Perú Deportes

Horacio Bastit destaca incorporación de cinco extranjeras para Regatas Lima y señala el objetivo para Liga Peruana de Vóley 2025/26

El estratega argentino ha renovado la estructura del club ‘chorrillano’, después de la caída en la final pasada a manos de Alianza Lima. “Hay que ser realistas, cada año se pone más difícil”, dijo

Renzo Galiano

Por Renzo Galiano

Guardar
Horacio Bastit se mantiene firme
Horacio Bastit se mantiene firme como entrenador de Regatas Lima. - Crédito: Difusión

Regatas Lima, vigente subcampeón de la Liga Peruana de Vóley, se prepara para dar inicio a un nuevo ciclo. Por ello, el entrenador Horacio Bastit ha dado su punto de vista del próximo periodo. En una entrevista al espacio ‘Somos Vóley’, el profesional argentino ha explicado el proceso de la pretemporada, resaltando algunos problemas que han afectado el orden de las funciones.

“Una característica que tenemos en el club todos los años es comenzar un trabajo físico a mediados de julio y se extiende por casi un mes, cuatro semanas, y los primeros días de agosto, entre el 14, comenzamos la parte con balón. El inconveniente que tenemos es que nos cuesta tener partidos de práctica”, declaró.

Horacio Bastit valoró el triunfo
Horacio Bastit valoró el triunfo de Regatas ante Alianza Lima. Crédito: FPV

“Por suerte, tuvimos jugadoras en selección, pero entrenamos con plantel reducido y este año no es la excepción. Tenemos muchas jugadoras en selecciones de base. Nosotros apuntamos mucho a las canteras y la pretemporada del equipo mayor dificulta, pero nos tenemos que adaptar. En este momento tenemos cuatro en la Sub-19 para los Juegos Bolivarianos", sumó Bastit.

Ante la pregunta sobre la campaña pasada, donde muchos catalogaron a Regatas Lima como revelación por afirmarse en el podio, el técnico argentino señaló que “no estaba en los planes de mucha gente que llegásemos a la final. Era un equipo joven renovado por completo y había quedado solo una jugadora de la temporada anterior. Nosotros comenzamos a incorporar jugadoras con proyección de largo plazo".

En este nuevo curso, Horacio Bastit tiene más que claro que el club de Chorrillos tiene que mantener su tendencia ganadora y, como mínimo, enclavarse entre los primeros lugares sin importar el tipo de medalla a colgarse. La gloria, desde luego, es algo que tiene entre ceja y ceja, pero no lo obsesiona.

“Las expectativas son las mismas de los últimos seis años: jugar los últimos partidos. El grupo lo tiene claro, la institución nos apoya y nosotros queremos jugar las finales, el objetivo siempre es ubicarnos dentro de los cuatro primeros”, subrayó el argentino.

Horacio Bastit es entrenador de
Horacio Bastit es entrenador de Regatas desde el 2019. Crédito: LPV

Refuerzos cerrados

El receso ha sido tomado con la seriedad debida en Regatas Lima. Por esa razón, el entrenador Horacio Bastit se abocó, además, en establecer contactos para cerrar las contrataciones de cinco jugadoras extranjeras que elevarán el nivel no solo del plantel, también del campeonato. Ellas son: Petra Schwartzman, Mary Claire Daubendiek, Katherin Ramírez, Darlevis Mosquera y Bárbara Frangella.

De todas las mencionadas, Schwartzman es el gran refuerzo en Chorrillos: “Yo tengo mucha amistad con el entrenador de Chile y por consiguiente veo el Sudamericano y Mundiales. Chile tuvo una generación que creció mucho. De hecho, participó en el Mundial U21″.

“Hay un factor técnico que ayuda: la jugadora chilena al no tener una liga importante quiere emigrar. A Petra la conozco previamente, porque hace tres años estuvo en Regatas, no pudo debutar por cuestiones de base (edad). La seguimos y ahora la tenemos con nosotros”, expresó.

Los movimientos acometidos, según Horacio Bastit, son para luchar contra los grandes que se crecen fichando a varias deportistas de índole internacional. “Hay que ser realistas, cada año se pone más difícil, porque la Liga ha presentado cambios y se ha ido fortaleciendo con el cupo de extranjeras y mejorando sus calidades. Los planteles no traen dos o tres jugadoras, traen cinco”, zanjó.

Temas Relacionados

Horacio BastitRegatas LimaLiga Peruana de Vóleyperu-deportes

Más Noticias

¿Por qué Paola Rivera no llegó a Universitario? Francisco Hervás reveló su preferencia por Lucía Magallanes

El entrenador de las ‘pumas’ explicó las razones detrás de su decisión de no incorporar a la colocadora mexicana y destacó la calidad y el valor de las armadoras con las que actualmente cuenta el plantel

¿Por qué Paola Rivera no

Ignacio Buse estuvo a punto de entrenar junto a Novak Djokovic y recibió la felicitación de Carlos Alcaraz en el US Open

El ‘Colorado’ reveló los detalles de su encuentro con ambas figuras del tenis mundial en el Abierto estadounidense, donde se instaló por primera vez en primera ronda de un Grand Slam

Infobae

Jesús Castillo desestimó oferta de Alianza Lima y reconoció que Cristal no lo llamó: “Llegué a la ‘U’ porque me gusta jugar con presión”

El volante peruano se refirió al papel que cumplió Jorge Fossati para materializar su fichaje a Universitario de Deportes

Jesús Castillo desestimó oferta de

¿Por qué Alex Valera jugaba en Universitario y no en la selección peruana? Óscar Ibáñez aclaró polémica ausencia del delantero

El exarquero contó detalles del motivo por el que el atacante nacional sí defendía a la ‘U’ y no a la ‘bicolor’ cuando fue llamado

¿Por qué Alex Valera jugaba

Francisco Hervás valora el reto de ganar el título de la Liga Peruana de Vóley con Universitario: “No es una obsesión”

El entrenador español abordó su contratación por el cuadro de las ‘pumas’ y señaló que la prioridad es trabajar paso a paso para perseguir el objetivo ambicioso de levantar el trofeo

Francisco Hervás valora el reto
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Ministro Morgan Quero sobre su

Ministro Morgan Quero sobre su posible renuncia para postular en Elecciones 2026: “En su momento se verá”

Magistrado del TC asegura que acciones del Ministerio Público contra Juan José Santiváñez representarían ‘acoso institucional’

Dina Boluarte respalda a Eduardo Arana, implicado en audio de ‘El Diablo’: “Hay voces pequeñas en contra del gobierno”

“No asistiré”: Juan José Santiváñez no acudió a Fiscalía para someterse a prueba de voz por audios de alias ‘El Diablo’

Dina Boluarte pide permiso al Congreso para viajar a Estados Unidos en medio de protestas y crisis de sus ministros

ENTRETENIMIENTO

Micheille Soifer lanza nuevo sencillo

Micheille Soifer lanza nuevo sencillo con más de una indirecta para Leslie Shaw: “ni con Thalía pudiste sobresalir”

Alexandra Balarezo acusa a Isabella Ladera de traicionar su amistad por vínculo con Hugo García: “no tuvo código de mujeres”

Paula Arias responde a Kate Candela y niega deuda con exintegrante de Son Tentación: “No le debo nada”

Magaly Medina se salva de pagar reparación civil de S/30 mil a Nadeska Widausky por negligencia del PJ

Pamela Franco se pronuncia ante rumores de embarazo con Christian Cueva

DEPORTES

¿Por qué Paola Rivera no

¿Por qué Paola Rivera no llegó a Universitario? Francisco Hervás reveló su preferencia por Lucía Magallanes

Ignacio Buse estuvo a punto de entrenar junto a Novak Djokovic y recibió la felicitación de Carlos Alcaraz en el US Open

Jesús Castillo desestimó oferta de Alianza Lima y reconoció que Cristal no lo llamó: “Llegué a la ‘U’ porque me gusta jugar con presión”

¿Por qué Alex Valera jugaba en Universitario y no en la selección peruana? Óscar Ibáñez aclaró polémica ausencia del delantero

Francisco Hervás valora el reto de ganar el título de la Liga Peruana de Vóley con Universitario: “No es una obsesión”