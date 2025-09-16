Perú Deportes

¿Por qué Alex Valera jugaba en Universitario y no en la selección peruana? Óscar Ibáñez aclaró polémica ausencia del delantero

El exarquero contó detalles del motivo por el que el atacante nacional sí defendía a la ‘U’ y no a la ‘bicolor’ cuando fue llamado

Joaquín Parra

Por Joaquín Parra

El exarquero explicó por qué el delantero nacional jugaba con Universitario y no con la 'bicolor'. (Video: Teledeportes)

La FPF anunció la salida de Óscar Ibáñez hace casi una semana. Esto sucedió luego de que la selección peruana no pudo cerrar de la mejor manera las Eliminatorias 2026 y perdió sus dos partidos ante Uruguay y Paraguay. Pasado ese tiempo, el exarquero salió a hablar de diversos temas, entre ellos, el motivo de la ausencia de Alex Valera en la ‘bicolor’, aclarando por qué sí jugaba con Universitario de Deportes y no con el elenco nacional.

"Yo lo conocía desde la etapa con Ricardo Gareca porque tuvo un paso. Alex en la primera convocatoria tuvo un tema personal que fue válido, lo hablé con él y lo mantengo en reserva por la situación que estaba pasando“, fueron sus primeras palabras en diálogo con ‘Teledeportes’.

De la misma manera, aseguró que la presencia del ‘Cholo’ en la ‘U’ y no en la ‘blanquirroja’ se debió porque en este último el tiempo de concentración es más prolongado, dando a entender que su asunto familiar requería de su atención total.

“¿Por qué jugaba en la ‘U’ y no en la selección? Era un tema familiar. Cuando estás en la selección requiere la máxima atención, estar concentrado muchos días. Los del medio local empiezan a entrenar con una semana de anticipación“, comentó.

Alex Valera ha tenido complicaciones
Alex Valera ha tenido complicaciones para jugar en la selección peruana, pero en Universitario apenas se ha perdido partidos. - créditos: Universitario

Óscar Ibáñez reconoció que para la fecha doble de junio fue su decisión no llamarlo, aunque para setiembre, Alex Valera ya había arreglado sus inconvenientes y estaba preparado para volver a la selección peruana. “En la segunda convocatoria es una decisión nuestra como cuerpo técnico y en esta fecha doble le pregunté si ya había solucionado sus temas y me dijo que sí, que ya estaba todo bien. Le dije que lo iba a convocar y me dijo que cuente con él”, acotó.

Sin embargo, cuando todo estaba listo para que el atacante de 29 años se ponga la camiseta ‘blanquirroja’ para los duelos con Uruguay y Paraguay, una lesión lo marginó y quedó desconvocado, al igual que Edison Flores. El exportero validó esta información y comparó su caso reciente con el de Paolo Guerrero.

“Lo que pasa es que él viene con una lesión, le tomaron imágenes a él y Edison y lamentablemente iban a quedar afuera. Los plazos que requería la recuperación no le alcanzaban para llegar al partido contra Uruguay, y para el duelo contra Paraguay iba a ser muy ajustado. No pudieron estar por esa situación. Lo mismo con Paolo (Guerrero), era forzarlo a llegar al partido con Paraguay muy justo. Lamentablemente no se pudo dar por esa situación", sostuvo.

El último partido de Alex
El último partido de Alex Valera con la selección peruana fue ante Argentina en La Bombonera en noviembre de 2024. - créditos: REUTERS/Rodrigo Valle

Justamente, el último partido de la selección peruana fue ante los ‘guaraníes’ en Lima el martes 9 de setiembre, y Alex Valera jugó todo el partido con Universitario ante Melgar en Arequipa el domingo 14. Edison Flores ni Andy Polo, que tampoco jugaron con el combinado patrio, no estuvieron disponibles en el estadio Monumental de la UNSA.

Alex Valera sobre su ausencia en la selección peruana

Alex Valera se refirió a su reciente ausencia en la selección peruana y rechazó las especulaciones de que simuló una lesión para no ser convocado. El delantero explicó que su desconvocatoria se produjo tras una revisión del cuerpo médico y no por decisión propia. “No fue una excusa. Que les pregunten a ellos que me evaluaron para salir de dudas y no estar inventando cada cosa”, sostuvo.

Además, el exartillero de Deportivo Llacuabamba descartó cualquier inconveniente con Paolo Guerrero o André Carrillo, y destacó el respeto hacia ambos jugadores. Valera pidió no buscar culpables y remarcó la importancia de la honestidad, afirmando que nunca fingiría una lesión, ya que considera fundamental asumir las propias responsabilidades.

Álex Valera desmintió haber rechazado a la selección peruana

Óscar IbáñezAlex ValeraUniversitario de DeportesSelección peruanaperu-deportes

