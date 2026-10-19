Ministro de Salud alerta por sensación térmica de 45 grados ante El Niño: “Nos espera realmente una situación terrible”

Luis Williams Dyer Fernández señaló que los trabajos de limpieza de los ríos Chillón, Rímac y Lurín no garantizan que se eviten desbordes. También confirmó que se contempla habilitar albergues y hospitales de campaña ante las emergencias. Panorama.

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El ministro de Salud, Luis Williams Dyer Fernández, lanzó una advertencia sobre los riesgos que podría enfrentar el Perú ante los efectos del fenómeno de El Niño. Durante una entrevista este 18 de octubre con la periodista Carla Muschi, del programa Panorama, el funcionario señaló que el país podría experimentar una situación climática sin precedentes, con temperaturas cuya sensación térmica alcanzaría los 45 grados, además de posibles desbordes de ríos, interrupciones en las carreteras y dificultades para mantener el abastecimiento de medicamentos en los establecimientos sanitarios.

La conversación abordó distintos escenarios que podrían poner a prueba la capacidad de respuesta del Estado, desde las consecuencias del calor extremo para la población hasta la situación de los hospitales que permanecen sin terminar por problemas presupuestales o de infraestructura.

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Uno de los puntos que más llamó la atención fue la advertencia del titular del Ministerio de Salud sobre el golpe de calor, una condición que puede poner en peligro la vida cuando el organismo no consigue regular adecuadamente su temperatura. El ministro sostuvo que este riesgo debe ser considerado dentro de las medidas de prevención, especialmente por el impacto que podría tener en las personas que trabajan al aire libre y en los grupos más vulnerables.

Un río de aguas turbias desbordado avanza junto a un asentamiento urbano en la costa norte de Perú durante una jornada de lluvias intensas provocadas por el fenómeno de El Niño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ministro de Salud advierte sensación térmica de 45 grados y riesgo de golpe de calor

Durante la entrevista, la periodista preguntó al ministro hasta qué niveles podrían llegar las temperaturas en el país. Planteó que, aunque se esperaba un escenario complicado, existía una preocupación adicional por las cifras que se manejaban en ese momento.

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“Mira, según la data científica y, de nuevo, es información que se está verificando, podríamos tener temperaturas hasta de cuarenta y cinco grados, la sensación de cuarenta y cinco grados. O sea, estamos viendo un fenómeno nuevo que se va a llamar golpe de calor”, respondió Dyer Fernández.

El funcionario precisó que la información todavía estaba en proceso de verificación, por lo que la cifra de 45 grados debía entenderse como una posibilidad mencionada durante la entrevista y no como un pronóstico definitivo confirmado para todo el territorio nacional.

El Niño en Perú: ministro de Salud alerta por golpe de calor y advierte un escenario sin precedentes. Captura: Panorama.

La periodista advirtió que una sensación térmica de esa magnitud podría provocar desmayos, especialmente en personas expuestas directamente al sol. El ministro coincidió con esa apreciación. “Totalmente”, respondió cuando Muschi le señaló que esas condiciones podían generar desmayos.

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Dyer Fernández puso como ejemplo las actividades que realizan diariamente miles de peruanos para obtener ingresos, como la venta ambulatoria y el servicio de mototaxi. Según explicó, estas labores obligan a muchas personas a permanecer durante varias horas en la calle, expuestas a las condiciones climáticas.

El Niño en Perú: ministro de Salud alerta por golpe de calor y advierte un escenario sin precedentes. Captura: Panorama.

“Hoy por hoy, tú sabes de que nuestro país, nuestros peruanos, nuestros hermanos, tienen que salir a vender sus productos como ambulantes, a ir a hacer el mototaxi. Estamos en unas temperaturas que nunca se han visto registradas en nuestro país. Entonces, por lo tanto, la alerta va por ahí”, señaló.

El ministro insistió en que las medidas de prevención no deberían limitarse a utilizar sombrillas u otros elementos para protegerse del sol, debido a que el riesgo podría ser mayor cuando las condiciones ambientales superen la capacidad del cuerpo para regular su temperatura. “No es un tema, por si acaso, de simplemente agarrar una sombrilla, no. La sensación que vamos a tener va a ser de que la gente colapse”, advirtió.

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Asimismo, identificó a los niños de cinco años o menos y a los adultos mayores de 65 años como grupos especialmente vulnerables ante este escenario.

El Niño en Perú: ministro de Salud alerta por golpe de calor y advierte un escenario sin precedentes. Captura: Panorama.

La periodista también preguntó por las consecuencias que podría tener una situación similar a la que, según mencionó durante la conversación, había provocado miles de muertes en Europa durante el verano. Muschi planteó qué podría ocurrir en el Perú si se registraran temperaturas comparables.

El ministro respondió que el país se enfrentaría a una situación nueva, aunque no presentó durante la entrevista un pronóstico concreto sobre el número de personas que podrían resultar afectadas. “Nos espera realmente una nueva situación que nunca hemos visto anteriormente”, sostuvo.

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Dyer Fernández también afirmó que, durante el verano europeo al que hizo referencia, murieron 36.000 personas por golpe de calor. Añadió que Europa cuenta con una infraestructura médica que, según su apreciación, podría haber permitido salvar más vidas. “Y estamos hablando que Europa tiene toda la infraestructura, comprenderás, médica, que pudo haber salvado más vidas. Nosotros acá estamos viendo una situación nueva”, declaró.

El Niño en Perú: ministro de Salud alerta por golpe de calor y advierte un escenario sin precedentes. Captura: Panorama.

Minsa asegura que continuará la vacunación contra el dengue

Además de las advertencias sobre el calor extremo, el titular del Ministerio de Salud se refirió a las medidas que se vienen implementando contra el dengue, otra de las preocupaciones sanitarias abordadas durante la conversación.

El funcionario indicó que la campaña de vacunación registraba un avance del 25% y que la meta era alcanzar al 100% de la población objetivo contemplada en la estrategia. También sostuvo que el sector continuaría con las acciones preventivas para reducir el riesgo de contagios.

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“Dengue, de nuevo, a la población decirle: la vacunación sigue avanzando, estamos al 25%, la meta es llegar al 100%. La población ya está realmente reaccionando. La prevención es importante en el dengue, pero el golpe de calor va a ser algo nuevo”, manifestó.

Posteriormente, al ser consultado sobre la capacidad del sistema de salud para responder a una eventual emergencia, Dyer Fernández reiteró que el Gobierno mantenía las medidas relacionadas con el dengue y anunció que se había realizado una nueva compra de vacunas. “De nuevo, estoy diciendo a la población: dengue, tenemos la vacuna. Inclusive hemos hecho una compra nueva de un millón además de vacunas, ¿de acuerdo? Seguimos con la vacunación, seguimos con la prevención, pero la situación de golpe de calor va a ser terrible”, señaló.

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El Niño en Perú: ministro de Salud alerta por golpe de calor y advierte un escenario sin precedentes. Captura: Panorama.

Gobierno prepara rutas alternas para garantizar el abastecimiento de medicamentos

Otro de los temas abordados fue la posibilidad de que las lluvias y los desbordes provoquen interrupciones en las carreteras o daños en los puentes. La periodista preguntó qué medidas había previsto el Gobierno para evitar que estos problemas afectaran el transporte de medicamentos y alimentos.

La preocupación se centró en las consecuencias que tendría una interrupción de las principales vías de comunicación para el funcionamiento de los hospitales y centros de salud, especialmente en las zonas que pudieran quedar aisladas.

Dyer Fernández respondió que se estaba trabajando de manera coordinada con las Fuerzas Armadas y los distintos ministerios para preparar alternativas de transporte. “Hoy por hoy, estamos trabajando con las Fuerzas Armadas, desde todos los ministerios. En el caso de Minsa, por ejemplo, estamos trabajando las rutas alternas”, explicó.

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El titular del sector detalló que una de las medidas contempladas consistía en trasladar medicamentos por vía aérea, mediante puentes aéreos, y recurrir también al transporte marítimo cuando fuera necesario. Según indicó, la elección de estas alternativas dependería del tipo de productos que debieran movilizarse y de las dificultades que pudieran presentarse en las rutas terrestres.

El Niño en Perú: ministro de Salud alerta por golpe de calor y advierte un escenario sin precedentes. Captura: Panorama.

“Es decir, medicamentos que van a ser transportados, por si acaso, vía aérea, de acuerdo con los puentes aéreos, y también vía marítima, porque comprenderás, también hay medicamentos como los sueros, que son los líquidos u otro tipo de cosas que son muy pesados”, manifestó.

Para el ministro, la prioridad es impedir que una emergencia climática interrumpa el suministro de productos indispensables para atender a los pacientes. “Pero lo importante es que no se interrumpa la cadena de suministros. Mi misión como ministro en el Minsa es garantizar que todos mis hospitales y centros de salud mantengan los medicamentos, el flujo importante”, sostuvo.

El funcionario añadió que el sector también contempla la instalación de hospitales de campaña para ampliar la capacidad de atención ante un eventual incremento de las emergencias. “Y lo otro, hacer los hospitales de campaña, porque vamos a tener dos frentes: dengue, pero, desde mi punto de vista, golpe de calor”, señaló.

El Niño en Perú: ministro de Salud alerta por golpe de calor y advierte un escenario sin precedentes. Captura: Panorama.

Ministro pide alejarse de los ríos Chillón, Rímac y Lurín ante riesgo de desbordes

Hacia el final de la entrevista, Carla Muschi consultó sobre los riesgos que podrían enfrentar Lima y sus zonas cercanas a los ríos Chillón, Rímac y Lurín ante un escenario de lluvias intensas. La periodista preguntó si un eventual desbordamiento afectaría también a los asentamientos humanos y las áreas urbanas ubicadas en sus alrededores.

El ministro respondió que las autoridades venían realizando trabajos de limpieza en los cauces, aunque advirtió que estas intervenciones no garantizaban que se pudieran evitar todos los efectos de El Niño. “De nuevo, siempre lo estamos diciendo, estamos trabajando veinticuatro siete en toda la limpieza de los ríos. Pero acá viene el tema. Por favor, hay que retirarse de los ríos”, declaró.

Dyer Fernández insistió en que la población debía mantenerse alejada de estas zonas debido a los riesgos que podrían presentarse si aumentaba el caudal. Durante su respuesta, también hizo referencia a declaraciones previas de la presidenta y del ministro Marco Vinelli, en el contexto de las acciones preventivas que desarrollan las autoridades.

El Niño en Perú: ministro de Salud alerta por golpe de calor y advierte un escenario sin precedentes. Captura: Panorama.

“No hay garantía de que lo que hemos hecho hoy, porque esto va a desbordarnos”, afirmó, antes de que la periodista interviniera para continuar con la consulta.

Muschi preguntó entonces si se habilitarían albergues en Lima para atender a las personas que eventualmente tuvieran que abandonar sus viviendas por una emergencia. “También hay albergues. O sea, este Niño está por encima de cualquier pronóstico”, respondió el titular del Minsa.

El funcionario advirtió que la limpieza realizada hasta el momento no debía interpretarse como una garantía de que los ríos permanecerían dentro de sus cauces. Según explicó, las autoridades continuaban trabajando en las acciones preventivas, pero reconoció que existían límites frente a la magnitud del fenómeno climático previsto.

“No se puede decir, por si acaso, de que hemos limpiado todos los ríos, ¿de acuerdo? No se puede hacer más, pero El Niño viene con todo y nos va a golpear”, concluyó.

El Niño en Perú: ministro de Salud alerta por golpe de calor y advierte un escenario sin precedentes. Captura: Panorama.