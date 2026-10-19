Perú

Resultados del Gana Diario de este domingo 18 de octubre: todos los números ganadores del último sorteo

Como cada domingo, La Tinka publica los números ganadores del Gana Diario. Estos son los resultados del sorteo 4738

El premio mayor de gana diario es de 100.000 soles. (Infobae/Jovani Pérez)
El premio mayor de gana diario es de 100.000 soles. (Infobae/Jovani Pérez)
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La lotería de Gana Diario publicó los resultados ganadores de su más reciente sorteo. Descubra si fue el afortunado que recibió alguno de los premios millonarios que ofrece La Tinka, la compañía de lotería y apuestas deportivas de Perú.

Fecha del sorteo: domingo 18 de octubre de 2026

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Número del sorteo: 4738

Resultados: 14,18,10,12,11

A qué hora se juega Gana Diario

Gana Diario celebra un sorteo a diario, de lunes a domingo.

Los resultados se difunden después de las 20:30 horas.

Hasta cuándo puedes reclamar tu premio

Como cada #undefined, se llevó a cabo un sorteo de Gana Diario. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Como cada #undefined, se llevó a cabo un sorteo de Gana Diario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recuerda que tienes hasta 30 días, a partir del día siguiente del sorteo, para reclamar tu premio, si éste es mayor a los 5.000 soles y menor al millón de soles.

Si el monto ganado supera el millón de soles, el lapso para ir por el dinero aumenta hasta 90 días. Mientras que en el caso de que tu premio sea menor a los 5.000 soles, tienes hasta 180 días para hacerte de él.

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Como cada domingo, se llevó a cabo un sorteo de Gana Diario. (Pixabay)
Como cada domingo, se llevó a cabo un sorteo de Gana Diario. (Pixabay)

¿Qué plazo tengo para reclamar un premio en Gana Diario si gano?

El periodo para reclamar un premio en Gana Diario en Perú depende del monto ganado:

Premios menores o iguales a S/ 5,000: tienes hasta 180 días calendario desde la fecha del sorteo para reclamarlo.

Premios mayores a S/ 5,000 y menores a S/ 1,000,000: el plazo es de 30 días calendario para cobrar el premio.

Premios mayores o iguales a S/ 1,000,000: se deben reclamar en la oficina principal de Intralot en Lima, con un plazo máximo de 90 días calendario.

Estos plazos se cuentan desde la fecha del sorteo y es necesario presentar el boleto ganador original y DNI para el reclamo.

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