Renato Tapia se gana la capitanía de Al Wasl nada más recién llegado a Emiratos Árabes Unidos

Renato Tapia asume la capitanía de Al Wasl. - Crédito: Difusión

Renato Tapia avanza demasiado rápido en su andadura en Al Wasl (EAU). Con el mediocentro peruano, de 30 años, no hay rodeos ni mucho menos procesos de adaptación. Una vez que se instaló en el Golfo Pérsico, inmediatamente asumió un nuevo rol que no es ajeno a su amplia experiencia. Por su talante de líder y carácter de referente, el entrenador portugués Luis Castro le asignó la cinta de capitán.

Aunque el importante gesto se dio en los primeros partidos de la pretemporada, donde está demostrando que tiene tal nivel para asentarse sin problemas entre los titulares de la institución, es muy probable que se mantenga esa tendencia por las próximas semanas y se replique no bien inicie la UAE Pro League, donde el objetivo central es ir escalando posiciones hasta afirmarse en la cima para llegar así al título doméstico, que le es esquivo desde hace un par de cursos.

Renato Tapia felicitando a un compañero tras victoria contra Al Khaleej. - Crédito: Difusión

Aunque, bien conviene mencionar, el primer dueño de la jineta es el central Soufiane Bouftini, en cuyo largo recorrido de cuatro años con Al Wasl encontró reconocimiento y respeto. En cualquier caso, no debe sorprender que la función de capitanía entre en un estado de rotación y ahí Renato Tapia entrará a tallar.

Por lo pronto, el peruano tendrá algunas evaluaciones más (Saham Club y Ajman Club) en Países Bajos, sitio que alberga la pretemporada, para sumar minutos de calidad al tiempo de convencer al entrenador de que su liderazgo innato puede ser recompensado con el gafete.

Nuevos aires para Tapia

Renato Tapia entendió que después de 12 años en Europa había que ponerle un punto final a esa etapa. Al momento que se culminó su experiencia con CD Leganés, tras un amargo descenso condenatorio al ascenso de España, aceptó una onerosa propuesta desde EAU.

Aunque el desplazamiento le asegurará una continuidad importante pensando en la selección peruana, la noticia no fue bien recibida por sus compatriotas, quienes comparten la idea del inicio de su declive, algo que él mismo ha negado con rotundidad.

“El nivel no lo pone la liga, lo pone uno mismo. Ya tengo muchos años en el fútbol, ya me conocen mucho para saber lo competitivo que soy, no creo que tenga que nada que ver si me voy a una liga que ustedes conozcan más o menos, yo la verdad estoy muy contento por mi decisión", declaró Tapia.

Renato Tapia jugará por Al Wasl de Emiratos Árabes las siguientes dos temporadas.

Al Wasl busca reformarse

Desde la temporada 2020‑21, Al Wasl atravesó un periodo difícil: terminó noveno en 2020‑21, pero mejoró a sexto en 2021‑22 tras un cambio directivo liderado por Ahmad Bin Shafar. En 2022‑23 alcanzó el cuarto puesto y fue semifinalista de la Copa del Presidente, aunque sin títulos importantes.

El punto de inflexión llegó en la 2023‑24: Al Wasl conquistó su octavo título de liga, primero desde 2007, tras un contundente 3‑0 sobre Shabab Al Ahli, completando también la doble corona al ganar la Copa del Presidente. Mantuvo una racha de nueve victorias seguidas y 21 partidos invictos.

Entre sus figuras destacaron el goleador Fabio Lima, clave en el título; Adama Diallo, decisivo en los momentos clave; y Ali Saleh, juvenil emiratí formado en la cantera con más de 40 goles oficiales con el club hasta mayo 2024. Este resurgir consolidó a Al Wasl como fuerza renovada en el fútbol emiratí, con estructura competitiva y talento joven