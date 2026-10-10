Lenin, Stalin, Mao, Roosevelt, Bruce Lee: los otros candidatos con nombres peculiares que también participaron de las Elecciones en Perú

Una ilustración reúne retratos de personajes históricos junto a un ánfora electoral de las Elecciones Regionales y Municipales de Perú 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La victoria de Hitler Mussolini Simeón Flores en la alcaldía distrital de Queropalca, en Huánuco, instaló una discusión sobre los nombres inusuales que aparecen en las cédulas electorales peruanas. El candidato de Ahora Nación obtuvo 229 votos, 25 más que su principal competidor, y quedó como virtual ganador a la espera de la proclamación oficial.

El caso no fue aislado. Un registro difundido en X por Diego Jesus (@dieego_jesus), elaborado con información del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), reunió candidaturas cuyos nombres evocan a dirigentes políticos, filósofos, científicos, futbolistas, músicos y figuras del cine. La coincidencia onomástica no supone una afinidad ideológica, partidaria ni biográfica con los personajes históricos o artísticos.

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Lenin, Stalin, Mao y Roosevelt entre los nombres de políticos y dirigentes

La política internacional, los regímenes del siglo XX y dirigentes de distintos continentes aparecen como referencias en varias candidaturas locales. Algunos combinan dos nombres asociados a figuras históricas enfrentadas por sus ideologías o procedencias.

Lenin Stalin Rojas García postuló como regidor distrital en Los Olivos por el Partido Político Nacional Perú Libre. Su nombre recuerda a Vladímir Lenin y Iósif Stalin , dirigentes de la Unión Soviética.

Roosevelt Jefferson Orellana Sánchez fue candidato a regidor distrital en Ate por Acción Popular. Su nombre remite a los presidentes estadounidenses fue candidato a regidor distrital en Ate por Acción Popular. Su nombre remite a los presidentes estadounidenses Theodore Roosevelt , Franklin D. Roosevelt y Thomas Jefferson.

Stalin Mao Chiroque Linares postuló a la alcaldía distrital de Pucacaca por Acción Popular. El nombre alude a Stalin y al líder chino Mao Zedong .

Carlos Saddam Hinostroza Martínez fue candidato a regidor distrital en María Parado de Bellido por Podemos Perú. La referencia es el expresidente iraquí Saddam Hussein .

Sadam Hussein Chañi Agramonte postuló a la alcaldía provincial de Espinar por Salvemos al Perú. Su nombre coincide con el del exmandatario de Irak.

Engels Roossebellth Diestra Cano fue candidato a alcalde distrital de Samanco por Renovación Popular. Su nombre recuerda al filósofo y teórico alemán Friedrich Engels y al presidente Franklin D. Roosevelt.

Abimael Vladimiro Aguirre Aguilar postuló como consejero regional en Áncash por Renovación Popular. Sus nombres coinciden con los de Abimael Guzmán y Vladimiro Montesinos, figuras vinculadas a momentos distintos de la historia política peruana.

El listado muestra que la creatividad en los nombres no se limita a una corriente política. En una misma papeleta pueden coincidir referencias a líderes comunistas, presidentes estadounidenses, dirigentes autoritarios y personajes de la historia peruana.

Hitler Mussolini Simeón Flores es el virtual alcalde elector de Queropalca, Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sócrates, Platón y Aristóteles también llegaron a las papeletas

La filosofía griega tiene presencia en las candidaturas municipales. Los nombres de los pensadores clásicos aparecen solos o combinados, en algunos casos con grafías que se apartan de la escritura tradicional.

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Sócrates Platón Lavi Villacorta postuló a regidor distrital en Soplin por el Partido Democrático Somos Perú. Su nombre reúne a los filósofos Sócrates y Platón .

Platón Euler Luque Chuquija fue candidato a alcalde provincial de Huancané por Podemos Perú. Combina la referencia al filósofo griego Platón con el matemático suizo Leonhard Euler.

Aristóteles Chanel Tarazona Teodoro postuló a regidor distrital en San Juan de Rontoy por Acción Popular. El primer nombre recuerda al filósofo griego Aristóteles.

Einstein, Galileo, Copérnico y Kepler en las elecciones locales

Las ciencias también nutren este repertorio. Las imágenes del JNE incluyen candidatos con nombres asociados a físicos, astrónomos y matemáticos que transformaron el conocimiento científico.

Leonardo Albert Einstein Quispe Quispe postuló como regidor provincial en San Román por Salvemos al Perú. El nombre combina referencias a Leonardo da Vinci y al físico Albert Einstein .

Einstein Carlomagno Rojas Álvarez fue candidato a regidor distrital en Oxamarca por Acción Popular. El primer nombre alude a Einstein y el segundo a Carlomagno , emperador medieval.

Miguel Galileo Salcedo Mamani postuló a regidor distrital en Nuñoa por Progresemos. Su nombre recuerda al astrónomo italiano Galileo Galilei .

Copérnico Elías Collao Chiara fue candidato a alcalde distrital de Marcabamba por el Partido Político Perú Primero. La referencia remite al astrónomo Nicolás Copérnico .

Juan Kepler Espinoza Astuhuamán postuló a alcalde distrital de Huipoca por Progresemos. Su nombre coincide con el astrónomo alemán Johannes Kepler.

Jornada de capacitación para miembros de mesa de las Elecciones Regionales y Municipales 2026. (Fuente: ONPE) (Imagen Ilustrativa Infobae)

Bruce Lee, Beethoven, Shakira y Lennon entre las figuras de la cultura popular

El cine, la música y el entretenimiento también aparecen en las candidaturas. En estos casos, los nombres se vinculan con artistas de alcance internacional, íconos musicales y marcas del universo audiovisual.

Rey Bruce Lee Quispe Chuquispuma postuló a regidor distrital en Chavín por Alianza para el Progreso. Su nombre alude al actor y artista marcial Bruce Lee .

Nelson Brucelee Ataypoma Lucas fue candidato a alcalde distrital de Quichuas por Batalla Perú. El segundo nombre también remite a Bruce Lee.

Edward Beethoven Mamani Mayta postuló a regidor provincial en Puno por Así Juntos por el Perú. Su nombre recuerda al compositor alemán Ludwig van Beethoven .

Shakira Thalia Amanda Chávez Balarezo fue candidata a consejera regional en Áncash por Juntos por el Perú. Sus nombres evocan a las cantantes Shakira y Thalía.

Disney Francisco Mendoza Galán postuló a regidor distrital en Taricá por el Partido Frente de la Esperanza 2021. Su primer nombre se asocia con la compañía fundada por Walt Disney.

Jhon Lenon Quispe Chilcón fue candidato a regidor distrital en La Coipa por el Partido de los Trabajadores y Emprendedores PTE Perú-Comunidad Política Inka Perú. El nombre recuerda a John Lennon , integrante de The Beatles.

Ringo Chamoli Viena postuló a alcalde distrital de Tapiche por Alianza para el Progreso. La referencia es el músico Ringo Starr.

Presly Yasbeck Macedo Noel fue candidata a consejera regional en Áncash por Podemos Perú. Su nombre remite a Elvis Presley.

Ronaldinho, Messi, Cruyff, Beckham y Maradona en la política local

El fútbol tampoco quedó fuera de la lista. Varios aspirantes llevaron nombres asociados con jugadores que alcanzaron notoriedad internacional.

Ronaldinho Joel Celestino Puma Zubieta postuló a regidor distrital en Pitumarca por el Partido Político Perú Primero. Su primer nombre recuerda al brasileño Ronaldinho.

Handy Messi Galarza Tecure fue candidato a regidor distrital en Perené por el Partido Político Perú Primero. El nombre alude al argentino Lionel Messi.

Alan Cruyff García Javier postuló a alcalde distrital de Langa por el Partido Aprista Peruano. Su nombre recuerda al neerlandés Johan Cruyff.

Beckham Esteban Melgarejo fue candidato a regidor distrital en San Bartolo por Alianza para el Progreso. La referencia es el inglés David Beckham.

Felix Maradona Falcón Rodríguez postuló a regidor distrital en Yarumayo por Renovación Popular. Su nombre coincide con el apellido del exfutbolista argentino Diego Armando Maradona.

Hitler Mussolini y otros peruanos llamados Hitler que llegaron a la vida pública

El caso de Hitler Mussolini Simeón Flores generó atención por combinar los nombres de Adolf Hitler, líder de la Alemania nazi, y Benito Mussolini, dictador italiano y fundador del fascismo. En Queropalca, el candidato superó por 25 votos a Gaspar Benilde Osorio Zambrano, de Renovación Popular, en una elección con 663 votos válidos.

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La presencia del nombre Hitler en el país tiene antecedentes. Datos difundidos por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil en 2023 señalaron que 3.943 peruanos estaban inscritos con ese nombre. El registro también incluyó 99 personas llamadas Adolfo Hitler y tres con el nombre Adolf Hitler.

Entre los casos conocidos figura Hitler Saavedra Casternoque, médico que llegó al Congreso en 2021 por Somos Perú. También estuvo Hitler Guesclin Alba Sánchez, exalcalde de Yúngar, en Áncash, quien volvió a postular en las elecciones municipales de 2018. En otro ámbito, Hitler Alanya Boza obtuvo en 2017 una beca para continuar su formación en la Universidad de Harvard mediante un programa del Estado.

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Hitler Mussolini Simeón Flores encabeza los resultados de la ONPE para la alcaldía del distrito de Queropalca con 229 votos.

La búsqueda de originalidad y el peso de la cultura global

No existe un estudio sociológico específico que explique por qué algunas familias peruanas eligen nombres asociados con líderes políticos, científicos, filósofos o celebridades. Una de las explicaciones posibles es que el nombre se separa de la carga histórica de la figura a la que alude y pasa a valorarse por su sonoridad, por su carácter extranjero o por resultar distinto. Así, referencias como Hitler, Lenin, Sócrates o Bruce Lee pueden utilizarse sin que exista identificación con las ideas, delitos o trayectorias de esos personajes.

La migración interna, la expansión educativa y el acceso a medios de comunicación ampliaron el repertorio de nombres más allá del santoral católico y las tradiciones familiares. En ese proceso, los referentes de la cultura global se asociaron con fuerza, inteligencia, prestigio o singularidad. La búsqueda de diferenciación también convive con una deuda histórica: la menor valoración que recibieron durante décadas los nombres originarios quechuas, aimaras y amazónicos frente a denominaciones extranjeras.

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