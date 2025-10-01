¿Cambios en el formato de la Liga 1 Perú? Torneo Clausura 2026 podría definirse con ‘play-offs’ al estilo de la Liga MX

El camino hacia el trofeo de la Liga 1 podría colocar más obstáculos para conocer a su ganador. Crédito: Liga 1

La Liga 1 podría cambiar de formato por segundo año consecutivo. En el 2024, tras el bicampeonato de Universitario de Deportes, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) resolvió eliminar el formato de la final entre los ganadores del Apertura y Clausura. En su lugar, instalaron las semifinales obligatorias. La única opción para evitar los ‘play-offs’ es si un equipo se corona en ambos certámenes.

Este formato podría llegar tempranamente a su fin para la próxima temporada. De acuerdo con el periodista Óscar Paz, desde las oficinas de Videna planean modificar el campeonato para instaurar un Torneo Clausura donde los ocho primeros se midan en rondas eliminatorias.

“Están preparando un torneo distinto al que tenemos ahora para darle más posibilidades a los equipos que quedan del segundo lugar hasta el octavo” , dijo el comunicador en ‘Desmarcados’. La idea de la organización de la liga doméstica es promover la atracción de la competencia y el desarrollo de más partidos a través de duelos “mata-mata”.

En ese sentido, la configuración de la Liga 1 2026 mantendría el actual proceder del Torneo Apertura: todos contra todos. El cambio más resonante involucra al Clausura: “los ochos primeros irían a cuartos de final”. Es decir: 1 vs 8°; 2° vs 7°; 3° vs 6°; y 4° vs 5°. Estos enfrentamientos serían a un solo partido y los cuatro primeros jugarían de local.

Se plantea que las semifinales sean la única instancia con partidos de ida y vuelta. La final volvería al encuentro único. “Es un borrador”, agregó Paz, quien no dio mayor detalles acerca de qué escenario se contempla en caso de distintos campeones en Apertura y Clausura o si se suprimirá el segundo y se instalará directamente los encuentros eliminatorios.

Este formato coincide parcialmente con la organización de la Liga MX. En el campeonato ‘azteca’, los seis primeros acceden a los cuartos de final. De la 7° a la 10° posición, juegan el denominado ‘play-in’, término extraído de la NBA. Los cuatro equipos quedan emparejados en una ronda ‘mata-mata’ y dos accederán a los cuartos de final.

Liga 1 2025 se encamina a definirse sin ‘play-offs’

Por segundo año consecutivo, la Liga 1 podría ver coronarse a un equipo sin necesidad de jugar una final. En el 2024, Universitario de Deportes se proclamó campeón del fútbol peruano en el año de su centenario. El cuadro ‘crema’ celebró su estrella 28 tras alzar los ‘platos’ del Apertura y Clausura.

Este 2025, el equipo que dirige Jorge Fossati ya añadió a sus vitrinas en el Museo Monumental el Torneo Apertura. En el segundo certamen del año, avanzan a paso firme para campeonar directamente y conseguir el segundo tricampeonato de su historia.

El último fin de semana, la escuadra de Odriozola impuso condiciones ante Cusco FC, uno de los mejores equipos del campeonato y una verdadera piedra en el zapato para las aspiraciones de los ‘merengues’. Sin embargo, el conjunto estudiantil derrotó por 3-2 a los ‘dorados’ para depender de sí mismos en las siete jornadas restantes del Clausura.

Por la jornada 12, Universitario de Deportes visitará a Alianza Atlético de Sullana en el estadio Mansiche de Trujillo. El compromiso está pactado para las 18:00 horas del miércoles 01 de octubre. El encuentro será televisado por la señal de L1 MAX.

Por otro lado, Cusco FC intentará no perderle el paso a los ‘cremas’ y esperar un traspié. Para ello, deberá sumar de a tres ante Deportivo Garcilaso. El compromiso se llevará a cabo la noche del martes 30 de septiembre en el estadio Garcilaso de la Vega a las 19:30 horas.