Bernardo Cuesta no tira la toalla del Torneo Clausura 2025 tras negativo inicio de Melgar: “Queda mucho por delante“

Bernardo Cuesta, ídolo de Arequipa. - Crédito: FBC Melgar

Melgar enlazó tres encuentros consecutivos sin conocer de victorias luego de igualar en casa a uno con Juan Pablo II. El notable tanto de Tomás Martínez para abrir la cuenta se empañó gracias al empate a cargo del juvenil Álvaro Rojas. El estadio Monumental de la UNSA fue testigo de un nuevo episodio donde su equipo dejaba puntos en el camino en casa, inconcebible para un equipo que aspira a pelear el campeonato.

Las últimas dos fechas, el equipo estuvo bajo la dirección técnica interina de Víctor Balta, quien asumió luego que Walter Ribonetto deje el cargo por mutuo acuerdo con la directiva del ‘dominó‘. Sin embargo, mientras el estratega nacional estuvo en el banquillo, Melgar igualó en su visita a Sullana sin goles y ante el cuadro papal en condición de local.

Bernardo Cuesta, histórico artillero de la institución arequipeña —quien se reincorporó al plantel hace apenas dos meses por una prolongada lesión— lamentó que los procesos de los entrenadores se interrumpan prematuramente. Tal es el caso de los tres últimos estrategas que han pasado por el club: Pablo Lavallén, Pablo de Muner y Walter Ribonetto.

“Hay circunstancias que cortan los procesos“, declaró el argentino en conversación con el periodista Carlos Alpaca Zúñiga. “No es lo que nos gusta ni lo que quiere el club. Pero es lo que nos toca. Tenemos que buscar ese rumbo para tener estabilidad y seguir con los procesos“, concedió Cuesta.

El irregular inicio de Melgar de Arequipa instauró la pregunta de si el equipo ya estaba fuera de la lucha por el título del Torneo Clausura 2025. El saldo en las cuatro primeras fechas es de cinco puntos, producto de una victoria, una derrota y dos empates. “Hasta el día que las matemáticas nos den, ahí no voy a decir que no“, aseguró ‘Berni‘.

“Desde mi persona hasta mis compañeros, sabemos que los resultados no se nos están dando y vamos a luchar para conseguirlos“, contó el nacido en Álvarez hace 36 años. “Sé que quedamos un poco lejos, hay puntos en el medio que nos separan, pero todavía queda mucho torneo por delante. Tenemos que seguir preparándonos“, aseveró.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura tras la fecha 4.

Finalmente, Cuesta envió un mensaje de disculpas al hincha ‘rojinegro‘: “Al hincha le pedimos disculpas. No queremos vivir esta situación. Sabemos del enojo y la disconformidad con nosotros. De nuestro lado, siempre trabajamos para darles lo mejor. A veces las cosas no salen como queremos, pero ya las vamos a revertir“.

Juan Reynoso regresa al fútbol peruano

La administración de Melgar de Arequipa se ha decantado por apostar por un técnico nacional. Juan Reynoso regresará a la ‘Ciudad Blanca‘ para devolver a los primeros puestos al ‘león del sur‘. La última experiencia del ‘Cabezón‘ fue en la dirección técnica de la selección peruana.

“¡Bienvenido a casa, Juan! Nos complace anunciar a Juan Máximo Reynoso Guzmán como nuestro flamante Director Técnico del primer equipo. Campeón Nacional con nuestra institución en 2015 y subcampeón en 2016. Liderando una etapa que marcó un antes y un después en nuestra historia”, se lee en la publicación oficial del club en X (antes Twitter).

Juan Reynoso ha sido anunciado como nuevo entrenador de Melgar. - Crédito: Difusión

El ‘Ajedrecista‘ tendrá el difícil reto de devolver la confianza al equipo. Se reencontrará con jugadores a los que dirigió en su exitoso paso en 2015-2016 como Bernardo Cuesta o Alexis Arias. El exfutbolista peruano también buscará redimirse luego de un proceso en la ‘bicolor‘ muy cuestionado que cortó el período antes de lo estipulado.

“Confiamos en su liderazgo, experiencia y conocimiento de nuestra identidad para seguir construyendo un equipo competitivo y comprometido con nuestros objetivos deportivos e institucionales. ¡Arequipa te da la bienvenida! Ruge, Juan“, fue el mensaje de cierre.