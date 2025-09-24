Perú Deportes

Resultados del Mundial de Vóley Masculino 2025: así van los partidos por cuartos de final del torneo

Arrancó los encuentros por la instancia decisiva rumbo a las semifinales en la cita mundialista. Se conocieron a los dos primeros equipos que siguen en competencia

Grace Nole Alcántara

Por Grace Nole Alcántara

Guardar
Resultados del Mundial de Vóley
Resultados del Mundial de Vóley Masculino 2025

Hoy, miércoles 24 de septiembre, arrancaron los partidos por los cuartos de final del Mundial de Vóley Masculino 2025. Italia, Bélgica, Polonia, Turquía, Estados Unidos, Bulgaria, República Checa, e Irán empezaron con su lucha por meterse en carrera en busca del trofeo de la máxima competencia.

La escuadra italiana abrió la ronda decisiva y se enfrentó a Bélgica en un duelo donde demostró -una vez más- su supremacía y jerarquía. Los ‘azurras’ fueron contundentes y derrotaron por 3-0 a los belgas con parciales de 25-13, 25-18 y 25-18. Ese resultado aseguró su pase a la siguiente etapa y el vigente campeón mundial sigue marcándose como principal candidato al título.

Por otro lado, Polonia se midió con Turquía en duelo que se resolvió con victoria de los ‘blancos y rojos’ por 3-0 con sets de 25-15, 25-22 y 25-19. Esa victoria aseguró su clasificación y se prepara para enfrentarse a Italia en la primera semifinal de la cita mundialista.

Y la última jornada se realizará este jueves 25 de septiembre con dos duelos que definirá a la segunda llave rumbo a la gran final. Estados Unidos jugará con Bulgaria: los estadounidenses aseguraron su lugar tras imponerse 3-1 ante Eslovenia, mientras que los ‘leones’ avanzó al vencer por 3-0 a Portugal.

Y República Checa se enfrentará a Irán, donde los ‘checos’ ganaron 3-0 frente a Túnez, y los ‘príncipes de Persia’ se quedaron con el último cupo a etapa decisiva luego de derrotar a Serbia por 3-2.

Polonia derrotó a Turquía en
Polonia derrotó a Turquía en los cuartos de final del Mundial de Vóley Masculino 2025

Programación y resultados de los cuartos de final del Mundial de Vóley Masculino 2025

Miércoles 24 de septiembre

- Italia vs Bélgica (25-13, 25-18 y 25-18)

- Polonia vs Turquía (25-15, 25-22 y 25-19)

Jueves 25 de septiembre

- Estados Unidos vs Bulgaria (02:30 horas / Ciudad de Pasay, Filipinas)

- República Checa vs Irán (07:00 horas / Ciudad de Pasay, Filipinas)

*Todos los horarios están en hora local de Perú.

Llaves de los cuartos de
Llaves de los cuartos de final del Mundial de Vóley Masculino 2025

Cruces y programación de semifinales del Mundial de Vóley Masculino 2025

Sábado 27 de septiembre

-Polonia vs Italia (01:30 horas / Ciudad de Pasay, Filipinas)

Dónde ver los partidos de cuartos de final del Mundial de Vóley Masculino 2025

La fase decisiva por el Mundial de Vóley Masculino 2025 será transmitido por Latina Televisión a través de los canales 2 y 702 en HD. La transmisión también se podrá seguir a través de la página web de Latina y su canal de YouTube.

DirecTV Sports ofrecerá cobertura para Perú y gran parte de Sudamérica, tanto en televisión como mediante la plataforma digital DGO, accesible desde móviles, tabletas y computadoras. Por otra parte, la plataforma oficial de la FIVB, VBTV, transmitirá en vivo todos los partidos y brindará contenido adicional y estadísticas en tiempo real.

Equipos clasificados a octavos de
Equipos clasificados a octavos de final del Mundial de Vóley Masculino 2025. Crédito: Volleyball World

Así quedaron los octavos de final del Mundial de Vóley Masculino 2025

Sábado 20 de septiembre

- Turquía 3-1 Países Bajos (27-29, 25-23, 25-16, y 25-19)

- Polonia 3-1 Canadá (25-18, 23-25, 25-20 y 25-14)

Domingo 21 de septiembre

- Argentina 0-3 Italia (23-25, 20-25, y 22-25)

- Bélgica 3-0 Finlandia (25-21, 25-17, y 25-21)

Lunes 22 de septiembre

- Bulgaria 3-0 Portugal (25-19, 25-23, y 25-13)

-Estados Unidos 3-1 Eslovenia (19-25, 25-22, 25-17, y 25-20)

Martes 23 de septiembre

- Túnez 3-0 República Checa (19-25, 18-25, y 23-25)

- Serbia vs Irán (25-23, 19-25, 26-24, 22-25, y 9-15 )

Temas Relacionados

Mundial de VóleyMundial de Vóley MasculinoFIVBperu-deportes

Más Noticias

Hincha chileno insultó a Fernando Gaibor en llegada a Coquimbo: jugador de Alianza Lima no cayó en la provocación

El plantel ‘blanquiazul’ arribó al país sureño para medirse ante la Universidad de Chile. El compromiso se llevará a cabo a puertas cerradas debido a las restricciones que impuso la Conmebol al cuadro ‘azul’

Hincha chileno insultó a Fernando

Se reveló que Luis Zubeldía rechazó ser nuevo DT de la selección peruana: ¿Cuál sería la otra opción de la FPF?

Jean Ferrari no será el único que responsable en reunirse con los técnicos candidatos para dirigir a la ‘blanquirroja’, también estará presente Agustín Lozano, presidente de la Federación

Se reveló que Luis Zubeldía

Ricardo Gareca rechazó regreso a la selección peruana con firme mensaje: “En la FPF buscan otro estilo y forma de trabajo”

El ‘Tigre’ abordó la opción de regresar al banquillo de la ‘bicolor’, aunque admitió que en Videna la dirigencia evalúa alternativas con perfiles diferentes al suyo

Ricardo Gareca rechazó regreso a

Alianza Lima vs U. de Chile: ¿Cómo se define al ganador si hay empate en Coquimbo por cuartos de final de Copa Sudamericana 2025?

El cuadro victoriano visitará a los ‘azules’ este jueves 25 de septiembre en busca de su clasificación a las semifinales. En el duelo de ida quedó igualado 0-0, conoce qué pasará si se repite el marcador

Alianza Lima vs U. de

Programación de cuartos de final del Mundial de Vóley Masculino 2025: fechas, horarios y canales TV de los partidos en el torneo

Arrancó la fase decisiva tras culminar la etapa de octavos de final. Ocho equipos siguen en competencia en busca del ansiado trofeo. Conoce las llaves rumbo a las semifinales

Programación de cuartos de final
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Tomás Gálvez confirma que seguirá

Tomás Gálvez confirma que seguirá investigaciones sobre Nicanor Boluarte y el ministro Santiváñez: “no tienen por qué interrumpirse”

Delia Espinoza solicita a Tomás Gálvez mantener a su equipo técnico y fiscal tras posibles cambios en el caso Lava Jato

Tomás Gálvez confirma que no removerá a José Domingo Pérez: “Su actuación como fiscal queda garantizada”

Dina Boluarte deja en evidencia rechazo internacional al puerto de Chancay: “Sobre todo a Trump no le ha gustado”

Fiscalía pide que se prohíba a Betssy Chávez acercarse a embajadas y comunicarse con políticos extranjeros

ENTRETENIMIENTO

Melcochita se despide de Hernán

Melcochita se despide de Hernán Romero y recuerda sus anécdotas juntos: “Un caballero que nos lleva la delantera”

Hernán Romero falleció: ¿Dónde será velado y en qué lugar se le dará el último adiós?

Gian Piero Díaz revela que padece dos enfermedades crónicas, una de ellas se la heredó a sus hijos: “No la puedo combatir con nada”

Imitador de Christian Yaipén se emociona y llora al cantar frente al artista en ‘Yo Soy’

‘Cantaritos de Oro’ en conflicto: conflictos familiares y denuncias legales sacuden a la reconocida orquesta piurana

DEPORTES

Hincha chileno insultó a Fernando

Hincha chileno insultó a Fernando Gaibor en llegada a Coquimbo: jugador de Alianza Lima no cayó en la provocación

Se reveló que Luis Zubeldía rechazó ser nuevo DT de la selección peruana: ¿Cuál sería la otra opción de la FPF?

Ricardo Gareca rechazó regreso a la selección peruana con firme mensaje: “En la FPF buscan otro estilo y forma de trabajo”

Alianza Lima vs U. de Chile: ¿Cómo se define al ganador si hay empate en Coquimbo por cuartos de final de Copa Sudamericana 2025?

Programación de cuartos de final del Mundial de Vóley Masculino 2025: fechas, horarios y canales TV de los partidos en el torneo