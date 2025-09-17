Perú Deportes

Sporting Cristal vs Alianza Atlético por Torneo Clausura 2025 se cerró con fuerte trifulca: Christofer Gonzales vio la tarjeta roja

El árbitro de la contienda aplicó fuertes sanciones disciplinarias tras el conato de bronca en el Rímac. ‘Canchita’ fue expulsado y Távara recibió amonestación al igual que Graneros

Renzo Galiano

Por Renzo Galiano

Trifulca al cierre del Sporting
Trifulca al cierre del Sporting Cristal vs Alianza Atlético, en el estadio Alberto Gallardo. - Crédito: L1MAX

Sporting Cristal ha vuelto a ceder unidades jugando en condición de local. En esta ocasión, el plantel ‘cervecero’ ha sufrido un desliza al haber igualado sin goles contra un Alianza Atlético que le ha plantado cara de inicio a fin, en el marco de la octava fecha del Torneo Clausura 2025.

Al término del encuentro, desarrollado en el estadio Alberto Gallardo, se generó una trifulca inmediatamente después del pitazo final. Los futbolistas ‘bajopontinos’ quedaron muy mortificados tras un polémico penal no cobrado sobre Fernando Pacheco, ya en tiempo de reposición, que encendió los ánimos en el campo de juego.

El plantel de Sporting Cristal
El plantel de Sporting Cristal que empató sin goles contra Alianza Atlético, en Lima. - Crédito: Paloma del Solar

La intervención de la Policía Nacional del Perú (PNP), equipada con escudos protectores, fue necesaria para controlar la situación y evitar que la confrontación derivara en una pelea mayor entre los jugadores. En el centro del conflicto, Yoshimar Yotún, capitán de Sporting Cristal, tuvo un altercado directo con Agustín Graneros.

Por su parte, el arquero de Alianza Atlético, el uruguayo Diego Melián, intervino para calmar el ambiente y logró apaciguar la reacción de Yotún, quien finalmente se marchó del campo con un enorme fastidio por no haber correspondido el apoyo de la afición como el líder de un grupo que está herido.

Trifulca entre los jugadores de Sporting Cristal y Alianza Atlético al final del partido

El resultado dejó a Sporting Cristal visiblemente afectado anímicamente, tras empatar en casa y mostrar un rendimiento considerado bajo durante el cotejo. Terminada la escaramuza, el árbitro Micke Palomino tomó decisiones disciplinarias drásticas: expulsó a Cristofer Gonzales y amonestó tanto a Agustín Graneros como a Martín Távara, echando así el cierre a una jornada marcada por la tensión y las protestas al final del encuentro.

Por si fuera poco, una de las barras oficiales del club ‘rimense’ ha pegado el grito al cielo por el revés acontecido en El Rímac. “El espejismo de las primeras fechas se acabó, no tenemos banca. Gracias, Innova por un año más sin ser campeones, siguen demostrando que Cristal les quedó inmenso”, suscribió Fuerza Oriente en sus canales oficiales.

Jesús Pretell midiendo la altura
Jesús Pretell midiendo la altura de un balón con Agustín Graneros. - Crédito: Paloma del Solar

