Jorge Fossati explicó por qué Alex Valera rinde en Universitario pese a las críticas: “No es usarlo, sino potenciarlo”

El entrenador uruguayo se refirió a los cuestionamientos que venía recibiendo el delantero nacional, que ha subido su nivel en la ‘U’. También citó el caso de Christian Cueva

Joaquín Parra

El DT uruguayo habló sobre el alto rendimiento del delantero nacional y de los cuestionamientos que venía recibiendo. (Video: TADOKORO)

Universitario de Deportes logró consolidarse en la punta del Torneo Clausura luego del triunfo en condición de local contra Cusco FC. Fue un 3-2 que le permitió a la ‘U’ ampliar su ventaja con la segunda plaza y quedar a tiro del tricampeonato nacional. Parte de este mérito es por el buen momento que vive Alex Valera, quien lleva cinco goles en los últimos cinco cotejos. En ese sentido, Jorge Fossati explicó por qué el delantero peruano rinde en el cuadro ‘crema’ pese a las críticas.

El caso de Alex como de otros es que tienes que ocuparte, te tienes que meter, no entrometerte. Si el jugador no te da lugar, tendrá que dejar que él resuelva”, fueron sus primeras palabras en diálogo con ‘Tadokoro’.

El conjunto ‘merengue’ cuenta con un cuerpo técnico compuesto por exfutbolistas, elegidos por el DT uruguayo por su experiencia tanto en el campo como en la convivencia diaria con las demandas del alto nivel. “No trabajo solo, y no es por darle trabajo a algún otro amigo, es porque yo creo en el trabajo de equipo”, aseguró, destacando que conoce de cerca a los integrantes de su equipo de trabajo, algunos dirigidos por él desde sus inicios, como Gonzalo Gutiérrez y Leonardo Martins, lo que, a su juicio, facilita la comunicación con los jugadores y aporta distintas miradas sobre situaciones puntuales.

“Sabemos que hoy no tenemos la presencia física de Sebastián Avellino, pero sí está en el día a día el profesor Santiago Escutary, que también tiene mucha capacidad para hacerlo”, añadió.

Jorge Fossati se coronó campeón
Jorge Fossati se coronó campeón con Universitario en la Liga 1 2023 - créditos: Liga 1

Jorge Fossati sobre Alex Valera y el manejo del plantel de Universitario

El entrenador de Universitario resaltó que, desde el cuerpo técnico, existe una política de evitar juicios prematuros y de buscar el diálogo honesto. “Tratamos de estar siempre atentos y viendo de qué forma podemos ayudar sin juzgar, pero sí diciéndole lo que pensamos. Tampoco mimoseando porque no se trata de niños, sino de hombres que si vemos que están yendo equivocadamente, no somos cómplices de que sigan equivocándose porque simplemente lo precisamos para el partido, no, vamos a decirles lo que pensamos”.

Ahí fue cuando Jorge Fossati habló sobre el caso de Alex Valera, quien ha recibido críticas por sus ausencias en la selección peruana, pero que en el elenco ‘estudiantil’ ha destacado. “Muchas veces ustedes (los periodistas) no se enteran, nadie se entera para afuera de que hay jugadores con algunos problemas, algunos en casa. Por ejemplo, yo tuve jugadores con problemas de vicio en Uruguay, Ecuador, y requiere horas acercarle un profesional cuando te superan las cosas. En fin, no usarlo (al jugador) en el mal sentido de la palabra, sino tratar de potenciarlo para que en la cancha rinda mejor”, acotó.

El ‘Flaco’ enfatizó que su gestión prioriza el fortalecimiento mental y emocional para que los futbolistas puedan alcanzar su mejor versión, una diferencia que explica el rendimiento del ‘Cholo’ con la camiseta de Universitario, en contraste con las dificultades mostradas en instancias previas con la ‘bicolor’.

El delantero peruano puso el 1-0 a favor de los 'cremas'. (GOLPERU)

Jorge Fossati y su análisis sobre Christian Cueva

Jorge Fossati también se refirió al caso de Christian Cueva, otrora figura de la selección peruana, sobre quien realizó un análisis a partir de su experiencia y observación directa. “¿Será que alguna vez ‘Cuevita’ alguno le habrá dicho ‘por ahí no es, no, anda por acá? La gran mayoría le perdonaban todo porque después iba a la cancha y resolvía. Al árbol, si no lo enderezas de chiquito, después cuesta el doble”, expresó.

El entrenador de 72 años recordó cómo era su relación con ‘Aladino’ en sus primeros meses en la ‘blanquirroja’ y la percepción que tenía de él. “Yo el ‘Cuevita’ que conocí era de un corazón bárbaro, pero me pregunto ‘¿lo ayudaron en su momento cuando él la necesitaba?’. Hoy es una persona de 30 años”.

Agregó que cuando Cueva tenía 20, ostentaba una gran valoración por su talento, pero se preguntó si realmente quienes lo rodeaban le ofrecieron orientación adecuada sobre los desafíos y el futuro profesional. “Cuando tenía 20, era el mago y el Aladino, ¿se preocupaban del día a día de cuidarlo, de explicarle cómo es el futuro? Y uno no lo dice porque sea maestro, sino porque tiene un montón de años y ya lo vivió”.

