La advertencia de Hernán Barcos luego de marcar dos goles ante Comerciantes Unidos: “Dependemos de nosotros, se vienen cinco finales”

El atacante argentino lidera la victoria celeste y atribuye la mejora del plantel al trabajo diario, mientras el cuadro encara las cinco jornadas decisivas del Torneo Clausura con confianza y prudencia (Jax Latin Media)

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Hernán Barcos convirtió un doblete en el triunfo de Sporting Cristal sobre Comerciantes Unidos y, al término del partido, tomó la palabra para analizar el momento que atraviesa el club celeste.

El atacante nacido en Argentina fue contundente: el camino recorrido tiene un único ingrediente. “Trabajo, trabajo. Venimos trabajando muy bien y todo proceso tiene su tiempo. Nos llevó un tiempo llegar a donde hoy estamos, pero con mucho trabajo y sacrificio. No hay misterio”, afirmó ante la prensa reunida en el estadio ‘Alberto Gallardo’.

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El peso del apoyo popular

El delantero argentino destacó el cariño que recibió desde su llegada al club y reconoció que el respaldo de las tribunas le brinda confianza para competir. También pidió que los hinchas mantengan su acompañamiento en la recta final. (Jax Latin Media)

La presencia masiva del público en las tribunas fue uno de los ejes del discurso del delantero. Barcos reconoció que el calor de los hinchas opera como un motor invisible para el rendimiento del plantel. “El hincha desde el primer día me trató muy bien, con mucho respeto, con mucho cariño, y eso obviamente te da fuerza también, te da tranquilidad para trabajar”, señaló el atacante, quien subrayó que esa energía colectiva se traduce directamente en el campo.

En esa línea, el delantero hizo un llamado a la continuidad del apoyo. “Al hincha que nos acompañe y que nos siga acompañando, porque el verdadero hincha viene acá siempre. Es para ellos también y sabemos que tenemos el apoyo”, expresó. Para Barcos, la celebración de cada tanto no es un acto individual: “A la hora de poder festejar, que lo hagamos todos juntos”, completó.

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La jornada tuvo además un condimento personal para el goleador. El partido se disputó en una fecha con resonancia afectiva para él: en Argentina se celebraba el Día de la Madre. “Hoy es el Día de la Madre en Argentina y seguramente me está iluminando”, dijo con una sonrisa al ser consultado por si la fecha tenía un significado especial.

Candidatos desde el arranque, con los pies en la tierra

Para Hernán Barcos, las victorias recientes responden al trabajo diario y al crecimiento colectivo del plantel. El argentino priorizó el rendimiento del equipo por encima de los logros individuales y remarcó la importancia de sostener el nivel. (Sporting Cristal)

Más allá de la alegría por el resultado, Barcos fue prudente al momento de hablar de candidaturas. Reconoció que Sporting Cristal carga con ese rótulo por historia y trayectoria, pero dejó en claro que el título no se gana con declaraciones. “Nosotros somos candidatos apenas empiece el campeonato por ser Cristal. Después hay que sostenerlo”, indicó.

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El atacante también puso el foco en el valor colectivo por encima de las actuaciones individuales. “Siempre es bueno para un delantero anotar, pero lo más importante siempre es el equipo y la fortaleza que estamos creando junto al grupo”, afirmó. En ese sentido, marcó como objetivo central acostumbrar al hincha a ver al equipo ganar de manera consistente: “Seguir ganando partidos, acostumbrarse a que la gente vea el Cristal que quiere y ganar todos los partidos, que es lo que nos compete”.

Sobre la racha positiva del equipo en el Clausura, Barcos no buscó explicaciones rebuscadas ni atribuyó el rendimiento a ningún factor extraordinario. La constancia en el trabajo diario, según él, es la única variable que explica la mejora del conjunto celeste frente a etapas anteriores del torneo.

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Cinco fechas, cinco finales

Los próximos encuentros ante rivales directos, entre ellos Cusco FC y Alianza Lima, representan pruebas determinantes para las aspiraciones celestes. El delantero argentino reconoció la exigencia del calendario y destacó la confianza del grupo. (Liga 1)

Con la recta final del campeonato a la vista, el delantero fue directo al hablar de lo que se viene. Barcos describió las últimas cinco jornadas del Torneo Clausura como instancias decisivas que el plantel tiene la obligación de encarar con la máxima intensidad. “Son cinco finales que tenemos importantísimas y vamos a jugar como tal”, afirmó.

Entre esas fechas dobles que el propio atacante destacó como especialmente exigentes figuran los compromisos ante Cusco y Alianza Lima, dos rivales de peso en la lucha por el título. La hoja de ruta es clara para el grupo: ganar cada partido como si fuera el último.

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“Ahora depende de nosotros, dependemos de nosotros, así que estamos con confianza, pero con los pies en la tierra”, cerró Barcos, sintetizando en una frase el estado de ánimo de un equipo que sabe que la llave del campeonato la tiene en sus propias manos.