Perú Deportes

Dónde ver el Mundial de Vóley Masculino 2025 en Perú: canales de TV y plataformas de streaming para seguir el torneo

El 12 de septiembre arrancó la competencia en Filipinas con los 32 mejores equipos masculinos del planeta. Revisa cómo sintonizar este evento deportivo en territorio peruano

Eliezer Benedetti

Por Eliezer Benedetti

Guardar
El Mundial de Vóley Masculino
El Mundial de Vóley Masculino 2025 se juega en Filipinas. Crédito: Volleyball World

El telón ya se levantó en Manila, donde el mundo del voleibol vuelve a reunirse para escribir un nuevo capítulo en su historia. Del 12 al 28 de septiembre, 32 selecciones competirán por la gloria en el Campeonato Mundial de Vóley Masculino 2025, un torneo que no solo promete espectáculo de alto nivel, sino también una batalla cerrada entre gigantes del deporte. En la presente nota, te contamos cómo y dónde sintonizar la competencia.

Tras el vibrante título logrado por Italia en el Mundial femenino, ahora es el turno de los hombres, quienes sueñan con coronarse como los nuevos reyes del vóley mundial. El mencionado certamen se lleva a cabo en dos sedes icónicas de la capital filipina: el SM Mall of Asia Arena y el Smart Araneta Coliseum, donde cada encuentro será a vida o muerte.

En esta edición, el formato del Mundial masculino ha sido renovado. Las selecciones han sido divididas en ocho grupos de cuatro equipos. Los dos primeros de cada grupo avanzarán directamente a los octavos de final, donde comenzará la fase de eliminación directa hasta la gran final del 28 de septiembre.

Italia, vigente campeona, intentará defender su título y lograr el doblete que ya consiguieron en los años 1990. Sin embargo, la tarea no será sencilla: Polonia, número uno del ranking mundial y subcampeona olímpica, llega con sed de revancha y liderada por su figura, Jakub Kochanowski, MVP de la última Liga de Naciones (VNL).

El Mundial de Vóley Masculino
El Mundial de Vóley Masculino arrancó el 12 de septiembre. Crédito: FIVB

En esa lucha también estará Francia, bicampeona olímpica (Tokio 2020 y París 2024), que buscará sumar su primer oro mundial. Y por supuesto, Brasil, uno de los colosos históricos del voleibol, buscará volver al trono tras más de una década sin títulos mundiales, a pesar de haber subido al podio en las últimas tres ediciones.

¿Dónde ver el Mundial de Vóley Masculino 2025 en Perú?

Los fanáticos peruanos podrán disfrutar de toda la emoción del Mundial de Vóley Masculino 2025 a través de la señal internacional de DirecTV Sports, que cuenta con los derechos exclusivos para transmitir el torneo en Perú y el resto de Sudamérica. Además, los encuentros estarán disponibles en vivo mediante DGO, la plataforma de streaming de DirecTV, accesible desde cualquier dispositivo móvil, tablet u ordenador con conexión a internet.

Para quienes buscan una experiencia más completa, la plataforma oficial de la Federación Internacional de Voleibol (FIVB), VBTV, ofrecerá la cobertura íntegra del campeonato: todos los partidos en vivo, repeticiones, contenido exclusivo y estadísticas en tiempo real. Este servicio global está disponible por una suscripción mensual de $9.99 dólares y puede utilizarse desde cualquier dispositivo conectado.

Además de las transmisiones en vivo, la FIVB compartirá resúmenes, entrevistas, detrás de cámaras y más contenido especial a través de sus canales oficiales y redes sociales. Así, los fanáticos no se perderán ni un detalle del torneo, incluso si no pueden ver todos los partidos en directo.

DirecTV Sports se encarga de
DirecTV Sports se encarga de transmitir el Mundial de Vóley Masculino en Perú y toda Sudamérica. Crédito: DSports

Calendario del Mundial de Vóley Masculino 2025

La fase de grupos del Mundial de Vóley Masculino 2025 se desarrollará del 12 al 18 de septiembre. Posteriormente, se jugarán todas las instancias de eliminación directa en la competencia en Filipinas. A continuación, las fechas establecidas para cada ronda hasta la final:

  • Fase de grupos: del 12 al 18 de septiembre
  • Octavos de final: del 20 al 23 de septiembre
  • Cuartos de final: 24 y 25 de septiembre
  • Semifinales: 27 de septiembre
  • Tercer puesto y final: 28 de septiembre

Temas Relacionados

Mundial de Vóley masculinoFIVBperu-deportes

Más Noticias

Pedro García reveló el insólito motivo por el que Piero Quispe decidió fichar por Sydney FC de Australia: “Encontró un camino para irse a la MLS”

El periodista deportivo dio detalles sobre la postura del volante peruano en dejar Pumas de México para jugar en el fútbol australiano

Pedro García reveló el insólito

Programación partidos de Champions League: fechas, horarios y canal TV para ver los duelos de la Liga de Campeones

Con la presencia de Marcos López en Copenhague, se dará inicio a una nueva temporada del máximo torneo de clubes de Europa. Conoce todos los enfrentamientos de la primera jornada

Programación partidos de Champions League:

Perú vs Bolivia: día, hora y canal TV del debut ‘bicolor’ en el Sudamericano Sub 17 de Vóley 2025

El equipo nacional, dirigido por Marcelo Bencardino, arranca la competencia continental con el objetivo de clasificar al Mundial de la categoría. Conoce todos los detalles de su primer partido

Perú vs Bolivia: día, hora

Programación de la fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga 1 Perú 2025: partidos, horarios y canales de TV

Una nueva jornada se disputará a mitad de semana y con encuentros electrizantes que moverán las posiciones en la tabla. Conoce todos los compromisos establecidos

Programación de la fecha 9

Alianza Lima vs U. de Chile: fecha, hora y canal TV del duelo de ida por cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025

Con Matute como escenario, el club ‘blanquiazul’ buscará golpear primero en esta serie ante su rival chileno. Revisa toda la información del partido internacional

Alianza Lima vs U. de
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Perú conmemora el Día Internacional

Perú conmemora el Día Internacional de la Democracia en medio del descontento social y la crisis política

Betssy Chávez culpa al Congreso de ‘mutilar’ al Ejecutivo y defiende al gobierno de Pedro Castillo

Juan José Santiváñez se defiende y asegura que audios difundidos no acreditan ninguna conducta criminal

Pedro Castillo y Antauro Humala a un paso de ser senadores y liderar una bancada numerosa en el próximo Congreso

Betssy Chávez confirma que postulará en Elecciones 2026: “No me retiraré de la política”

ENTRETENIMIENTO

Camucha Negrete se encuentra delicada

Camucha Negrete se encuentra delicada de salud: “Esperamos pueda salir de esto”

Gisela Valcárcel cerró la Teletón 2025 superando la meta en favor del Hogar Clínica San Juan de Dios

Dayanita confiesa que mantiene a su hermano por pedido de su madre: “La trata mal y hasta le levantó la mano”

Jair Céspedes toma drástica decisión luego de que Dayanita expusiera chats íntimos

Filtran nuevo video íntimo de Beéle e Isabella Ladera: así fue la impactante reacción en vivo en la televisión peruana

DEPORTES

Pedro García reveló el insólito

Pedro García reveló el insólito motivo por el que Piero Quispe decidió fichar por Sydney FC de Australia: “Encontró un camino para irse a la MLS”

Programación partidos de Champions League: fechas, horarios y canal TV para ver los duelos de la Liga de Campeones

Perú vs Bolivia: día, hora y canal TV del debut ‘bicolor’ en el Sudamericano Sub 17 de Vóley 2025

Programación de la fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga 1 Perú 2025: partidos, horarios y canales de TV

Alianza Lima vs U. de Chile: fecha, hora y canal TV del duelo de ida por cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025