Perú Deportes

Dónde ver Alianza Lima vs U. de Chile HOY: canal tv online por cuartos de final ida de la Copa Sudamericana 2025

El club de La Victoria hace su presentación en los cuartos de final, con Paolo Guerrero en la lista de ausencias de última hora, ante un oponente que llega motivado por una reciente coronación

Renzo Galiano

Por Renzo Galiano

Guardar
Hernán Barcos, cara a cara
Hernán Barcos, cara a cara con Lucas Assadi. - Crédito: Difusión

Ha llegado el momento de la revancha. O, al menos, eso es lo que piensan en los alrededores de La Victoria cuando Alianza Lima reciba a la U. de Chile, en el estadio Alejandro Villanueva, en el marco del partido de ida de los cuartos de final de la CONMEBOL Sudamericana 2025.

De acuerdo con la programación de la Confederación Sudamericana de Fútbol, el vibrante compromiso se llevará a cabo hoy, jueves 18 de septiembre, a las 19:30 horas de Perú. Los derechos de transmisión internacional estarán a cargo de ESPN para Sudamérica. Del mismo modo, la plataforma Disney + se encargará de la difusión respectiva por Streaming.

Hernán Barcos recibiendo la felicitación
Hernán Barcos recibiendo la felicitación del plantel aliancista, tras anotarle a Gremio. - Crédito: AP

Alianza Lima, a cargo de Néstor Gorosito, se ha instalado en esta fase decisiva de la Copa Sudamericana después de llevarse por delante a Gremio y Universidad Católica (E). En ambos cruces, el extremo ecuatoriano Eryc Castillo fue trascendental dejando su huella goleadora.

Sin embargo, hay un evidente contraste con relación al rendimiento en Liga 1. Un revés reciente sufrido en el Torneo Clausura 2025 al caer en casa 4-3 ante Deportivo Garcilaso ha generado críticas sobre el desenvolvimiento local del conjunto ‘íntimo’, que se encuentra ahora más alejado de los primeros lugares del torneo.

Enfocado en el examinatorio contra la Universidad de Chile, el comando técnico de ‘PipoGorosito podrá utilizar a casi todos los jugadores habituales de la plantilla, con la salvedad de Paolo Guerrero, quien en las últimas horas acusó una dolencia muscular que lo imposibilitará de disputar el cruce en casa.

Por lo demás, figuran elementos claves en la campaña como Guillermo Viscarra, Renzo Garcés, Carlos Zambrano, Fernando Gaibor, Piero Cari, Kevin Quevedo y Hernán Barcos. La presencia de todos ellos se presenta como un factor determinante para controlar la presión y afianzar un resultado positivo en el estadio de Matute.

Tres bajas confirmadas en la
Tres bajas confirmadas en la Universidad de Chile para el duelo ante Alianza Lima. Crédito: AP

Por su parte, con una reciente victoria en la Supercopa local tras imponerse 3-0 a su clásico rival, el plantel de Universidad de Chile atraviesa uno de sus mejores momentos en cuanto a moral. Este logro ha consolidado la confianza dentro del grupo que dirige Gustavo Álvarez.

También la clasificación a los cuartos de final de la Copa Sudamericana, obtenida tras la descalificación de Independiente de Avellaneda debido a incidentes ocurridos en su estadio, ha reforzado el ánimo general del equipo. No obstante, la ‘U’ enfrenta bajas relevantes de cara a sus próximos compromisos. Israel Poblete, Nicolás Ramírez y Lucas Di Yorio, jugadores habituales entre los titulares, no estarán disponibles por lesión.

Dónde ver Alianza Lima vs U. de Chile por cuartos ida de Copa Sudamericana 2025

El encuentro entre Alianza Lima y U. de Chile será transmitido en vivo por el canal de ESPN en Perú y toda Sudamérica. De igual forma, la website Infobae realizará una cobertura integral.

Horario de Alianza Lima vs U. de Chile por cuartos ida de Copa Sudamericana 2025

El partido entre Alianza Lima y U. de Chile, por la llave de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025 se disputará el jueves 18 de septiembre, en el estadio Alejandro Villanueva, en La Victoria. El encuentro está programado para las 19:30 horas de Perú, Colombia y Ecuador; mientras que en Argentina, Uruguay y Chile comenzará a las 21:30 horas. En México se jugará a las 18:30 horas, y en España, a las 03:30 horas.

Temas Relacionados

Alianza LimaU. de ChileCopa Sudamericanaperu-deportes

Más Noticias

Dónde ver Barcelona vs Newcastle HOY en Perú: canal tv online del duelo por fecha 1 de la Champions League 2025/26

El elenco británico intentará hacer valer su localía ante el equipo semifinalista de la edición anterior. Conoce los horarios de este duelo

Dónde ver Barcelona vs Newcastle

A qué hora juega Barcelona vs Newcastle HOY en Perú: partido por fecha 1 de la Champions League 2025/26

El cuadro catalán, semifinalista de la pasada edición, buscará empezar con el pie derecho en la complicada plaza de las ‘urracas’. Conoce los horarios de este duelo

A qué hora juega Barcelona

Alineaciones de Alianza Lima vs U. de Chile HOY: posibles titulares en Matute por cuartos de final ida de la Copa Sudamericana 2025

Néstor Gorosito sorprenderá con dos cambios en su equipo titular para asegurar el triunfo en casa. Mientras que Gustavo Álvarez preparó una oncena súper ofensiva. Conoce cómo jugarían

Alineaciones de Alianza Lima vs

A qué hora juega Alianza Lima vs U. de Chile HOY: partido en Matute por cuartos de final ida de la Copa Sudamericana 2025

Los dirigidos por Néstor Gorosito buscarán sacar ventaja en el estadio Alejandro Villanueva para cerrar su clasificación a semifinales en territorio chileno. Conoce los horarios de este cotejo

A qué hora juega Alianza

Paulo Autuori hizo autocrítica por empate de Sporting Cristal y elogió a Cristian Benavente: “Tiene calidad y piensa mucho en el juego”

El DT brasileño habló sobre la igualdad de los ‘celestes’ ante Alianza Atlético y también aprovechó para halagar al ‘Chaval’, que hizo su debut luego de varios partidos

Paulo Autuori hizo autocrítica por
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

“Estamos regalando universidades”: Congreso aprueba

“Estamos regalando universidades”: Congreso aprueba la creación de más de 20 instituciones, ¿cuáles y dónde quedarán?

Abogado de Gino Ríos invoca a abrir otro proceso contra Delia Espinoza por decir que “miembros de la JNJ terminarán en la cárcel”

Piden citar a Fabricio Valencia y Desilú León al Congreso por crisis en Machu Picchu

Congreso consiguió las firmas necesarias para presentar moción de censura contra Juan José Santiváñez

Dina Boluarte se va a Estados Unidos: Congreso autoriza nuevo viaje presidencial del 21 al 25 de septiembre

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina a Michelle Soifer

Magaly Medina a Michelle Soifer tras tema contra Leslie Shaw: “La recuerdan por Bombón Asesino, y ni siquiera es de su autoría”

Magaly Medina sobre viaje de Samahara Lobatón a EE. UU.: “Vas a dar a luz en ese país. Melissa Klug hizo lo mismo”

Magaly Medina responde a amenazas de Maju Mantilla y advierte: “Nosotros sabemos cómo probar lo que dijimos”

Shirley Arica se burla de Jackson Mora y niega romance: “Nunca le voy a hacer caso, es muy feo”

El emotivo cambio de Reimond Manco: de las polémicas y excesos, a ser el esposo y papá ejemplar de sus cuatro hijos

DEPORTES

Dónde ver Barcelona vs Newcastle

Dónde ver Barcelona vs Newcastle HOY en Perú: canal tv online del duelo por fecha 1 de la Champions League 2025/26

A qué hora juega Barcelona vs Newcastle HOY en Perú: partido por fecha 1 de la Champions League 2025/26

Alineaciones de Alianza Lima vs U. de Chile HOY: posibles titulares en Matute por cuartos de final ida de la Copa Sudamericana 2025

A qué hora juega Alianza Lima vs U. de Chile HOY: partido en Matute por cuartos de final ida de la Copa Sudamericana 2025

Paulo Autuori hizo autocrítica por empate de Sporting Cristal y elogió a Cristian Benavente: “Tiene calidad y piensa mucho en el juego”