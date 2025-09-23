Bernardo Cuesta volvió al gol con Melgar después de un año: emotiva anotación contra Los Chankas en Liga 1 2025

Bernardo Cuesta besando su rodilla. - Crédito: FBC Melgar

Atrás han quedado esos tiempos en los que Bernardo Cuesta observaba, desde la lejanía, el rendimiento de su amado FBC Melgar por culpa de una cruel lesión que lo lastró físicamente. Ahora, superado ese episodio, se ha convertido –una vez más—en el protagonista de los suyos en un partido de la Liga 1.

Así ha sucedido en su presentación contra Los Chankas, por la décima fecha del Torneo Clausura 2025, en Arequipa. Consciente de que su estado de forma va al alza, el entrenador Juan Reynoso dispuso la suplencia de ‘Berni’, pero lo introdujo nada más empezando el complemento, de un envite ya resuelto con tres goles momentáneos, en reemplazo de Percy Liza.

Bernardo Cuesta, goleador histórico de FBC Melgar. - Crédito: Difusión

Y en la primera pelota con la que tuvo contacto, Bernardo Cuesta la mandó a guardar demostrando que su voracidad goleadora se mantiene inalterable. A los 58’ minutos, el ilustre atacante ‘rojinegro’ se estacionó en la franja derecha y atacó el espacio, a pura potencia, para capitalizar un fallo visitante garrafal. Quedó mano a mano con el portero Willy Díaz y no falló. Definición con mucha categoría.

No era para menos que la felicidad del experimentado ariete argentino fuese desbordante. La última vez que sacudió las redes contrarias fue hace más de un año, exactamente el 7 de septiembre del 2024 frente a Comerciantes Unidos, en el estadio Monumental de la UNSA. En definitiva, Cuesta volvió a su oficio luego 379 días.

El Berni vivió un momento único al anotarle a Los Chankas, en Arequipa. | VIDEO: FBC Melgar

Con ese feliz y emotivo apartado, FBC Melgar coronó una tarde imponente en la que pasó por encima de un contrincante que jamás presentó los pergaminos necesarios para hacerse respetar. El choque concluyó con un resonante 6-1, donde los anotadores fueron Nicolás Quagliata (27’ y 45’), Tomás Martínez (29’), Lautaro Guzmán (73’) y Cristian Bordacahar (83’).

“Es un premio al esfuerzo, no saben lo duro que es tener una lesión como lo que ha tenido, lo duro que es encontrar el ritmo, los tiempos y ponerse bien físicamente y todo tiene un proceso. Hoy está cada vez mejor en lo físico, en la forma en como definió hoy. A Dios gracias la gente lo entiende y lo ha esperado”, valoró Juan Reynoso en conferencia de prensa.

Bernardo Cuesta, ídolo de Arequipa. - Crédito: FBC Melgar

Emoción única

Bernardo Cuesta nunca olvidará una fecha tan especial. Ha vuelto al gol, ha vuelto a recuperar el cariño de su gente y, sobre todo, ha vuelto a ser una pieza útil y fundamental para el cierre de la temporada 2025.

“Estoy muy feliz de poder volver a disfrutar de ese hermoso momento. A veces uno mismo se llena la mochila de peso, porque siempre quiere convertir. Esta lesión lleva un proceso, pero me siento cada vez mejor. Hasta el próximo año me van a tener que aguantar”, dijo Berni.

“Necesitamos su apoyo, que vengan a apoyar más. Esa gente que estuvo contra la ‘U’, debería estar hoy también. Lo sentimos así. Más allá de los momentos, el hincha tiene que entender que va a haber altibajos, pero el jugador siempre va a defender al club de la mejor manera”.