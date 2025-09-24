Resultados del Mundial de Vóley Masculino 2025: así van los partidos por cuartos de final del torneo

Resultados del Mundial de Vóley Masculino 2025

Hoy, miércoles 24 de septiembre, arrancaron los partidos por los cuartos de final del Mundial de Vóley Masculino 2025. Italia, Bélgica, Polonia, Turquía, Estados Unidos, Bulgaria, República Checa, e Irán empezaron con su lucha por meterse en carrera en busca del trofeo de la máxima competencia.

La escuadra italiana abrió la ronda decisiva y se enfrentó a Bélgica en un duelo donde demostró -una vez más- su supremacía y jerarquía. Los ‘azurras’ fueron contundentes y derrotaron por 3-0 a los belgas con parciales de 25-13, 25-18 y 25-18. Ese resultado aseguró su pase a la siguiente etapa y el vigente campeón mundial sigue marcándose como principal candidato al título.

Por otro lado, Polonia se midió con Turquía en duelo que se resolvió con victoria de los ‘blancos y rojos’ por 3-0 con sets de 25-15, 25-22 y 25-19. Esa victoria aseguró su clasificación y se prepara para enfrentarse a Italia en la primera semifinal de la cita mundialista.

Y la última jornada se realizará este jueves 25 de septiembre con dos duelos que definirá a la segunda llave rumbo a la gran final. Estados Unidos jugará con Bulgaria: los estadounidenses aseguraron su lugar tras imponerse 3-1 ante Eslovenia, mientras que los ‘leones’ avanzó al vencer por 3-0 a Portugal.

Y República Checa se enfrentará a Irán, donde los ‘checos’ ganaron 3-0 frente a Túnez, y los ‘príncipes de Persia’ se quedaron con el último cupo a etapa decisiva luego de derrotar a Serbia por 3-2.

Polonia derrotó a Turquía en los cuartos de final del Mundial de Vóley Masculino 2025

Programación y resultados de los cuartos de final del Mundial de Vóley Masculino 2025

Miércoles 24 de septiembre

- Italia vs Bélgica (25-13, 25-18 y 25-18)

- Polonia vs Turquía (25-15, 25-22 y 25-19)

Jueves 25 de septiembre

- Estados Unidos vs Bulgaria (02:30 horas / Ciudad de Pasay, Filipinas)

- República Checa vs Irán (07:00 horas / Ciudad de Pasay, Filipinas)

*Todos los horarios están en hora local de Perú.

Llaves de los cuartos de final del Mundial de Vóley Masculino 2025

Cruces y programación de semifinales del Mundial de Vóley Masculino 2025

Sábado 27 de septiembre

-Polonia vs Italia (01:30 horas / Ciudad de Pasay, Filipinas)

Dónde ver los partidos de cuartos de final del Mundial de Vóley Masculino 2025

La fase decisiva por el Mundial de Vóley Masculino 2025 será transmitido por Latina Televisión a través de los canales 2 y 702 en HD. La transmisión también se podrá seguir a través de la página web de Latina y su canal de YouTube.

DirecTV Sports ofrecerá cobertura para Perú y gran parte de Sudamérica, tanto en televisión como mediante la plataforma digital DGO, accesible desde móviles, tabletas y computadoras. Por otra parte, la plataforma oficial de la FIVB, VBTV, transmitirá en vivo todos los partidos y brindará contenido adicional y estadísticas en tiempo real.

Así quedaron los octavos de final del Mundial de Vóley Masculino 2025

Sábado 20 de septiembre

- Turquía 3-1 Países Bajos (27-29, 25-23, 25-16, y 25-19)

- Polonia 3-1 Canadá (25-18, 23-25, 25-20 y 25-14)

Domingo 21 de septiembre

- Argentina 0-3 Italia (23-25, 20-25, y 22-25)

- Bélgica 3-0 Finlandia (25-21, 25-17, y 25-21)

Lunes 22 de septiembre

- Bulgaria 3-0 Portugal (25-19, 25-23, y 25-13)

-Estados Unidos 3-1 Eslovenia (19-25, 25-22, 25-17, y 25-20)

Martes 23 de septiembre

- Túnez 3-0 República Checa (19-25, 18-25, y 23-25)

- Serbia vs Irán (25-23, 19-25, 26-24, 22-25, y 9-15 )