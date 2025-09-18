Perú Deportes

Dónde ver Flamengo vs Estudiantes HOY en Perú: canal tv online por cuartos de final ida de la Copa Libertadores 2025

El ‘mengao’ recibe a los ‘pincharratas’ en el Maracaná, con el objetivo de sacar ventaja y sellar su pase a semis en Argentina. Conoce cómo sintonizar este compromiso en vivo

Miguel Solis Ruiz

Por Miguel Solis Ruiz

Flamengo recibirá hoy, jueves 18 de setiembre, a Estudiantes de La Plata en el duelo de ida correspondiente a los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025. Este enfrentamiento está pactado para arrancar a las 19:30 horas de Perú y tendrá como escenario el estadio de Maracaná situado en Río de Janeiro, Brasil.

El ‘mengao’ llega a los cuartos de final de la Copa Libertadores en un momento destacado, respaldado por sus resultados más recientes. El conjunto carioca, que viene de vencer 2-0 a Juventude en la última jornada del Brasileirao, se mantiene como líder de la competencia doméstica con 50 puntos y una ventaja de tres sobre Cruzeiro. Esta solidez en el plano local refuerza la confianza del equipo que dirige Filipe Luís ante un partido clave en el estadio Maracaná.

En el ámbito internacional, Flamengo construyó su camino a los cuartos superando a Internacional de Porto Alegre en ambos encuentros de octavos de final, con marcadores de 1-0 y 2-0. El club brasileño suma nueve duelos consecutivos sin perder considerando ambas competencias. Este presente le otorga un papel de protagonista en la serie, donde buscará sacar ventaja como local antes del cotejo de vuelta.

Estudiantes llega a este partido tras una derrota por 2-1 frente a River Plate en la Liga Profesional Argentina. El conjunto dirigido por Eduardo Domínguez ocupa la séptima posición en el Grupo A con 12 puntos, a tres del líder Unión. El revés en el torneo local coincide con un momento complejo a nivel físico para el plantel.

El equipo platense no podrá contar con Leandro González Pirez, quien sufrió una lesión grado tres del tendón del isquiotibial derecho. Además, Edwuin Cetré, habitual opción de recambio en el ataque, presenta una lesión muscular grado uno en el bíceps femoral de la pierna izquierda.

Los ‘pincharratas’ accedieron a los cuartos de final de la Libertadores por la mínima diferencia. En la ida, vencieron 1-0 a Cerro Porteño, mientras que en la vuelta, igualaron 0-0. De esta manera, se metieron entre los ocho mejores del continente después de mucho tiempo.

Horarios del Flamengo vs Estudiantes de La Plata

Las acciones iniciarán en el Maracaná a las 19:30 horas de Perú y a las 21:30 horas de Brasil y Argentina. Con respecto a otros países, comenzarán de la siguiente manera: a las 18:30 horas de México; a las 19:30 horas de Colombia y Ecuador; a las 20:30 horas de Bolivia, Venezuela y Estados Unidos; y a las 21:30 horas de Uruguay, Paraguay y Chile.

Dónde ver Flamengo vs Estudiantes: canal TV de la ida por Copa Libertadores 2025

El Flamengo vs Estudiantes de La Plata será transmitido por ESPN 2 en Perú, Paraguay, Bolivia y Uruguay. Mientras que ESPN lo emitirá en Ecuador, Colombia y Venezuela; ESPN Premium en Chile; y Fox Sports en Argentina. ESPN 2 también lo pasará en Centroamérica.

Por otro lado, Infobae hará la cobertura total de este encuentro en su página web. La previa y el minuto a minuto con todos los goles, incidencias, detalles, declaraciones y más. No te lo puedes perder.

Antecedentes del Flamengo vs Estudiantes La Plata

Hasta el momento, Estudiantes de La Plata y Flamengo solo han jugado dos veces en el estadio Maracaná. El primer enfrentamiento data de 1988, correspondiente a los octavos de final de la Supercopa Libertadores. Aquella noche, el conjunto brasileño se impuso por 3-0 con goles de Luis Henrique, Renato Gaúcho y Bebeto.

El segundo partido entre ambos en el recinto deportivo ubicado en la ciudad de Río de Janeiro se jugó en 1994, también por los octavos de final de la Supercopa Libertadores. Ese encuentro, entre los planteles de Carlinho y Miguel Ángel Russo, finalizó sin goles.

