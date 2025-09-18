Dónde ver Alianza Lima vs U. de Chile HOY: canal tv online por cuartos de final ida de la Copa Sudamericana 2025

Hernán Barcos, cara a cara con Lucas Assadi. - Crédito: Difusión

Ha llegado el momento de la revancha. O, al menos, eso es lo que piensan en los alrededores de La Victoria cuando Alianza Lima reciba a la U. de Chile, en el estadio Alejandro Villanueva, en el marco del partido de ida de los cuartos de final de la CONMEBOL Sudamericana 2025.

De acuerdo con la programación de la Confederación Sudamericana de Fútbol, el vibrante compromiso se llevará a cabo hoy, jueves 18 de septiembre, a las 19:30 horas de Perú. Los derechos de transmisión internacional estarán a cargo de ESPN para Sudamérica. Del mismo modo, la plataforma Disney + se encargará de la difusión respectiva por Streaming.

Hernán Barcos recibiendo la felicitación del plantel aliancista, tras anotarle a Gremio. - Crédito: AP

Alianza Lima, a cargo de Néstor Gorosito, se ha instalado en esta fase decisiva de la Copa Sudamericana después de llevarse por delante a Gremio y Universidad Católica (E). En ambos cruces, el extremo ecuatoriano Eryc Castillo fue trascendental dejando su huella goleadora.

Sin embargo, hay un evidente contraste con relación al rendimiento en Liga 1. Un revés reciente sufrido en el Torneo Clausura 2025 al caer en casa 4-3 ante Deportivo Garcilaso ha generado críticas sobre el desenvolvimiento local del conjunto ‘íntimo’, que se encuentra ahora más alejado de los primeros lugares del torneo.

Enfocado en el examinatorio contra la Universidad de Chile, el comando técnico de ‘Pipo’ Gorosito podrá utilizar a casi todos los jugadores habituales de la plantilla, con la salvedad de Paolo Guerrero, quien en las últimas horas acusó una dolencia muscular que lo imposibilitará de disputar el cruce en casa.

Por lo demás, figuran elementos claves en la campaña como Guillermo Viscarra, Renzo Garcés, Carlos Zambrano, Fernando Gaibor, Piero Cari, Kevin Quevedo y Hernán Barcos. La presencia de todos ellos se presenta como un factor determinante para controlar la presión y afianzar un resultado positivo en el estadio de Matute.

Tres bajas confirmadas en la Universidad de Chile para el duelo ante Alianza Lima. Crédito: AP

Por su parte, con una reciente victoria en la Supercopa local tras imponerse 3-0 a su clásico rival, el plantel de Universidad de Chile atraviesa uno de sus mejores momentos en cuanto a moral. Este logro ha consolidado la confianza dentro del grupo que dirige Gustavo Álvarez.

También la clasificación a los cuartos de final de la Copa Sudamericana, obtenida tras la descalificación de Independiente de Avellaneda debido a incidentes ocurridos en su estadio, ha reforzado el ánimo general del equipo. No obstante, la ‘U’ enfrenta bajas relevantes de cara a sus próximos compromisos. Israel Poblete, Nicolás Ramírez y Lucas Di Yorio, jugadores habituales entre los titulares, no estarán disponibles por lesión.

Dónde ver Alianza Lima vs U. de Chile por cuartos ida de Copa Sudamericana 2025

El encuentro entre Alianza Lima y U. de Chile será transmitido en vivo por el canal de ESPN en Perú y toda Sudamérica. De igual forma, la website Infobae realizará una cobertura integral.

Horario de Alianza Lima vs U. de Chile por cuartos ida de Copa Sudamericana 2025

El partido entre Alianza Lima y U. de Chile, por la llave de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025 se disputará el jueves 18 de septiembre, en el estadio Alejandro Villanueva, en La Victoria. El encuentro está programado para las 19:30 horas de Perú, Colombia y Ecuador; mientras que en Argentina, Uruguay y Chile comenzará a las 21:30 horas. En México se jugará a las 18:30 horas, y en España, a las 03:30 horas.