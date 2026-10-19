Perú

¿Por qué los niños no deben frotarse los ojos cuando les pican? Oftalmólogo explica los riesgos y cómo aliviar las molestias

El especialista del INSN advierte sobre las señales que requieren una evaluación oftalmológica y recomienda controles visuales desde los primeros meses de vida

Una mujer sostiene la muñeca de un niño que se frota los ojos con ambos puños, sentados en un sofá beige dentro de una sala.
Una madre sostiene el brazo de su hijo pequeño mientras el menor se frota los ojos sentado en el sofá de una sala iluminada. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

La picazón ocular en niños puede parecer una molestia pasajera, pero cuando provoca que los menores se froten los ojos repetidamente, existe el riesgo de afectar su salud visual. Este hábito puede debilitar la córnea, una estructura fundamental para la visión, y aumentar la posibilidad de desarrollar queratocono.

Christopher Pela, médico oftalmólogo pediatra del Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN) de Breña, advirtió sobre las consecuencias del frotamiento constante y la importancia de evitar que esta conducta se normalice durante la infancia. El riesgo merece especial atención cuando existen antecedentes familiares de esta enfermedad.

PUBLICIDAD

Las alergias, el polvo y otras condiciones pueden desencadenar las molestias. Por ello, los padres deben identificar qué provoca la picazón, reconocer las señales que requieren una evaluación especializada y conocer las medidas recomendadas para proteger la salud visual infantil.

¿Por qué los niños se frotan los ojos y qué riesgos implica este hábito?

La picazón en los ojos puede estar relacionada con alergias, rinitis, dermatitis atópica y asma. Además, factores ambientales como el polvo, los peluches y la presencia de mascotas pueden intensificar las molestias, especialmente en menores con antecedentes alérgicos. Identificar estos desencadenantes permite abordar el origen del problema, en lugar de limitarse a pedirle al niño que deje de frotarse.

PUBLICIDAD

Conjuntivitis niños
Baby girl crying and rubbing her eyes

“Frotarse los ojos es un mal hábito y en algunos casos hasta se normaliza en los pequeños. Nosotros, como oftalmólogos pediatras, recomendamos evitar frotarse los ojos”, señaló Pela en declaraciones a Andina. El especialista explicó que la presión repetitiva puede debilitar y adelgazar la córnea, lo que incrementa el riesgo de desarrollar queratocono, una enfermedad que altera la forma de esta estructura y puede afectar la visión.

Según el médico, los niños con antecedentes familiares de queratocono pueden tener hasta seis veces más riesgo de desarrollar esta enfermedad. Asimismo, el frotamiento constante puede elevar aproximadamente tres veces el riesgo frente a la población general. Otras consecuencias incluyen conjuntivitis, ojo rojo, sequedad ocular y visión borrosa. Los cambios frecuentes en la medida de los lentes, sobre todo cuando aumenta el astigmatismo, también requieren una evaluación oftalmológica.

Recomendaciones de un experto para aliviar la picazón ocular en niños y evitar que se froten los ojos

Para aliviar temporalmente las molestias, el especialista recomendó colocar compresas frías sobre los ojos y reducir el tiempo frente a las pantallas. Los lubricantes oculares deben utilizarse únicamente cuando forman parte de un tratamiento previamente indicado. Estas medidas pueden ayudar a controlar algunos síntomas, pero no reemplazan la consulta médica si la picazón persiste o aparece de manera recurrente.

Close up face portrait of happy girl having fun at vision test.Conceptual image with girl closing one eye with hand and block letter eye chart in background.
Close up face portrait of happy girl having fun at vision test.Conceptual image with girl closing one eye with hand and block letter eye chart in background.

Durante el uso de dispositivos electrónicos, Pela aconsejó aplicar la regla 20-20: cada 20 minutos frente a una pantalla, el niño debe hacer una pausa de 20 segundos para mirar un objeto lejano y parpadear voluntariamente. Estas pausas forman parte de las medidas de cuidado visual, especialmente cuando los menores pasan periodos prolongados con celulares, tabletas o computadoras.

La protección ocular frente a la radiación ultravioleta también resulta importante durante las actividades al aire libre. En playas y piscinas, el reflejo solar sobre el agua puede provocar queratitis actínica, una lesión ocular asociada con la exposición a la radiación. Por ello, el especialista recomendó utilizar lentes de sol con protección UV. Si la picazón se repite, los padres deben buscar la causa con ayuda profesional y consultar con un oftalmólogo y, cuando corresponda, un alergólogo o inmunólogo.

Por qué los niños deben pasar por controles oftalmológicos antes de comenzar el colegio

Las evaluaciones oftalmológicas infantiles deben comenzar durante los primeros meses de vida, incluso cuando los padres no advierten dificultades visuales. Pela recomendó una primera consulta a los seis meses, otra al año y una nueva evaluación a los tres años. Estos controles permiten revisar el desarrollo visual y detectar posibles alteraciones antes de que interfieran en las actividades cotidianas.

Niño está pasando por una cita con el oftalmólogo para conocer el grado de su visión.
Atención a los padres de familia porque posiblemente su niño necesite una revisión con el oftalmólogo crédito Andina

La consulta cobra especial importancia cuando el niño se frota los ojos de manera reiterada, presenta picazón frecuente o experimenta cambios en la medida de sus lentes. El aumento del astigmatismo puede ser una señal de alerta de posibles alteraciones en la córnea, por lo que el especialista debe determinar si se necesitan exámenes adicionales para descartar queratocono.

El médico también aconsejó llevar a consulta a los menores que están por comenzar el nido o el colegio y nunca pasaron por una revisión oftalmológica. En declaraciones a Andina, enfatizó que los padres no deben esperar a que los niños manifiesten dificultades para ver o a que sus profesores detecten problemas en el aula. La prevención y los controles periódicos ayudan a identificar a tiempo posibles problemas y a proteger la visión durante el crecimiento.

Temas Relacionados

Instituto Nacional de Salud del NiñoNiñosperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Kenji Fujimori anuncia su retorno a la política con un “movimiento que representa realmente al pueblo”

El hermano menor de la presidenta Keiko Fujimori dará más detalles sobre su decisión en el pódcast que conduce cada lunes a las 20:00 horas

Kenji Fujimori anuncia su retorno a la política con un “movimiento que representa realmente al pueblo”

Resultados de la Liga Peruana de Vóley 2026-27: así quedaron los partidos tras la fecha 1 del torneo

El campeonato puso en marcha su primera jornada con seis partidos programados durante el fin de semana en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador. Revisa los marcadores de cada encuentro y cómo les fue a los equipos en el arranque de la temporada

Resultados de la Liga Peruana de Vóley 2026-27: así quedaron los partidos tras la fecha 1 del torneo

Yahaira Plasencia y Daniela Darcourt abren la puerta a una esperada colaboración musical: "Se va a dar"

Las dos cantantes de salsa dejaron atrás los enfrentamientos públicos tras una llamada en vivo durante un pódcast, donde evaluaron la posibilidad de grabar un tema musical juntas

Yahaira Plasencia y Daniela Darcourt abren la puerta a una esperada colaboración musical: "Se va a dar"

Comando Unificado en Lima interviene a extranjeros irregulares: 50 fueron trasladados a Extranjería para evaluar su expulsión

La presidenta Keiko Fujimori coordinó con su par venezolana, Delcy Rodríguez, la repatriación de connacionales indocumentados

Comando Unificado en Lima interviene a extranjeros irregulares: 50 fueron trasladados a Extranjería para evaluar su expulsión

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026: así quedaron los equipos tras la fecha 12 del Torneo Clausura y Acumulada

Sporting Cristal volvió a tomar el liderato tras imponerse ante Comerciantes Unidos. Pero Universitario quedó muy cerca luego de aplastar a Alianza Atlético, un rival directo. Así está la pelea por el título

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026: así quedaron los equipos tras la fecha 12 del Torneo Clausura y Acumulada
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Kenji Fujimori anuncia su retorno a la política con un “movimiento que representa realmente al pueblo”

Kenji Fujimori anuncia su retorno a la política con un “movimiento que representa realmente al pueblo”

Padre de Franco Vidal, virtual alcalde de Ate, es investigado por lavado de activos y enriquecimiento ilícito

Exponen plagio en tesis del diputado de Obras, Arturo Eusebio Padilla: se copió hasta los agradecimientos

Revelan que aportantes de campañas del entorno de Ciro Castillo obtuvieron contratos en Gobierno Regional del Callao

Rafael López Aliaga se declara ganador sobre Francis Allison y afirma que “tumbó a la mafia”, pese al conteo pendiente

ENTRETENIMIENTO

Yahaira Plasencia y Daniela Darcourt abren la puerta a una esperada colaboración musical: "Se va a dar"

Yahaira Plasencia y Daniela Darcourt abren la puerta a una esperada colaboración musical: "Se va a dar"

La hija de Melcochita rompe su silencio: acusa a Monserrat y Heydi de usar al cómico de 90 años para facturar y teme que le quiten todo

Armonía 10 llora la muerte de uno de sus integrantes y se despide: "Querido amigo, tu familia de Armonía 10 siempre te recordará"

Natalie Vértiz quedó fuera del Victoria’s Secret Fashion Show 2026, pero celebra haber cumplido el sueño del casting con sentido mensaje

Youna explota contra Samahara Lobatón por insultos a su madre en medio de su relación con Renato Rossini Jr.: "Estoy harto"

DEPORTES

Resultados de la Liga Peruana de Vóley 2026-27: así quedaron los partidos tras la fecha 1 del torneo

Resultados de la Liga Peruana de Vóley 2026-27: así quedaron los partidos tras la fecha 1 del torneo

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026: así quedaron los equipos tras la fecha 12 del Torneo Clausura y Acumulada

Alianza Lima 3-2 Rebaza Acosta: resumen del emocionante triunfo de las ‘íntimas’ en su debut de la Liga Peruana de Vóley 2026/27

José Rivera tras fallar insólita ocasión de gol en Universitario vs Alianza Atlético: “Los nueve somos un poco egoístas”

La advertencia de Hernán Barcos luego de marcar dos goles ante Comerciantes Unidos: “Dependemos de nosotros, se vienen cinco finales”