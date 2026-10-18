Perú

Rafael López Aliaga se declara ganador sobre Francis Allison y afirma que “tumbó a la mafia”, pese al conteo pendiente

El líder de Renovación Popular calificó de “corrupta” a la ONPE y afirmó que su propio conteo le otorgaba resultados favorables. “Vengo a celebrar. Esta es mi primera celebración”, dijo en Puente Piedra

El líder de Renovación Popular afirmó que realizó un conteo propio que le dio resultados favorables y participó de un acto en Puente Piedra, al que definió como su “primera celebración”
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El líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, se declaró este domingo ganador de las elecciones municipales de Lima frente a Francis Allison, candidato de Avanza País, y acusó de “corrupta” a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), pese a que el escrutinio oficial aún no había concluido.

“Yo sé que falta el 4 % de actas por contabilizar por esta corrupta ONPE, (...) pero ya conté hasta el final y hemos ganado”, afirmó durante un acto en el distrito de Puente Piedra, donde celebró los resultados preliminares y agradeció el respaldo de los vecinos de Lima Norte.

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“Vengo a celebrar. Esta es mi primera celebración. (...) Gracias, Puente Piedra. Gracias, Lima Norte. (...) Yo sé que no somos autoridad, pero podemos trabajar”, añadió al afirmar que ha “tumbado a la mafia”.

Según los resultados publicados por la ONPE con el 95,442 % de las actas contabilizadas, Renovación Popular obtiene el 27,776 % de los votos, frente al 26,822 % de Avanza País, una diferencia de 0,954 puntos porcentuales.

Francis Allison
Durante un acto en Puente Piedra, acusó a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) de ser “corrupta” y afirmó que su partido ya había realizado el conteo final

El organismo electoral ha contabilizado hasta ahora 25.151 de las 26.351 actas, mientras que el 4,558% restante corresponde a documentos pendientes de envío a los Jurados Electorales Especiales (JEE) y no se registran actas pendientes de procesamiento.

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Durante el acto, López Aliaga señaló que había destinado hasta 23 abogados a vigilar lo que calificó como “cada nido del mal”, en referencia a los jurados electorales especiales, de cuyos integrantes dijo que “hay un montón de vagos” y que “sábado y domingo no trabajan”.

También pidió al ministro de Educación, José Antonio Chang, que le transfiera colegios de Lima Metropolitana para instalar centros de alimentación popular que ofrezcan tres comidas diarias, de lunes a domingo, con la participación de las madres en la preparación de los alimentos.

Además, anunció que en enero comenzará la recuperación de la carretera Panamericana Norte, desde Caquetá hasta Ancón, según sus declaraciones. “Quiero una auditoría. Quiero saber cuánta gente va a trabajar en esta municipalidad. Redúceme al mínimo. Nada de amiguitos, amiguitas, nada. Solamente gente que chambee”, afirmó en otro momento.

“Quedan cuatro años. Ahora sí tenemos plata. Y esa plata va en justicia social a los pobres de Lima Metropolitana. Vamos primero por los pobres, porque son los preferidos como hijos de Dios. Yo siempre lo voy a tener claro”, agregó.

López Aliaga cuestionó a los Jurados Electorales Especiales (JEE) y aseguró que desplegó 23 abogados para vigilar el proceso
López Aliaga cuestionó a los Jurados Electorales Especiales (JEE) y aseguró que desplegó 23 abogados para vigilar el proceso

La elección a la alcaldía capitalina ha estado marcada desde el inicio por la controversia en torno a la estrategia de López Aliaga para volver a ocupar el cargo, una maniobra que sus adversarios califican de “reelección encubierta” y que cuestionan por considerar que contraviene la Constitución, que prohíbe la reelección inmediata de alcaldes.

El líder de Renovación Popular ganó las elecciones municipales de 2022 para el período 2023-2026, pero renunció al cargo en 2025 para postular a la Presidencia, en una elección donde resultó elegido senador, función a la que renunció para tratar de regresar nuevamente a la alcaldía.

Para ello, se presentó como número dos de la lista de su partido, mientras que el candidato titular renunció, una fórmula que, según sus críticos, le permitiría asumir la alcaldía de manera indirecta. Unos 130 alcaldes recurrieron a una estrategia similar.

Anteriormente, López Aliaga había advertido que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) incurriría en prevaricato si no le permite ejercer de alcalde. Por su parte, Allison refirió que no cuenta con recursos para impugnar 500 actas electorales, un procedimiento que, según estimó, costaría unos 250.000 soles, y pidió al JNE garantizar una revisión transparente.

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