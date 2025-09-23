Perú Deportes

Bernardo Cuesta volvió al gol con Melgar después de un año: emotiva anotación contra Los Chankas en Liga 1 2025

El ilustre goleador ‘rojinegro’ vivió momentos muy difíciles por una severa lesión que lo lastró físicamente, alejándolo de los campos de fútbol por más de 365 días

Renzo Galiano

Por Renzo Galiano

Guardar
Bernardo Cuesta besando su rodilla.
Bernardo Cuesta besando su rodilla. - Crédito: FBC Melgar

Atrás han quedado esos tiempos en los que Bernardo Cuesta observaba, desde la lejanía, el rendimiento de su amado FBC Melgar por culpa de una cruel lesión que lo lastró físicamente. Ahora, superado ese episodio, se ha convertido –una vez más—en el protagonista de los suyos en un partido de la Liga 1.

Así ha sucedido en su presentación contra Los Chankas, por la décima fecha del Torneo Clausura 2025, en Arequipa. Consciente de que su estado de forma va al alza, el entrenador Juan Reynoso dispuso la suplencia de ‘Berni’, pero lo introdujo nada más empezando el complemento, de un envite ya resuelto con tres goles momentáneos, en reemplazo de Percy Liza.

Bernardo Cuesta, goleador histórico de
Bernardo Cuesta, goleador histórico de FBC Melgar. - Crédito: Difusión

Y en la primera pelota con la que tuvo contacto, Bernardo Cuesta la mandó a guardar demostrando que su voracidad goleadora se mantiene inalterable. A los 58’ minutos, el ilustre atacante ‘rojinegro’ se estacionó en la franja derecha y atacó el espacio, a pura potencia, para capitalizar un fallo visitante garrafal. Quedó mano a mano con el portero Willy Díaz y no falló. Definición con mucha categoría.

No era para menos que la felicidad del experimentado ariete argentino fuese desbordante. La última vez que sacudió las redes contrarias fue hace más de un año, exactamente el 7 de septiembre del 2024 frente a Comerciantes Unidos, en el estadio Monumental de la UNSA. En definitiva, Cuesta volvió a su oficio luego 379 días.

El Berni vivió un momento único al anotarle a Los Chankas, en Arequipa. | VIDEO: FBC Melgar

Con ese feliz y emotivo apartado, FBC Melgar coronó una tarde imponente en la que pasó por encima de un contrincante que jamás presentó los pergaminos necesarios para hacerse respetar. El choque concluyó con un resonante 6-1, donde los anotadores fueron Nicolás Quagliata (27’ y 45’), Tomás Martínez (29’), Lautaro Guzmán (73’) y Cristian Bordacahar (83’).

Es un premio al esfuerzo, no saben lo duro que es tener una lesión como lo que ha tenido, lo duro que es encontrar el ritmo, los tiempos y ponerse bien físicamente y todo tiene un proceso. Hoy está cada vez mejor en lo físico, en la forma en como definió hoy. A Dios gracias la gente lo entiende y lo ha esperado”, valoró Juan Reynoso en conferencia de prensa.

Bernardo Cuesta, ídolo de Arequipa.
Bernardo Cuesta, ídolo de Arequipa. - Crédito: FBC Melgar

Emoción única

Bernardo Cuesta nunca olvidará una fecha tan especial. Ha vuelto al gol, ha vuelto a recuperar el cariño de su gente y, sobre todo, ha vuelto a ser una pieza útil y fundamental para el cierre de la temporada 2025.

“Estoy muy feliz de poder volver a disfrutar de ese hermoso momento. A veces uno mismo se llena la mochila de peso, porque siempre quiere convertir. Esta lesión lleva un proceso, pero me siento cada vez mejor. Hasta el próximo año me van a tener que aguantar”, dijo Berni.

“Necesitamos su apoyo, que vengan a apoyar más. Esa gente que estuvo contra la ‘U’, debería estar hoy también. Lo sentimos así. Más allá de los momentos, el hincha tiene que entender que va a haber altibajos, pero el jugador siempre va a defender al club de la mejor manera”.

Temas Relacionados

Bernardo CuestaMelgarLiga 1peru-deportes

Más Noticias

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2025: así quedaron los equipos tras la fecha 10 del Torneo Clausura y Acumulada

Universitario y Alianza Lima ganaron sus partidos. Mientras que Sporting Cristal no pudo con Juan Pablo II. Cusco FC, por su lado, fue el gran perdedor de la jornada

Tabla de posiciones de la

Nolberto Solano pide mesura ante fuertes críticas en Perú por su mal inicio como entrenador en Pakistán: “A mi nadie me va a desanimar”

A ‘Nobby’ le ha caído una retahíla de ataques en su país por el esperpéntico arranque con los ‘halcones’ en la Copa Asiática U23. “Es una pena, porque debe haber mesura”, externó

Nolberto Solano pide mesura ante

Pedro García apunta contra Jean Ferrari por salida de Óscar Ibáñez y nombramiento de Manuel Barreto como técnico de Perú: “No improvises”

El experimentado comunicador empleó su espacio digital para arremeter contra el Director de Fútbol de la FPF por su polémica decisión en el reemplazo de Óscar Ibáñez. “Hoy el buzo de la selección peruana se lo pone cualquiera”, lamentó

Pedro García apunta contra Jean

Delincuentes robaron utilería de Ayacucho FC en pleno partido ante Alianza Atlético y así reaccionaron los periodistas de L1MAX

No bien inició el segundo tiempo del partido, desarrollado en el estadio Campeones del 36, seis jóvenes irrumpieron el escenario para despojar objetos de utilería de la banca visitante

Delincuentes robaron utilería de Ayacucho

“Felipe Chávez es nuestro ‘Sr. Youth League’ en el Bayern Múnich”: DT de la reserva se deshace en elogios por el ‘10′

Peter Gaydarov ha destacado la “excepcional calidad” del prometedor mediocentro peruano en la UEFA Youth League, donde acumula cinco goles y una asistencia en seis presentaciones totales

“Felipe Chávez es nuestro ‘Sr.
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Rafael López Aliaga pide asistencia

Rafael López Aliaga pide asistencia masiva al Circuito Mágico del Agua para homenaje a Charlie Kirk: “Lo llenamos”

Susana Villarán declara tras seis años de silencio y pide perdón a horas de su juicio: “Callar nunca tendrá justificación”

Eliane Karp denuncia persecución política desde Israel e insiste en culpar al fallecido Josef Maiman: “Él utilizó a Alejandro Toledo”

Víctor Cubas renunció como vocero de la Fiscalía de la Nación tras designación de Tomás Gálvez

Tomás Gálvez minimiza críticas y asegura que investigación en su contra por ‘Cuellos Blancos del Puerto’ fue archivada: “Que hablen lo que quieran”

ENTRETENIMIENTO

Bryan Torres sorprende al mostrar

Bryan Torres sorprende al mostrar su apoyo a ‘Cri Cri’ y relanza orquesta en medio de tensiones con Jefferson Farfán: “De vuelta”

Néstor Villanueva acusa a Susy Díaz de provocar derrame cerebral a su padre: “Por eso decidimos demandar”

Néstor Villanueva destruye a Susy Díaz y asegura que manipulaba a Florcita: “Le decía que yo no le convenía”

Rebeca Escribens sorprendió al público al reemplazar a María Pía Copello en ‘Mande quien Mande’: ¿se quedará con el puesto?

Las mejores series de Netflix Perú para ver hoy mismo

DEPORTES

Tabla de posiciones de la

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2025: así quedaron los equipos tras la fecha 10 del Torneo Clausura y Acumulada

Nolberto Solano pide mesura ante fuertes críticas en Perú por su mal inicio como entrenador en Pakistán: “A mi nadie me va a desanimar”

Pedro García apunta contra Jean Ferrari por salida de Óscar Ibáñez y nombramiento de Manuel Barreto como técnico de Perú: “No improvises”

Delincuentes robaron utilería de Ayacucho FC en pleno partido ante Alianza Atlético y así reaccionaron los periodistas de L1MAX

“Felipe Chávez es nuestro ‘Sr. Youth League’ en el Bayern Múnich”: DT de la reserva se deshace en elogios por el ‘10′