes en el Torneo Clausura, el nombre de Alex Valera vuelve a ganar protagonismo como posible convocado a la selección peruana. El delantero ‘crema’, que atraviesa una racha positiva en la Liga 1, no ocultó su deseo de volver a vestir la camiseta de la ‘blanquirroja’, pese a la controversia que lo rodeó en los últimos meses por un presunto rechazo a anteriores llamados.

Previo al encuentro frente a Alianza Atlético, por la jornada 12 del campeonato, el experimentado atacante conversó con Gustavo Peralta, periodista de L1 MAX, y fue consultado sobre si su buen presente goleador con los ‘merengues’ podría abrirle nuevamente las puertas del equipo nacional. Su respuesta fue sincera y esperanzadora.

“Sí, primero quiero seguir anotando en lo personal. En la selección, ojalá se pueda dar la oportunidad de estar. Ahora estoy tranquilo, estoy bien. Si me convocan, voy a dar mi 100% también”, expresó, dejando en claro su compromiso total para volver a la selección peruana en caso sea considerado en la próxima convocatoria.

Aunque no ha recibido ninguna comunicación oficial, Valera mantiene una buena relación con el actual técnico interino de la selección, Manuel Barreto, quien fuera director deportivo de Universitario. En ese sentido, el delantero dejó un mensaje categórico sobre su disposición para ser parte del combinado patrio. “No he conversado con nadie, pero yo creo que en la convocatoria están los que están bien y si Manuel (Barreto) me llama, yo voy a estar con él al 100%”, afirmó.

Alex Valera desea volver a la selección peruana. Crédito: FPF

Cabe recordar que la lista de convocados para el amistoso frente a Chile, programado para el viernes 10 de octubre, será anunciada en los próximos días. Valera, uno de los goleadores del Clausura, aparece como una de las alternativas naturales para reforzar el ataque de la selección en este nuevo ciclo.

Alex Valera y su alejamiento de la selección peruana

Alex Valera ha permanecido alejado de la selección peruana durante varios meses. El delantero de Universitario no pudo integrarse a la nómina en distintas convocatorias debido a problemas personales que le impidieron sumarse al equipo. En la última ocasión, para la doble fecha de las Eliminatorias 2026, el técnico Óscar Ibáñez lo incluyó en la lista, pero finalmente Valera no pudo participar en los partidos debido a una lesión que lo marginó desde el primer día de entrenamientos.

El atacante negó que su ausencia fuera una excusa y aseguró que realmente estaba lesionado, desmintiendo así cualquier especulación sobre una supuesta falta de compromiso. Sin embargo, esta situación no pasó desapercibida y generó una ola de críticas que lo pusieron en el ojo de la tormenta, tanto por parte de la prensa como de algunos aficionados, quienes cuestionaron su ausencia en momentos clave para el equipo patrio.

Álex Valera acumula 15 goles en la presente temporada. Crédito: Universitario

Su último partido con la ‘blanquirroja’ se remonta a noviembre de 2024, cuando Perú cayó 0-1 ante Argentina en un encuentro difícil. Desde entonces, Valera se perdió seis encuentros clasificatorios consecutivos, un período en el que la selección atravesó diversas pruebas y en el que su ausencia se hizo sentir. Este alejamiento prolongado del equipo profundizó su distanciamiento con el entorno de la selección, pero le permitió enfocarse en elevar su rendimiento a nivel de clubes.

Ahora, con un destacado presente goleador en Universitario —donde acumula 15 goles en la temporada actual—, Valera está decidido a recuperar su lugar en la selección y formar parte del nuevo ciclo que se inicia. El delantero ha dejado en claro su disposición para dar lo mejor de sí si recibe una nueva convocatoria y sueña con volver a representar al Perú.