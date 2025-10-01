Perú Deportes

Tabla de posiciones del Mundial Sub 20 2025: así marchan las selecciones durante la fecha 2

Hoy, las escuadras nacionales del Grupo C y D disputarán su segundo partido en la competición que se viene realizando en Chile

Miguel Solis Ruiz

Por Miguel Solis Ruiz

Tabla de posiciones del Mundial Sub 20 2025: así marchan las selecciones durante la fecha 2.

Chile alberga desde el sábado 27 de septiembre el inicio del Mundial Sub 20, el torneo internacional más relevante para selecciones juveniles de fútbol. Veinticuatro equipos nacionales compiten por el título en una competencia que se desarrolla en cuatro ciudades del país sureño.

El campeonato reúne a representativos de África, América, Asia, Europa y Oceanía, los cuales han sido distribuidos en seis grupos de cuatro selecciones cada uno. El Grupo A está conformado por Japón, Chile, Nueva Zelanda y Egipto. Por su parte, el Grupo B cuenta con la participación de Ucrania, Paraguay, Panamá y Corea del Sur.

En el Grupo C compiten Marruecos, México, Brasil y España, mientras que el Grupo D incluye a Argentina, Italia, Australia y Cuba. El Grupo E junta a Estados Unidos, Francia, Sudáfrica y Nueva Caledonia, y en el Grupo F están presentes Colombia, Noruega, Arabia Saudita y Nigeria.

Durante la primera etapa, la fase de grupos se disputa hasta el 5 de octubre, fecha en la que quedarán definidos los clasificados para la instancia de octavos de final. Los dos primeros equipos de cada grupo asegurarán su pase a la siguiente ronda, junto a los cuatro mejores terceros, seleccionados de acuerdo con una tabla general que contempla puntos obtenidos y criterios de desempate.

El calendario oficial detalla que los octavos de final comenzarán el martes 7 de octubre. Los organizadores han informado que el sistema de competición busca fomentar el progreso de jóvenes talentos y promover el intercambio deportivo entre continentes.

El Mundial Sub 20 viene
El Mundial Sub 20 viene realizándose en Chile. El último campeón de este certamen fue Uruguay.

Tabla de posiciones del Grupo A

Tabla de posiciones del Grupo A del Mundial Sub 20 después de la fecha 2.

Tabla de posiciones del Grupo B

Tabla de posiciones del Grupo B del Mundial Sub 20 después de la fecha 2.

Tabla de posiciones del Grupo C

Tabla de posiciones del Grupo C del Mundial Sub 20 antes de la fecha 2.

Tabla de posiciones del Grupo D

Así va la tabla de posiciones del Grupo D del Mundial Sub 20 antes de la fecha 2.

Tabla de posiciones del Grupo E

Tabla de posiciones del Grupo E del Mundial Sub 20 antes de la fecha 2.

Tabla de posiciones del Grupo F

Así va la tabla de posiciones del Grupo F del Mundial Sub 20 antes de la fecha 2.

Programación y resultados de la fase de grupos del Mundial Sub 20

Fecha 1

- Ucrania 2-1 Corea del Sur

- Japón 2-0 Egipto

- Paraguay 3-2 Panamá

- Chile 2-1 Nueva Zelanda

- Italia 1-0 Australia

- Marruecos 2-0 España

- Brasil 2-2 México

- Cuba 1-3 Argentina

- Francia 2-1 Sudáfrica

- Noruega 1-0 Nigeria

- Colombia 1-0 Arabia Saudita

- Estados Unidos 9-1 Nueva Caledonia

La 'albiceleste' debutó con un triunfo en el Mundial Sub 20. (FIFA)

Fecha 2

- Panamá 1-1 Ucrania

- Egipto 1-2 Nueva Zelanda

- Chile 0-2 Japón

- Corea del Sur 0-0 Paraguay

- España vs México (1 de octubre / 15:00 horas)

- Italia vs Cuba (1 de octubre / 15:00 horas)

- Brasil vs Marruecos (1 de octubre / 18:00 horas)

- Argentina vs Australia (1 de octubre / 18:00 horas)

- Estados Unidos vs Francia (2 de octubre / 15:00 horas)

- Colombia vs Noruega (2 de octubre / 15:00 horas)

- Sudáfrica vs Nueva Caledonia (2 de octubre / 18:00 horas)

- Nigeria vs Arabia Saudita (2 de octubre / 18:00 horas)

Fecha 3

- Ucrania vs Paraguay (3 de octubre / 15:00 horas)

- Panamá vs Corea del Sur (3 de octubre / 15:00 horas)

- Egipto vs Chile (3 de octubre / 18:00 horas)

- Nueva Zelanda vs Japón (3 de octubre / 18:00 horas)

- México vs Marruecos (4 de octubre / 15:00 horas)

- España vs Brasil (4 de octubre / 15:00 horas)

- Argentina vs Italia (4 de octubre / 18:00 horas)

- Australia vs Cuba (4 de octubre / 18:00 horas)

- Sudáfrica vs Estados Unidos (5 de octubre / 15:00 horas)

- Nueva Caledonia vs Francia (5 de octubre / 15:00 horas)

- Arabia Saudita vs Noruega (5 de octubre / 18:00 horas)

- Nigeria vs Colombia ( 5 de octubre / 18:00 horas)

Dónde ver el Mundial Sub 20 en Perú

DirecTV tiene los derechos exclusivos del Mundial Sub 20 en Perú y otros países de Sudamérica, por lo que los hinchas podrán ver los diferentes compromisos de este certamen mediante DSports y su aplicativo llamado DGO.

