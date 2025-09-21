Perú Deportes

Dónde ver Barcelona vs Getafe HOY en Perú: canal TV online del duelo por fecha 5 de LaLiga 2025

Los ‘azulgranas’, sin Lamine Yamal, se medirá con el ‘geta’ con el objetivo de sacar un triunfa para no perderle el paso al líder Real Madrid. Revisa las señales del cotejo

Hoy, domingo 21 de septiembre, se cerrará la quinta fecha de LaLiga 2025-2026 con el enfrentamiento entre Barcelona y Getafe en el estadio Johan Cruyff. El conjunto catalán, actual campeón y protagonista habitual del certamen, recibe a un Getafe que ha mostrado regularidad en el inicio del campeonato.

El equipo dirigido por Hansi Flick busca acercarse al Real Madrid en la tabla y dejar atrás el empate ante Rayo Vallecano. La goleada 6-0 sobre Valencia renovó la confianza del plantel, que ahora apunta a encadenar una segunda victoria seguida como local.

Getafe atraviesa un buen momento tras vencer a Celta, Sevilla y Oviedo, acumulando nueve puntos y posicionándose mejor que en la temporada anterior, en la que luchó por la permanencia. Su única caída en el torneo fue ante Valencia. El objetivo del equipo azulón es acercarse a puestos de competiciones europeas.

Soccer Football - LaLiga -
Soccer Football - LaLiga - FC Barcelona v Valencia - Johan Cruyff Stadium, Barcelona, Spain - September 14, 2025 FC Barcelona's Raphinha celebrates scoring their second goal with Fermin Lopez, Marcus Rashford and Gerard Martin REUTERS/Albert Gea

¿A qué hora juega Barcelona vs Getafe en Perú?

El partido entre los ‘azulgranas’ y el ‘geta’ se jugará hoy, domingo 21 de septiembre, en el estadio Johan Cruyff por la fecha 5 de la LaLiga 2025-2026. El horario establecido es a las 14:00 horas para Perú, Colombia y Ecuador; mientras que en Venezuela, Bolivia y Estados Unidos (Miami) iniciará a las 15:00 horas. Y en Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina y Brasil arrancará a las 16:00 horas.

Dónde ver Barcelona vs Getafe en Perú

El vibrante cotejo será transmitido por DSports en Perú y todos los países de Latinoamérica. Mientras que en México se emitirá por Sky Sports y en Estados Unidos por ESPN Deportes.

Programación televisiva de los partidos
Programación televisiva de los partidos por la fecha 5 de LaLiga de España - Créditos: Puntaje Ideal

¿Lamine Yamal jugará el Barcelona vs Getafe?

Lamine Yamal volverá a ser baja en Barcelona para el próximo encuentro de LaLiga. El delantero de 18 años sigue afectado por molestias físicas que le han impedido participar en los entrenamientos recientes, por lo que el cuerpo técnico ha optado por no incluirlo en la convocatoria para este partido. La decisión parte de la intención de no apresurar su retorno y evitar una posible recaída en la etapa inicial de la temporada.

El entrenador Hansi Flick confirmó la ausencia de Yamal, aunque el futbolista acompañará al plantel en actividades institucionales, como la gala del Balón de Oro que se celebrará en París el lunes 22 de septiembre. Su presencia en la delegación que viajará a la capital francesa subraya la importancia que el club le concede tanto dentro como fuera del terreno de juego.

Yamal se ha consolidado como pieza esencial desde su incorporación al primer equipo, y su baja preocupa a seguidores que buscan ver al plantel en sus mejores condiciones. De manera paralela, Barcelona continúa atento a la recuperación de Gavi, quien sigue apartado del grupo debido a una lesión prolongada. El cuerpo técnico anunciará la próxima semana los pasos a seguir respecto a su regreso, priorizando una recuperación total antes de su reincorporación a la actividad competitiva.

Lamine Yamal del Barcelona reacciona
Lamine Yamal del Barcelona reacciona en el partido contra Rayo Vallecano en la Liga española, el 31 de agosto de 2025, en Madrid. (AP Photo/Manu Fernández)

Barcelona vs Getafe: historial de enfrentamientos

En el historial de enfrentamientos, los ‘azulgranas’ registran 30 victorias, 10 empates y 4 derrotas en 44 duelos ante Getafe. El último partido entre ambos terminó igualado 1-1 en el Coliseum Alfonso Pérez en enero, mientras que la visita más reciente de Getafe a Cataluña concluyó con un triunfo 1-0 para Barcelona, con tanto de Robert Lewandowski.

